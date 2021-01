Kommentar

Regjeringsparti vil sparke Italias populære statsminister

Av Yngve Kvistad

Før jul ble Italias statsminister Giuseppe Conte (56) kåret til Årets navn. Innen 48 timer kan hans politiske karriere være over.

Som så ofte i dette landets historie, utfordres den sittende regjeringssjefen av krefter innenfra. Slik hans første regjering høsten 2019 ble felt av den illojale innenriksministeren Matteo Salvini, trues Conte II av en utro koalisjonspartner, Matteo Renzi. Tirsdag kveld varslet han regjeringskrise.

Men der Lega-sjef Salvini (47) gjennom hele våren og sommeren hadde høyrevind i håret og turnerte italienske badestrender på stigende meningsmålingsrus, har Renzi (45) kun sitt mikroparti Italia Viva å falle tilbake på.

Knappe tre prosent av velgerne har tilkjennegitt støtte til Renzis nye bevegelse, et sosialliberalt prosjekt på sentrum-venstre-aksen i italiensk politikk – hvor det for øvrig finnes 14 andre konkurrerende partier.

Hvis den tidligere sosialdemokratiske statsministeren i løpet av de nærmeste par dager gjør alvor av å trekke seg fra Giuseppe Contes regjering, der Italia Viva i dag har to ministre og en statssekretær, utpeker to scenarioer seg for Matteo Renzi:

I det ene danner de to største partiene etter valget i 2018 ny regjering alene. Femstjernersbevegelsen (M5S) og sosialdemokratiske PD fikk til sammen 51,44 prosent av stemmene og kan i prinsippet fortsette med Conte som statsminister ut regjeringsperioden, til juni 2023.

Da blir Renzi sittende med skjegget i postkassa.

I det andre kaster Conte kortene, lyser ut nyvalg, og med dagens meningsmålinger som utgangspunkt, kan en koalisjon av fire høyrepartier ledet av Matteo Salvini eller den nasjonalkonservative utfordreren i Italias Brødre, Giorgia Meloni (43) få rent flertall.

Da sitter Renzi igjen med svarteper.

Det siste utfallet forutsetter riktig nok at værhanen Silvio Berlusconi (84) blir venner igjen med Salvini, og at Meloni tilkjennegir at hun kan samarbeide med den moderate, EU-vennlige fløyen som har tatt bolig i mediemilliardærens parti, Forza Italia. I øyeblikket er de tre knapt på talefot.

For et tredje scenario, som eks-statsministeren og hans mangeårige rival på vesntresiden, Romano Prodi, har lansert, er at Berlusconi formaliserer sin allerede uttrykte støtte til Giuseppe Conte ved å bli en del av hans regjeringsutvidelse; en storkoalisjon som i så fall vil gjøre det enklere å få gjennom reformer og en økonomisk snuoperasjon som begge mener er nødvendig.

Ifølge italienske medier kan en ny italiensk regjering – den 67. siden krigen – se dagens lys søndag eller mandag.

Et samarbeid mellom dagens regjering og Forza Italia har i et halvår vekselvis vært signalisert og deretter blankt avvist fra ledelsen i alle berørte partier. Ikke minst fra M5S som nærmest ble opprettet i ren protest mot Berlusconi.

Men siden sist har oppfinneren av moderne politisk populisme, Silvio Berlusconi, stått frem som gjenfødt EU-tilhenger; han strakk ut en forsonende hånd til Giuseppe Conte under de drøyeste angrepene fra Matteo Salvini, og han har relansert seg selv som en moderat konservativ med et tilnærmet keynesiansk syn på økonomisk politikk.

Hvor oppriktig eller konsistent akkurat det er, vet han vel knapt selv. Ut fra hva Berlusconi har sagt den siste tiden, er han både for og mot en Conte III-regjering, slik han også er for og mot Matteo Renzi.

Samtidig er tanken på at Berlusconi 2.0. kan samarbeide med partier som i dag har en helt annen ledelse enn for bare to år siden, ikke mer umulig i dette uforutsigelige politiske landskapet enn den virkelig usannsynlige koalisjonen mellom Beppe Grillos systemkritiske M5S og Italias sosialdemokratiske regjeringsparti.

For 15 måneder siden satte nye representanter for disse motpolene seg ned og forhandlet om statsrådstaburetter. Og lykkes.

Konflikten mellom Renzi og statsministeren er «politisk, ikke personlig», ifølge Renzi, som mener regjeringen han selv har støttet «mangler ambisjoner» for å få nasjonen på fote igjen etter pandemien.

Med ambisjoner mener han penger. Italia har fått tilsagn om til sammen 208 milliarder euro i direkte støtte og lavrentelån fra EU. Giuseppe Conte, som arvet et gjeldstynget land fra forgjengere som Matteo Renzi, har imidlertid varslet moderat pengebruk.

Italias økonomi skal restitueres, lover statsministeren, men på det han kaller bærekraftig vis. Conte ønsker ikke å forgjelde Italia ytterligere. På en pressekonferanse i romjulen bedyret han at det ikke er forsvarlig å bruke opp hele lånerammen på 1300 milliarder kr.

Det er en sum på størrelse med et oljesmurt norsk statsbudsjett. Og for ordens skyld: Italias samlede gjeldsbyrde ved utgangen av året var tett oppunder 160 prosent av landets BNP. Italienerne skylder omverdenen mer enn halvannen gang verdien av sin egen økonomi. Den er eurosonens tredje største, og en kollaps vil ramme hele Europa.

Matteo Renzis påtrykk for økt låneopptak, høyere gjeldsbyrde og mer offentlig pengebruk er like uforståelig som det er uforsvarlig.

At politikere utfordrer hverandre, er alt annet enn uvanlig. At en tidligere statsminister – som gjorde så dårlig valg at han måtte trekke seg som partileder – velger å utfordre Italias mest populære politiker på flerfoldige tiår, er, skal vi si, uvanlig modig, om ikke annet.

I mars viste Conte verden lederskap ved å stenge ned landet for å stoppe smitten. En streng beslutning som mange bestred, særlig politiske motstandere. Men da folket belønnet Contes harde linje med en oppslutning opp mot 80 prosent, kom opposisjonen på banen og anklaget statsministeren for ikke å gå langt nok.

Med nesten 78 000 døde er Italia det hardest covid-rammede land i hele Europa.

Hva Matteo Renzi strengt tatt er ute etter, annet enn å skaffe seg selv oppmerksomhet, er komplett ubegripelig. Den normalt Renzi-vennlige avisen La Repubblica skrev på kommentarplass tirsdag at han har lagt ut på et tokt uten å begripe hvor han skal, eller hva som venter

Som langt mer erfaren politiker enn den partiløse Conte, har Renzi noen taktiske fortrinn. Giuseppe Contes uavhengighet har vært hans styrke. Slik har han kunnet holde aparte koalisjonskamerater i ørene og forsøksvis snakke med én stemme. Samtidig er dette en opplagt svakhet. Conte har ingen maktbase hverken i underhuset eller Senatet. Han har ingen å gå til i en sak som denne.

Kanskje kan Renzi oppnå en regjeringsrokade. Men hvis valgresultatet fra 2018 skal ligge til grunn, vil Femstjernersbevegelsen kunne opprettholde kravet om de feteste taburettene. Han kan muligens klare å tirre Conte såpass mye at han tilbys enda en ministerpost. Spørsmålet blir da:

Vil venstresidens velgere, som Renzi tydeligvis jakter på, belønne ham for det ved neste korsvei? Kommer de til å synes det er tillitvekkende med en politiker som utløser regjeringskrise for egen vinning midt i en pandemi?