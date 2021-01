VAKSINEDEBATTEN: – Vi i Leger Uten Grenser sterkt på retningen den norske vaksinedebatten har tatt. Dagens ensidige kritikk av regjeringen bør erstattes av høylytt protest mot at den ikke gjør nok for å sikre tilgang til covid-vaksiner til verdens fattige, skriver Erlend Grønningen. Bildet er fra Lashkar Gah i Helmand-provinsen i Afghanistan, der kronikkforfatteren var på oppdrag i 2016. Foto: Kate Stegeman / MSF

Nok vaksinenasjonalisme!

Mens rike land kappes om å være best på rask covid-vaksinering, står flertallet av fattige land fortsatt uten én eneste dose. Slik sørger de for å forlenge og forverre pandemien på brutalt vis.

ERLEND GRØNNINGEN, lege- og feltarbeider, Leger uten grenser

Før covid-vaksinen ble en realitet, så det ut som om politikerne klarte å ha mer enn en tanke i hodet. Det så ut som de faktisk forstod at vaksinebeskyttelse må handle om mer enn bare norske interesser. «Ingen er trygge før alle er trygge», sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Under partilederdebatten på NRK 13. august i fjor svarte samtlige partiledere, utenom Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, positivt på at det burde være en form for solidarisk fordeling i av vaksinen i verden.

Men det vi har sett de siste ukene, er at denne solidariteten har forsvunnet ut vinduet. Nyhetsbildet dreier seg mest om at vaksineringen av nordmenn går for tregt, at Norge taper kappløpet mot land som har sikret seg bedre avtaler.

Regjeringen refses for at den har valgt å kjøpe opp vaksiner gjennom EU, og ikke inngått egne avtaler med legemiddelselskapene, som Israel har gjort. Følgende ubehagelige faktum glimrer med sitt fravær: Vi står i en situasjon der nesten 90 prosent av landene som har begynt å vaksinere, er høyinntektsland.

Det går ikke dårlig i Norge; tvert imot har utrullingen av vaksinen startet tidligere enn først antatt, og risikogrupper er i gang med å få sin første dose. I tillegg har Norge har relativt god kontroll, vi har gode forutsetninger for å overholde smittevernregler, helsevesenet vårt virker optimalt. Vi har lavt smittetrykk og få døde sammenlignet med andre.

Det er i lav- og mellominntektsland at det går sakte – svært sakte. Sør-Afrika, som nå har blant de høyeste smittetallene i verden, er blant landene som enda ikke har startet vaksinering. De tar sikte på å starte senere i januar. Men millioner av mennesker i andre fattige land risikerer å måtte vente helt til 2024 før de mottar sine stikk.

Som en internasjonal medisinsk organisasjon reagerer vi i Leger Uten Grenser sterkt på retningen den norske vaksinedebatten har tatt. Dagens ensidige kritikk av regjeringen bør erstattes av høylytt protest mot at den ikke gjør nok for å sikre tilgang til covid-vaksiner til verdens fattige.

Norge har gjennom EUs vaksineavtaler bidratt til å støvsuge det internasjonale vaksinemarkedet. Samtidig har regjeringen gått imot et banebrytende patentforslag i Verdens Handelsorganisasjon som ville gitt flere fattige land muligheten til å produsere vaksiner selv. Norge er ikke ett hvilken-som-helst i internasjonale vaksinespørsmål. Sammen med Sør-Afrika, leder Norge rådet for et initiativ som blant annet skal sikre rettferdig tilgang på vaksiner. Men å la land som mangler tilgang få produsere kopivaksiner selv, vil verken regjeringen eller det store flertallet av stortingspolitikerne gå med på. Det er svært skuffende, og det haster at Norge snur.

For den globale produksjonen av vaksiner må opp. Flere land må få produsere kopipreparater lokalt, slik at distribusjonen blir enklere i sårbare land. Og det må skje raskt. I mange fattige land, særlig på det afrikanske kontinentet, har koronaviruset tatt færre liv enn fryktet. De indirekte konsekvensene av pandemien har imidlertid vært svært alvorlige.

Det har vi i Leger Uten Grenser sett med egne øyne i mange av de over 70 landene vi jobber i. Anti-malariaprogrammer har blitt satt på vent, meslingvaksinasjoner har stoppet opp, flere kvinner har måttet ty til utrygge og dødelige aborter, og pasienter venter på medisiner som aldri kommer frem. På grunn av koronarestriksjoner risikerer vi å se nivåer av fattigdom som vi sist så for 30 år siden, ifølge FN.

Og mens rike land bekjemper viruset på hjemmebane, kan det fortsette å vandre og mutere videre i fattige land – og slik legge press på helsesystemer i ressursknappe kontekster i lange tid etter vi kan bestille oss sydenferie igjen.

En pandemibekjempelse som kun foregår i noen deler av verden, er verken rettferdig eller effektiv. Den norske regjeringen må sette alle kluter til for å sikre at risikogrupper i alle land kan sikres vaksinen umiddelbart. Det er nok vaksinenasjonalisme nå, på tide å løfte blikket.