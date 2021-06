OVERGREP: – Norge må endre straffeloven slik at all ufrivillig sex inkluderes, altså til en samtykkebasert lovgivning, skriver kronikkforfatteren. Foto: Sara Johannessen Meek

Debatt

Jeg var heldig som fikk overgrepet etterforsket

Vi trenger en lov som samsvarer med folks oppfatning av voldtekt. Det er viktig slik at alle seksuelle overgrep kan etterforskes og dømmes.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

SILJE MATHIASSEN, bioingeniør og tidligere voldtektsutsatt

Foto: Helena Trulsen da Silva

Det nærmer seg valg til høsten, og ett av temaene som har vært heftig diskutert er en endring av voldtektsparagrafen i straffeloven. Høyre og Senterpartiet går hardt ut mot en samtykkelov, mens SV, Arbeiderpartiet, Venstre, KrF og MDG er for en endring av loven. Flere europeiske land, inkludert Sverige og Danmark, har endret sin straffelov slik at all ufrivillig sex inkluderes, og jeg mener det er på høy tid at Norge gjør det samme.

I 2018 ble loven endret i Sverige, og i 2020 kom en rapport fra Brottsförebyggande rådet (Brå), som viste at antallet domfellelser økte med 75 prosent etter lovendringen. Flere av sakene som førte til dom var saker som tidligere ikke ville blitt etterforsket. I straffeloven i Norge regnes det som voldtekt hvis en person skaffer seg seksuell omgang ved bruk av vold eller truende adferd, eller at den som blir utsatt er bevisstløs eller på annen måte ute av stand til å motsette seg handlingen.

Mange tilfeller av voldtekt vil derfor falle utenfor den strafferettslige rammen. Det vil ifølge norsk lov ikke være nok å si nei dersom noen forsøker å ha sex. Burde det være sånn?

les også Natten som mørkla livet

Tenk deg bare at du er på en date. Dere sitter i sofaen, og han begynner å beføle deg oppover låret. Du skyver hånden hans bort, men han fortsetter enda høyere. Du sier at du ikke vil, men han hører ikke etter. Han er både større og sterkere enn deg. Du blir redd og fryser til, klarer ikke gjøre motstand. Han har sex med deg mot din vilje. Du går hjem, og det går opp for deg at du har blitt voldtatt.

Noen dager etter går du til politiet for å anmelde. Dere gjennomfører et avhør, og kort tid senere får du beskjed om at anmeldelsen har blitt henlagt som «intet straffbart forhold bevist». Alt raser sammen igjen. Din opplevelse teller ikke.

Jeg ble for noen år siden selv utsatt for et overgrep som jeg valgte å anmelde, og vet hvor viktig det er å føle man blir tatt på alvor. I motsetning til historien over, ble overgrepet regnet som straffbart etter norsk lov.

For meg var anmeldelse og etterforskning tungt, men det har også vært viktig. Jeg ble fortalt at det som skjedde var alvorlig, og følte meg ivaretatt. Det har vært avgjørende å ha trygge personer i politiet som trodde på meg. Anmeldelsen ble henlagt etter seks måneder, men jeg er allikevel glad jeg valgte å anmelde. Å anmelde burde være til hjelp, ikke enda en byrde.

Jeg hadde ikke trodd jeg ville se på meg selv som heldig som har fått saken min etterforsket. Dette var før jeg fikk høre om flere voldtektssaker som ble henlagt, hvor den som ble utsatt hadde forsøkt å si nei eller på annen måte tydelig signalisert at man ikke ønsket sex. Tenk å få beskjed om at din vondeste opplevelse ikke var ille nok til å engang etterforskes. At personen som gjorde deg så vondt, ikke har gjort noe galt. Når jeg tenker på alle som blir utsatt for voldtekt, som får saken sin henlagt etter kort tid med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist» får jeg en vond klump i magen. Å få beskjed om at det ikke er straffbart er nytt svik.

les også Voldtekt og rettssikkerhet

I 2017 forpliktet Norge seg til å følge Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbul-konvensjonen). I artikkel 36 i Istanbul-konvensjonen, er krav om samtykke eksplisitt nevnt. Norge har også flere ganger fått kritikk fra FN fordi voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overensstemmelse med internasjonal rett. Nå er det på tide politikerne tar dette på alvor.

Norge må endre straffeloven slik at all ufrivillig sex inkluderes, altså til en samtykkebasert lovgivning. En endring av loven vil være nødvendig, fordi vi trenger en lov som samsvarer med folks oppfatning av voldtekt. Det er viktig slik at alle seksuelle overgrep kan etterforskes og dømmes.

Dere skylder voldtektsutsatte såpass.