– Det er mange viktige ting være opptatt av i en valgkamp, men jeg mener jobb nummer er for å få Norge ut av krisen, er å få folk tilbake i jobb.

Krisen er ikke over

Arbeidsledigheten går ned, men vi vet av erfaring at for mange kan veien tilbake til jobb bli svært lang.

TORBJØRN RØE ISAKSEN, arbeids- og sosialminister (H)

I dag presenterte NAV de nye ledighetstallene. Overskriften er positiv: Ledigheten går klart ned. Justert for sesongvariasjoner falt antall arbeidssøkere med 6300 personer. Det bekrefter at vi har kommet bedre ut av coronakrisen enn de aller fleste andre land. Både med tanke på dødsfall og økonomien vår. Mange har bidratt mye, men også god styring har vært avgjørende.

Men selv om arbeidsledigheten går ned, er ikke krisen over. Den største utfordringen nå er å sikre at ledigheten ikke biter seg fast på et høyt nivå, og at ledige ikke havner i permanent utenforskap. Jeg er særlig bekymret for de unge.

For selv om vi har klart oss bedre enn de fleste andre, traff koronakrisen også økonomien og arbeidsmarkedet knallhardt. Det finnes ingen parallell til fjorårets massive økning i ledigheten i norsk etterkrigshistorie. I løpet av få uker fikk vi nesten en halv million arbeidsledige og permitterte. I mars 2020 kom det inn 150 ganger flere dagpengesøknader som gjaldt permittering enn i mars året før. Det var en krise.

Selv om ledigheten er halvert siden da, og den går ytterligere ned nå, har vi fortsatt 166 300 helt og delvis ledige og permitterte – flere enn under oljeprisfallet og flere enn under finanskrisen. De fleste i Norge kjenner noen som har blitt permittert eller mistet jobben. Kone eller ektemann, nabo eller svoger, datter og sønn – eller de har opplevd det selv.

Hvis ledigheten skal fortsette å gå ned, må vi forstå hva slags krise vi står i. Mange har ofret mye under corona. Helsepersonell, lærere, NAV-ansatte har levert i en veldig vanskelig situasjon. Men de har ikke mistet jobben. De arbeidsledige og permitterte kommer i overveldende grad fra privat sektor. For å få ledigheten ned må privat sektor ikke bare på beina igjen. Vi må skape flere jobber!

For vi vet også at konsekvensene av arbeidsledighet kan bli store – også på lang sikt. Forsker Simen Markussen har sagt det slik (Dagsavisen 17.03): «Det er god dekning for å si at en god del av de koronaledige aldri vil få jobben sin tilbake.» Han hevder det kan dreie seg om så mange som 10 prosent av de ledige. Utfordringen blir større fordi ledigheten rammer skjevt. Ikke bare privat sektor, men oftere unge og personer med kortere utdanninger. En del av de ledige har kanskje akkurat fått en fot innenfor arbeidsmarkedet.

Blant eksperter er det lite kontroversielt å frykte at de økonomiske skadevirkningene av pandemien kan bli langvarige og alvorlige. Erfaringer fra tidligere kriser og lavkonjunkturer, er at økt arbeidsledighet på ett tidspunkt kan føre til lavere sysselsetting på sikt.

En rapport fra Helsedirektoratet (Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak – covid-19) la til grunn at en økning i arbeids­ledigheten i 2021 på én prosentenhet ville kunne føre til en langvarig reduksjon i sysselsettingsandelen på 0,2 prosentenheter. Det vil bety at flere tusen mennesker arbeider mindre gjennom livet – de går inn og ut av ledighet eller faller permanent ut av arbeidsmarkedet. Studier fra USA viser en enda sterkere effekt av ledighetskriser på lengre sikt.

Den positive nyheten er at vi kan motvirke dette. Når vi får i gang privat næringsliv, kommer flere tilbake i jobb. Når vi fører en konsekvent politikk for verdiskaping og arbeidsplasser, kan vi skape mer, men også inkludere flere. Når vi følger opp unge tettere i NAV-systemet, øker sjansen for at de ikke blir hengende fast, men kommer tilbake i jobb. Når vi gir flere muligheten til å utdanne seg og øke sin kompetanse mens de er ledige, blir flere bedre rustet for å tre inn i et næringsliv i vekst.

Samtidig kommer ikke slik politikk av seg selv. Det krever faktisk prioritering. At man velger.

Høy arbeidsledighet er et tap for samfunnet fordi folk som kunne jobbet, ikke jobber. Det er et tap for den enkelte, økonomisk og for noen, av selvfølelse. Det er mange viktige ting være opptatt av i en valgkamp, men jeg mener jobb nummer er for å få Norge ut av krisen, er å få folk tilbake i jobb.

Da kan vi glede oss over positive nyheter, men må huske at det ikke er over ennå. Ledigheten må ikke få bite seg fast.