Valgfrihetens siste stikk

Av Leif Welhaven

Her har VG-kommentator Leif Welhaven akkurat fått satt Janssen-vaksinen. Foto: Line Fausko

Jakten på Janssen-vaksinen startet med at jeg ble behandlet som et lite barn. Den endte med et sprøytestikk i høyrearmen.

Jeg er middelaldrende. Mann. I en fysisk form som må sies å være forholdsvis grei, omstendighetene tatt i betraktning.

Sykehistorikken begrenser seg til et benbrudd på en fotballbane på Rælingen, en eller annen gang i 1986. I familien er det såvidt jeg vet ingen historikk med blodproblemer eller skjørhet overfor legemidler.

I hvilken grad burde jeg kunne forvente å bli lyttet til, dersom jeg kom til at Janssen-vaksinen kanskje kunne være noe for meg?

Her setter lege Gunnar Hasle Janssen-vaksinen på VG-kommentator Leif Welhaven. Foto: Line Fausko

Nylig besluttet regjeringen som kjent at Norge skal ha en «frivillig» ordning utenfor det ordinære vaksineprogrammet. Den handler om å tilby en vaksine som er godkjent i Norge og resten og Europa.

For å kunne bli vurdert, må du oppfylle gitte kriterier. Dersom du kan sjekke av her, er tanken å ha en samtale med legen om nytten veid opp mot risikoen.

Men hvilken reell valgmulighet har du som potensiell pasient?

For svært mange vil jo forskjellen på når vaksinen blir satt ha store praktiske konsekvenser for liv og yrkesutøvelse.

Men hva er lurt? Jeg bestemte meg for å finne ut mer om Janssen.

Den anbefaler som kjent tunge medisinske fagmiljøer å la være å ta i bruk. Det skyldes i hovedsak risikoen for sjeldne, men alvorlige bivirkninger. Blodpropp og blødninger.

Bør du da som menigmann uansett parkere tanken på å ta Janssen-vaksinen? Mange vil sikkert mene det.

Samtidig kunne myndighetene valgt å si blankt nei. Når det tross alt er åpnet en skuff som heter «valgfrihet», om det så bare er på gløtt, må vi kunne vente at det ikke bare er tomme ord.

Jeg vurderte egen situasjon opp mot kriteriene som er satt opp for overhodet å bli vurdert. Jeg landet på «check»,

Neste steg var å sette seg inn i hva vi vet og ikke vet om risikoen ved denne vaksinen.

Om ulike kjønn. Om ulike aldersgrupper. Om hvor mange som har fått problemer, sett opp mot hvor mange som er vaksinert.

Jeg forsøkte å kalkulere sannsynlighet etter beste evne, med alt jeg fant av usikkerhet innbakt i regnestykket. Jeg gikk mange runder på å veie fordelen opp mot hva som eventuelt ble risikert.

Til slutt ble konklusjonen for min del temmelig klar. Sammenholdt med hvor mye annet som kan inneholde risiko i livet, klarte jeg ikke å se at faren var nevneverdig for meg.

Det var på tide å kontakte fastlegen og be om en prat.

Selvsagt var jeg åpen for at min research ikke holdt. Jeg er ingen lege.

Det kunne være jeg tok feil, at den medisinske fagpersonen hadde bedre argumenter, at det kanskje ikke ble noe av.

Men jeg var ikke forberedt på å ikke engang kunne få en legetime for å drøfte saken. Opplevelsen med forværelset føltes som å være et barn som maser om lørdagsgodt på en tirsdag.

«Vi setter ikke dette. Uansett», var kjernen i budskapet. Det var ikke aktuelt å lytte til et eneste argument fra pasientsiden.

Valget var tatt på programmatisk vis. Her var det ingen frihet å spore.

Researchen virket bortkastet, helt til jeg plutselig fikk høre om en klinikk som var villig til å foreta en konkret vurdering for akkurat meg.

Argumentene mine, som blant annet handler om å skulle jobbe med OL i Tokyo, ble omsider fremført. Og lyttet til.

To timer senere satt sprøyten i armen.

Det fantes visst et valg der ute likevel.

Jeg vet ikke hva som er rett i en salig miks av politikk og medisin. Men om det først er lansert en frivillig ordning, blir det rart om systemet sier nei på autopilot.

Som et minimum bør du få fremlegge argumenter for å få vaksinen, før du eventuelt blir avvist på et medisinsk grunnlag.