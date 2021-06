Kommentar

Den store styrkeprøven

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Joe Biden og Vladimir Putin møtes til storpolitisk kappestrid i Genéve. Men de to presidentene deltar i forskjellige grener, følger ulike regler og er mest opptatt av å gjøre inntrykk på sitt eget publikum.

Det eneste Putin og Biden er enige om er at forholdet mellom Russland og USA er dårligere enn på noe tidspunkt etter den kalde krigen. Derfor er de også enige om at det ikke blir en felles pressekonferanse etter toppmøtet som finner sted i en historisk 1600-talls bygning ved Genéve-sjøen.

Som visepresident har Biden møtt Trump tidligere, men dette blir det første toppmøte mellom de to. Biden har beskrevet Putin som en mann “uten sjel”, noe han skal ha fortalt den russiske presidenten under et besøk i Kreml i 2011.

I forkant av toppmøtet omtaler de to lederne hverandre med en viss grad av respekt. Det betyr ikke at vi kan forvente noe gjennombrudd i de vakre omgivelsene i Sveits. Begge vil vise styrke og stå på sitt.

Biden sier at Putin er smart og tøff: -Han er, slik de pleide å si da jeg spilte ball, en verdig motstander.

Putin sier i et intervju med NBC at Biden er en “radikalt annerledes” leder enn tidligere president Donald Trump.

-Biden er en karrieremann. Han har tilbrakt nesten hele sitt voksne liv i politikken.

Det kan ha sine fordeler, mener Putin, at en sittende amerikansk president ikke tar beslutninger basert på impulser. Putin har et godt utgangspunkt for å sammenligne presidenter ettersom han har møtt Bill Clinton, George W. Bush og Barack Obama, i tillegg til Trump.

Toppmøtet i Genéve 2021 blir ganske annerledes enn det som fant sted i Helsingfors i 2018. Putin og Trump snakket sammen i to timer og ifølge sikkerhetsrådgiver John Boltons opplysninger hadde den russiske president ordet 90 prosent av tiden. På pressekonferansen etterpå ble Trump spurt om Russland sto bak innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, slik amerikanske etterretningstjenester hadde konkludert.

-President Putin har nettopp sagt at det ikke var Russland. Jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være det.

Trump beskrev Putins dementi som “sterkt og kraftfullt”. Det vakte voldsom oppsikt at den amerikanske presidenten valgte å tro på Putin og tilsynelatende ikke hadde tillit til sine egne etterretningstjenester. Dagen etter sendte imidlertid Det hvite hus ut et dementi. Trump hadde ment å si det stikk motsatte, nemlig at han ikke så noen grunn til at det ikke var Russland.

I dag kaller Putin Trump for en fargerik person som var både ekstraordinær og talentfull. Men selv om Trump ved flere anledninger roste Putin og andre autoritære ledere, og heller valgte å kritisere USAs allierte, forble forholdet mellom de to land iskaldt. Den viktigste årsaken var Russlands militære aggresjon mot Ukraina og annekteringen av Krim i 2014.

Biden kommer fra møter i G7 og NATO hvor han har benyttet anledningen til å skissere en amerikansk utenrikspolitikk som er svært annerledes enn den forgjengeren førte. Biden vil styrke USAs allianser med demokratiske land og forsvare multilaterale avtaler og institusjoner. Biden ønsker at demokratiene skal stå samlet mot autoritære stater, som Russland og Kina. Dette er den striden som definerer vår tid. Han advarer mot russiske og kinesiske forsøk på å så splittelse blant vestlige allierte.

Amerikanske presidenter har ofte sagt at de vil forsøke på en omstart av forbindelsene til Russland. Som regel har de feilet. Det er ikke blitt enklere ved at Vladimir Putin i over 20 år har tatt Russland i en stadig mer autoritær retning.

I Russland blir dissidenter trakassert, forgiftet eller fengslet. Putin støtter undertrykkende regimer fra Hviterussland til Syria. Russland anklages for cyberangrep og desinformasjonskampanjer rettet mot vestlige land. Putin har utplassert nye mellomdistanseraketter i Europa og flyttet grenser ved bruk av militær makt.

Biden tok initiativ til et toppmøte med Putin. Ikke fordi han tror det er mulig å starte på nytt kapittel med blanke ark i forhold til en gammel motstander. Målsettingen er mer begrenset og pragmatisk. Det kan finnes områder der Russland og USA kan samarbeide. Biden sier at han ikke søker konflikt, men at USA vil svare når Russland bryter internasjonale normer. USA ønsker stabilitet og forutsigbarhet. Putin sier det samme, men handler på en måte som øker spenningen. Putin vil bruke toppmøtet til å demonstrere at Russland fortsatt er en stormakt. Han har ingen innrømmelser å komme med. Han vil ikke bli belært av en ny amerikansk president.

Det meste vi kan håpe på er at USA og Russland vil arbeide videre med rustningskontroll. Putin og Biden kan bygge videre på at de tidligere i år ble enige om å forlenge den viktige New START-avtalen i fem år. Russland og USA sto sammen om atomavtalen med Iran, som Trump senere forlot. Nå kan de samarbeide om å redde den.

De første toppmøtene mellom Sovjetunionen og USA fant sted under andre verdenskrig. Noen av de mest vellykkede toppmøter fant sted under Den kalde krigen. De ledet til avspenning og rustningskontroll. At forholdet er svært anstrengt i dag gjør ikke behovet for et toppmøte mindre.

Det kommer ikke noe stort gjennombrudd i Genéve. Men at Putin og Biden møtes ansikt til ansikt kan gjenåpne en fastfrossen diplomatisk kanal mellom Moskva og Washington. Det er nødvendig for å oppnå målet om større grad av stabilitet og forutsigbarhet i det krevende forholdet mellom verdens to største atomvåpenmakter.