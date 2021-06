Kommentar

Et spill for galleriet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

OSLO RÅDHUS (VG) Selv om Raymond Johansens byråd kan komme til å stå opp fra de døde allerede den tredje dag, så har mange fått demonstrert hvorfor de frykter rødgrønt kaos med MDG og Rødt.

Mistillitsforslaget mot MDGs Lan Marie Berg har svirret i Oslo-luften i ukevis, men utfallet ble mer dramatisk enn noen hadde tenkt seg da det startet som et initiativ fra Frp. Ikke bare måtte Berg gå fra sin stilling som klimabyråd. Nå har hele byrådet gått av med henne.

Men det er langt fra så dramatisk som det kan høres ut. Selv om både byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen «var skuffet» og nok gjerne skulle vært situasjonen foruten, så de påfallende avslappet ut.

Alle vet at dette bare er et spill for galleriet, som for øvrig var velfylt med presse. Det er ikke hver dag det kommer mistillitsforslag mot et byråd i Norge.

Kanskje skal vi være glad for at kun to av 356 kommuner har innført parlamentarisme?

Sannsynligheten er stor for at de kommer tilbake med et nytt byråd før noen har fått sukk for seg. De vet at Rødt aldri kommer til å støtte et borgerlig byråd.

Men for pragmatikere som er mest opptatt av trygg styring og «stø kurs», må disse strafferundene ha vært en lidelse å se på. For både MDG og Rødt har på ulikt vis demonstrert hvorfor mange er skeptisk til et forpliktende samarbeid med dem i rikspolitikken.

MDG har vist at de er et aktivistisk parti uten særlig strategisk teft. Mange vil være styrket i troen på at Rødt ikke er til å stole på.

Mange i Ap har nok klødd etter å hviske Lan Marie Berg noen velmente råd, men kunne ikke gjøre annet gjøre enn å vise henne sin grenseløse tillit. Foto: Fredrik Hagen

Mange trodde i det lengste at Lan Marie Berg skulle velge å trekke seg selv. Ikke fordi hun erkjenner at hun har gjort noe galt, men for å skape ro rundt sitt eget byråd. Det er det som så pent heter å sette partiet foran seg selv. Særlig kunne hun kostet på seg det fordi hun uansett skal forlate oslopolitikken til fordel for Stortinget om få måneder.

Nå er det lettere sagt enn gjort. Det er svært sjelden politikere som må gå synes de har opptrådt kritikkverdig. Tvert imot vil de forsvare sine handlinger til det siste. Det er skrevet bøker nok til å fylle et lite bibliotek av avgåtte politikere som fremstår som rene forsvarsskrift.

Særlig vanskelig er dette når det handler om tillit. Men når andre ikke har tillit til deg, er nok du den siste i verden til å vurdere det objektivt.

I etablerte styringspartier, som Ap og Høyre, sitter dette i ryggmargen. Statsråder vet at de når som helst kan bli kastet, selv om de gjør en kjempegod jobb og personlig ikke kan lastes for feil som blir begått. Det handler om å ta ansvar.

Mange i Ap har nok klødd etter å hviske Lan Marie Berg noen velmente råd, men kunne ikke gjøre annet gjøre enn å vise henne sin grenseløse tillit.

For MDG har det virket nesten umulig å akseptere at dette er parlamentarisk, ikke personlig. Når selv partileder Une Bastholm nærmest beskylder opposisjonen i Oslo bystyre for «patriarkalske holdninger», føyer det seg inn i bildet av et aktivistisk parti.

De er svært gode på kampanjer og å gjennomføre sine hjertesaker, men virker mindre flinke til å tenke langsiktig og helhetlig. Trøsten er at de blir neppe straffet av velgerne sine, sannsynligvis tvert imot.

Selv om både byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiets gruppeleder Frode Jacobsen «var skuffet» og nok gjerne skulle vært situasjonen foruten, så de påfallende avslappet ut. Alle vet at dette bare er et spill for galleriet. Foto: Jil Yngland

Men om Lan Marie Berg ender som en slags martyr, blir Rødt av mange oppfattet som den lille, stygge ulven.

Tradisjonelt har forholdet mellom Ap og Rødt vært preget av kronisk gjensidig mistro. Ap stoler ikke på dem, og kan ikke tenke seg noe verre enn å være avhengig av Rødt. Mye av dette handler om de historiske røttene. Noe handler om at de i den økonomiske politikken har vært på hver sin planet.

Men de siste årene har forholdet bedret seg. Rødt har vært gjennom et generasjonsskifte, og i mange byer har det vokst frem et nytt lag av yngre, mer pragmatiske Rødt-politikere. De har ikke med seg bagasjen fra den tiden de var erkefiender. Samtidig har Ap i flere byer blitt avhengig av Rødt for å få makt. Avhengighetsforhold er gjerne et effektivt botemiddel mot inngrodd skepsis.

Rødts gruppeleder i Oslo, Eivor Evenrud, er et godt eksempel på den nye generasjonen politikere. Hun får også gode skussmål for sin jobb i bystyret. Derfor er nok mange overrasket over at hun stemte for å felle byrådet, som hun snart kommer til å sette inn igjen.

Mange vil nok berømme henne for å være prinsipiell. Men på rødgrønn side er mange skuffet over at Rødt lot det gå så langt – særlig når de ikke har til hensikt å ta ansvar for mistillitsforslaget sitt. Sett utenfra virker manøveren blottet for strategisk tenkning om hva Rødt ønsker å oppnå. Politikerne roter seg fort bort dersom de kun tenker prinsipielt, på samme måte som de taper troverdighet om de kun tenker strategisk.

For bortsett fra at Lan Marie Berg ikke kommer tilbake, blir vel den største forskjellen på den gamle og nye byrådsleder Raymond Johansen at han ikke lenger går med munnbind.

Selv om det er vanskelig å se om noen partier vinner eller taper så har velgerne all grunn til å føle seg som spørsmålstegn. Denne strafferunden får politikken til å virke enda mer fjern og ubegripelig.

