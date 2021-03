Leder

Amerikansk optimisme

På den amerikanske uavhengighetsdagen 4. juli ønsker Joe Biden at amerikanerne skal feire frigjøringen fra coronaviruset.

Presidenten kom med et optimistisk budskap da han natt til fredag, norsk tid, talte til nasjonen. Biden forsøker å gi amerikanerne håp i en tid der svært mange kjenner på tap og smerte. Målet er å vaksinere to millioner mennesker daglig. Fra 1. mai skal vaksiner være tilgjengelige for alle. USAs målsetting om en rask massevaksinering er langt mer ambisiøs enn Europas.

Etter at tidligere president Donald Trump først bagatelliserte risikoen ved Covid-19, sådde tvil om vitenskapelige råd og deretter la skylden på alle andre enn seg selv for katastrofen, gjorde han også noe viktig og riktig. USA satset store ressurser på å utvikle vaksiner hurtig. Selv om gjennomføringen av vaksineprogrammet skjer på Bidens vakt ble grunnlaget lagt i siste fase av Trumps presidenttid.

Flere titalls millioner amerikanere trenger hjelp for å komme seg gjennom den økonomiske krisen som pandemien utløste. I løpet av få dager vil amerikanere flest motta 12 000 kroner i kontantstøtte. En krisepakke verdt 16 000 milliarder kroner er blitt vedtatt i Kongressen og undertegnet av presidenten. Noe av dette skal brukes til å finansiere det storstilte vaksinasjonsprogrammet, men planen innebærer også en betydelig utvidelse av offentlige velferdsordninger og statlig støtte til barnefamilier.

Alt tyder på at det er nødvendig av Biden å satse stort for å få landet på fote økonomisk. Stabil økonomisk vekst forutsetter at pandemien kommer under kontroll. Den amerikanske redningsplanen, som Bidens krisepakke kalles, er populær i et stort flertall i folket. Likevel stemte alle republikanere i Kongressen mot planen. Da Trump var president økte budsjettunderskuddene kraftig for hvert år, med republikansk støtte. Nå som Biden er president har republikanerne igjen blitt bekymret for økende statsgjeld. Biden appellerer til samhold. Han snakker mye om samarbeid over partigrensene, men arbeidet med krisepakken viser at polariseringen består.

Presidenten trenger støtte i folket for å bekjempe pandemien og legge grunnlaget for ny økonomisk vekst. Hvis mange kaster munnbindene og ignorerer smittevernrådene kan det komme nye bølger, forårsaket av muterte virus. Over 530 000 amerikanere er døde av Covid-19. Ingen nasjon har mistet flere i pandemien og krisen er på ingen måte over.

Håpet er likevel at det verste er tilbakelagt. Det gir grunn til en forsiktig optimisme. Biden lovet velgerne å bekjempe pandemien og gjenoppbygge økonomien. I de første syv ukene av hans presidenttid har nesten alt handlet om dette. Utfallet vil avgjøre om Joe Biden lykkes som president.