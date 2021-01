VERDALSRASET: – En lærdom må vi dra av tragedien i 1893, er at vi ikke må legge et taushetens lokk over det som skjedde, skriver kronikkforfatteren. Foto: Verdal historielag

Taushetens skrik

Rasfaren i samfunnet er noe som må tas opp til offentlig debatt – og handling.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

Den forferdelige rasulykka i Gjerdrum har gjort inntrykk på en hel nasjon. Vi kan knapt ane den redselen, sorgen og savnet de berørte opplever og vil leve med lenge, lenge.

For snart 130 år siden skjedde Norges-historiens største kvikkleireras, i Verdal i Trøndelag. Den gangen var det taust etterpå: det var for smertefullt for mange av de overlevende og pårørende å snakke om hendelsen. Det må bli en lærdom. Rasfaren i samfunnet er noe som må tas opp til offentlig debatt – og handling.

Da folk i Verdal våknet om morgenen den 19. mai 1893, var det til en stor tragedie. Kimende kirkeklokker og springende, oppkavede mennesker varslet om det som hadde skjedd om natta – det som skulle bli kjent som Verdalsraset. 55 millioner kubikkmeter masse fra et område på tre kvadratkilometer hadde sklidd ut. Leirmassen begrov et ni kvadratkilometer stort område i flere meters tykkelse. 105 gårder forsvant i bakken. Hundrevis av dyr døde. Kyr og hester kjempet for livet i leirsuppa.

112 mennesker mistet livet da raset gikk, mens de prøvde å redde seg selv og mennesker de var glade i. Fire døde av skadene etterpå. Et helt samfunn var berørt og traumatisert. Mange hadde mistet hjemmene sine og alt de eide. Alle kjente noen som var blitt rammet.

Fortsatt skimtes tragedien som arr i landskapet. For et våkent øye er den lange raskanten fortsatt synlig, selv om den i dag er dekket med grønne grantrær og lys løvskog.

De overlevende sine sår, derimot, grodde aldri. Hele eller deler av familier var døde: Foreldre mistet sine barn, ektefeller var borte, mødre og fedre forsvant. Mange snakket aldri om det som hadde skjedd. Det smertet for mye. Sorgen ble lukket inne, som flytende leire med et mentalt, forsteinet lokk over. Men tausheten var skrikende. Før ei tid med psykiatere og kriseteam, var ordløshet ofte den måten sorg ble håndtert på.

Hundre år etterpå resulterte tragedien i den sterkeste museumsutstillinga jeg noensinne har sett: 112 par gamle, gjørmete sko utstilt på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Mange av dem tilhørte barn.

Natt til 19. mai ble også den vakre forestillinga Verdalsoratoriet urframført, med tekst av Hans Rotmo og musikk av Asgeir Skrove, glitrende resitert av skuespillerne Hildegunn Eggen og Paul Ottar Haga. I tillegg deltok 200 sangere og musikere, inkludert et stort barnekor.

Musikk og tekst illuderte katastrofenattas dramatiske hendelser, bygd opp i et crescendo fram mot selve raset. Det var så publikum kunne høre leirmassenes buldring og fortidas skrik og hyl, før en brå og lammende stillhet runget gjennom konsertsalen. Publikum som var til stede denne vårnatta, kunne nærmest høre hulk og stønn som et ekko gjennom de hundre årene som hadde gått. Et følelsesmessig steinlag var erodert bort. Etter så lang tid var det mulig å minnes katastrofen kollektivt.

Verdal og Gjerdrum er ikke de eneste rasutsatte stedene i landet. Norge har mange områder med fare for jord- og leirskred. Det har gjennom årene skjedd en rekke store ras, flere av dem med dødelig utgang: Stjørdal 1962, Trøgstad 1967, Rissa 1978, Balsfjord 1988, Finneidfjord 1996 og Sørum 2016, for å nevne noen eksempler fra de siste tiårene. I 2013 inkluderte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kvikkleireskred i byområder som ett av 17 mulige scenarier i sin presentasjon av nasjonale risikobilder.

Det er bred enighet om at klimaendringer vil øke sjansene for jord- og leirskred i framtida, selv om det påvirker jordsmonn og løsmasser på ulike måter. Store nedbørsmengder er en viktig risikofaktor, blant annet fordi elver og bekker graver og skaper ustabil grunn. Prognoser tyder på at antallet dager med ekstrem nedbør vil øke sterkt i årene som kommer. Det krever en omfattende beredskap.

En lærdom må vi dra av tragedien i 1893, er at vi ikke må legge et taushetens lokk over det som skjedde. Oppmerksomheten gjelder på et personlig, psykologisk plan, men like mye på et politisk. Risikoen for ras må tas opp og diskuteres som samfunnsfenomen. Det er nødvendig med en bred debatt om hva som er akseptabel risiko og hvordan en kan forebygge nye hendelser og trygge liv og helse. Eksperter må kartlegge og gi råd om steinlegging av elver, hvordan vann ledes, egnede arealer for bolig- og institusjonsbygging osv. Forebyggende arbeid må prioriteres og gis penger. Den viktigste, men kanskje også vanskeligste, debatten gjelder de langsiktige forholdene: Hvordan skal vi gjøre noe med klimaendringene slik at vi forebygger ulykker?

Mange mennesker bor i ras- og skredutsatte områder. Det er i dag et politisk ansvar å bidra til befolkningens trygghet. Den må ikke forvitre.