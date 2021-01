Kommentar

En liten kommune skal lege store sår

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Midt i denne nasjonale katastrofen står den lille kommunen Gjerdrum. Med sine knappe 7000 innbyggere er oppgaven de har foran seg formidabel. Foto: Helge Mikalsen

GJERDRUM (VG) Selv om huset er smadret til pinneved, henger det fortsatt et hjerte på døra. Varme, gode hjem ble en nattetime til en grav. Mange har mistet alt. En liten, norsk kommune er satt på en enorm prøve.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er noe julekortaktig over vinterlandskapet på Romerike. Frostrøyken henger over bakken, trærne er mørke silhuetter i det blekrosa vinterlyset. Det er nysnø på taket, halmbukker på trappa, og noen har hengt opp et fuglebrett. Men der mennesker for en uke siden feiret jul, lekte, spiste og sov, er det bare et stort, gapende hull.

I hus som lener seg farlig nær raskanten, henger det julestjerner i vinduene. Men de lyser ikke lenger for håp. Tirsdag gjorde nødetatene klart det mange har fryktet. De tror ikke lenger det er mulig å finne overlevende i skredet.

Noe annet ville også vært et mirakel. Trær er knekt som var de fyrstikker. Biler, bygningsdeler, isolasjon og møbler ligger strødd. I gjørmen kan vi skimte leker, klær, familiebilder og julepynt. Ledninger og rør stikker ut av skredkanten. «Du må ha vært der for å kunne forstå», heter det i sangen. Men der Terje Nilsen beskriver sitt paradis på jord, Mjelle, er tettstedet Ask forvandlet til det rake motsatte.

I hus som lener seg farlig nær raskanten, henger det julestjerner i vinduene. Men de lyser ikke lenger for håp. Foto: Tore Kristiansen

les også Kvikkeleireskredet i Gjerdrum: Ikke lenger håp om å finne folk i live

Midt i denne nasjonale katastrofen står den lille kommunen Gjerdrum. Med sine knappe 7000 innbyggere er det en ganske gjennomsnittlig norsk kommune. Selv om den ligger nær både hovedstad og flyplass, er det som å komme langt ut på landet. Oppgaven de har foran seg, er formidabel.

Mange har mistet alt. Ti mennesker er døde, flere er skadet. Langs veikanten der man kan se ned mot raset, er det tent hundrevis av lys.

Ulykkesnatten vil sitte i lenge. Barn så vel som gamle ble revet ut av sengene sine og måtte rømme fra de kraftige jordmassene. Alle kjenner noen som er sterkt berørt. Det er sår på sjelen som vil ta lang tid å lege.

Men det stopper ikke med de menneskelige lidelsene. Hele livsnerven i bygda er ødelagt. Veier er stengt. Vannledninger er revet over, og avløp går rett ut i terrenget. Mens folk er i sjokk og sorg, står de praktiske oppgavene i kø.

Tusen mennesker er evakuert, og deler av sentrum er stengt. Husdyr og kjæledyr reddes fortsatt ut av området. Ingen vet når de får flytte hjem. Sannsynligvis er år mer sannsynlig enn måneder. Kommunehuset er stengt, det samme er sykehjemmet. Det tar lang tid før barnehagen nær rasområdet kan åpne. Kanskje skjer det aldri.

Et stort boligområde skal bygges opp igjen. Det er en enorm oppgave som ingen vet om er mulig. Det er også mye frykt som skal overvinnes. Foto: Helge Mikalsen

Et stort boligområde skal bygges opp igjen. Det er en enorm oppgave som ingen vet om er mulig. Det er også mye frykt som skal overvinnes. Mange må føle seg trygge igjen. Ordfører Anders Østensen (Ap) mistet selv sitt barndomshjem i et ras. Han vet litt om hva som skal til for å bygge opp noe som er totalskadet.

Ønsket om å hjelpe er heldigvis overveldende. Nødetatene har gjort alt som står i deres makt i det krevende og risikoutsatte rasområdet. Det er kommet hjelpemannskap fra hele landet. Frivillige gjør alt fra å trøste til å smøre brødskiver. Og givergleden er stor. Folk jobber dag og natt. I ti kalde minusgrader.

De vanskelige spørsmålene vil uunngåelig trenge seg på. Har det skjedd feil? Kan kommunen ha gjort noe annerledes? Det er i slike tider vi ser det formidable ansvaret en kommune har – i folks liv og for folks liv. Som vi så ofte undervurderer.

Men midt inne i rasområdet får vi også en påminnelse om hva som bor i folk. Et hjerte henger fortsatt på døra, selv om huset er smadret til pinneved. Sårene i Gjerdrum skal gro.