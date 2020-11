Kommentar

Bøhlers boomerang

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Når Senterpartiet er større enn Venstre og Miljøpartiet De Grønne i elsykkel- og byråkratparadiset Oslo, kan virkelig alt skje.

De må ha fått soyalatten i vrangstrupen, de mange som latterliggjorde og bagatelliserte Jan Bøhlers overgang fra Ap til Sp tidligere i høst. Hva var det som traff oss nå? På Sentios måling for Klassekampen og Nettavisen er ikke Sp bare inne med to mandater fra Oslo. Sp er også større enn både MDG, Rødt, Frp og Venstre med rekordhøye 7,5 prosent. Senterpartiet og politisk jordskjelv har vært hyppig brukt i samme setning de siste årene, og nå har det kommet til hovedstaden.

For å gni det ytterligere inn. Sp er 3,1 prosentpoeng større enn urbanistene i Venstre. Mens nyvalgt Venstre-leder Guri Melby kan bli sittende alene på Oslo-benken, kan altså Jan Bøhler få selskap av Bjørg Sandkjær, som også er leder i Oslo Sp. Hadde noen påstått noe slik for bare et par måneder siden ville man kommet på «Nytt på nytt».

Hva som er Vedum-effekt og hva som er Bøhler-effekt er umulig å si. Senterpartiet er inne i en bølge av gode målinger, og det er gjerne slik at suksess avler suksess. I Bergen ble eksempelvis partiet målt til 9,8 og i Trondheim 10,3 prosent.

Men Bøhler har unektelig sørget for mye omtale, og vært en slags døråpner for at også folk i Oslo kan stemme Sp. De hissige følelsesutbruddene fra Bøhlers gamle partifeller var forståelige til innvortes bruk, men fungerte nok mest av alt som gratis PR for Bøhler og Sp. Og dårlig reklame for Ap selv.

Bakgrunnstallene viser at Sp forsyner seg av velgere fra alle partier, men aller mest fra Arbeiderpartiet. Men de viser også hvor delt Oslo er som by. For selv om Sp vokser overalt, er det særlig på østkanten de gjør det bra. De har også en høy andel mannlige velgere over 60 år på denne målingen. Det er ikke nytt at denne velgergruppen ikke lenger er i lomma på Arbeiderpartiet. Det var også her Bompengelisten gjorde det sterkt ved forrige valg, men nå virker partiet å være visket ut av folks bevissthet.

For Ap er det viktig å ta tilbake den sterke posisjonen i Groruddalen og de folkerike bydelene i øst. Det har alltid vært en viktig velgergruppe for partiet, men også med stor symbolsk verdi.

Men freden og roen har ikke senket seg over partiet etter at innstillingen fra nominasjonskomiteen ble kjent. Det vakte oppsikt av Espen Barth Eide ble «vraket» fra den sikre tredjeplassen til fordel for lokallagsleder Frode Jacobsen. Jacobsen bidro imidlertid både til en viss ro i partiet og stjerne i boka da han frivillig ga fra seg plassen til Barth Eide.

Selv om meningene spriker om dette var riktig eller ikke, handler nå alt om hvilke kvinner som er best egnet til å løfte partiet i hovedstaden. En del ble overrasket over at Zaineb Al-Samarai enstemmig ble innstilt på annenplass etter Jonas Gahr Støre. Mange hadde trodd at byens profilerte varaordfører, Kamzy Gunaratnam, skulle få den plassen. Men politisk har ikke de to stort annet til felles enn minoritetsbakgrunn og at de begge er oppvokst på østkanten. Det er litt av en kattepine for partiet å velge mellom de to, og LOs kandidat Trine Lise Sundnes, som er innstilt på fjerde plass.

Men den mannen alle snakker om, Raymond Johansen, glimrer med sitt fravær på stortingslisten. Oslos profilerte byrådsleder har ikke akkurat blitt mindre høy i hatten under pandemien, og stadig flere nevner ham som ny Ap-leder om neste valg skulle gå åt skogen. Han kan terge på seg både gråstein og helseministre, men har også en politisk kraft som er sjelden å se i (og utenfor) partiet om dagen.

Det er også interessant hvordan partiene reorienterer seg om dagen. Bare den siste uka har Sp-lederen tatt til orde for nasjonalt gjeng-politi, abort-forlik på Stortinget og blitt Norwegians reddende engel.

Samtidig har Ap åpnet for en snuoperasjon om nytt regjeringskvartal, etter påtrykk fra Oslo Arbeiderparti. Nå er det også et slags opprør i partiet for å bevare Ullevål sykehus. Der Vedum bredder ut partiet, kan Ap lett ende opp med stempelet som et slags Sp-light igjen. Livet kan virke ganske urettferdig når alt går i motbakke. Og det blir ikke bedre av at en av deres tøffeste konkurrenter skulle bli Groruddal-general Bøhler, kledd i Vedum-grønt.

Man vet jo aldri hvem som ler sist, men for øyeblikket er det i alle fall helt klart hvem som ler høyest.

Publisert: 18.11.20 kl. 19:26

