GREEN GREEN GRASS SKA’ HEM: – Allerede da Brann startet arbeidet med å vurdere om man skulle bytte til kunstgress burde klubben orientert sine medlemmer. Det burde vært en ryggmargsrefleks å inkludere dem i denne historisk store endringen, skriver innleggsforfatterne. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Brann bør bite i gresset

Brann står foran en historisk viktig avgjørelse i disse dager. Klubben skal avgjøre om det fortsatt skal være ekte gress på Brann Stadion eller om en tradisjonell gressmatte skal bli til plastikk.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GJERT MOLDESTAD, medlem i SK Brann og styremedlem i Bataljonen

PER ARNE FLATBERG, medlem i SK Brann

Dessverre har Brann glemt noe elementært før valget skal tas, nemlig at det er en medlemsstyrt klubb med et mål om være landets mest åpne som tar beslutningen. Åpen diskusjon har vært fraværende, og beslutningen fremstår som om den mer eller mindre er tatt før saken sprakk i media.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Mange har spurt oss hva klubbens medlemmer har med denne beslutningen å gjøre. Vi er overbevist om at det blir bedre løsninger ved å involvere flere. I Branns prosess virker det som om klubben på forhånd har bestemt seg for at kunstgress er løsningen på problemet, for så å finne ut hvordan klubben skal få til dette. En opplagt bedre måte å angripe problemet på er å fortelle medlemmene at vi må gjøre noe med treningsforholdene, for så å invitere medlemmene til å være med og finne løsninger på dette.

les også Gress-tilhenger Ingebrigtsen: – Kan ikke fortsette å trene på kunstgress og spille på gress

Allerede da Brann startet arbeidet med å vurdere om man skulle bytte til kunstgress burde klubben orientert sine medlemmer. Det burde vært en ryggmargsrefleks å inkludere dem i denne historisk store endringen.

Brann kunne valgt å si til sine medlemmer at treningsforholdene er vanskelige og invitert til diskusjon og innspill samtidig som det var lagt opp til et stramt tidsskjema.

Det skjedde ikke.

I stedet har Brann jobbet i det stille. Klubben har innhentet informasjon fra flere andre klubber som har kunstgress, blant annet Odd. Ledelsen har gjort økonomiske vurderinger og innhentet løsninger for finansiering. Kunstgress har vært diskutert med spillere og andre på sport. Brann sier selv at dette har vært jobbet med en god stund. Det er synd at ikke noen i klubben har tenkt på å involvere klubbens medlemmer. Det er synd at ikke noen har tenkt at det kan være noen der ute som har gode innspill.

Vi som er glade i Brann vil klubbens beste. Vi skjønner selvsagt utfordringene som spillerne har på treningsfeltet. Vi ønsker også det beste for klubben vår. Vi har like lyst at Brann skal ha suksess som de som jobber på Brann Stadion. Kanskje til og med mer.

Ved å spille med åpne kort, hadde Brann bare risikert at det kom løsninger og ideer de ikke hadde tenkt på selv. Det har vi sett flere eksempler på de siste dagene.

På mange måter opptrer Brann i denne saken som om de skulle vært en bedrift med styreleder Eivind Lunde som majoritetseier. Sånn er det selvsagt ikke. Eivind Lunde er eier på lik linje med rundt 1.000 andre medlemmer i Sportsklubben Brann. Han, og resten av styret, skal ta beslutninger på vegne av klubbens medlemmer, men uten et levende medlemsdemokrati ødelegges medlemsklubben og styrets mandat blir smalere.

les også Sjarmen biter i gresset

Så var det dette med kunstgress da, som Brann virker å allerede ha bestemt seg for. Er det så svart-hvitt som Brann presenterer det? Er det gitt at Branns treningsforhold vil forbli elendige hvis det ikke blir kunstgress inne på selve Stadion?

I lys av nyheten som slo som en bombe onsdag kveld har det vist seg at Brann har bommet på flere måter når de ikke har hatt en åpen og bred prosess. Det kommer nemlig stadig frem flere argumenter for å beholde gresset på stadion som er gode og viktige.

For det første ønsker de aller fleste spillerne gress. Grunnen til at de ikke stritter mer i mot enn de gjør, er situasjonen på treningsfeltet.

Veterankeeper Håkon Opdal sier til BT at han synes det er vemodig at det går mot fjerning av gresset.

– Egentlig vil jeg ha gress. Det tror jeg 90 prosent av fotballspillere vil og det tror jeg Brann ønsker. Men det virker som det ikke er mulig å få til. Treningsforholdene må være gode nok og det er de ikke, sier Opdal.

I Bergens Tidende på fredag trekker tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp frem flere gode poenger. For det er ikke så upraktisk eller unormalt som Brann vil ha det til å trene en annen plass enn på Brann Stadion. Huseklepp skriver:

– På kontinentet er det vanlig å ha et treningsanlegg, med garderober og andre fasiliteter, som er atskilt fra selve stadionanlegget. I begge klubbene jeg spilte for i England var det slik. Vi spilte kampene våre på hjemmearenaen, men kunne trene et helt annet sted. Det hadde mange fordeler.

Dette tok Bergensavisens kommentator Tormod Bergersen opp i en kommentar allerede i mai 2016. – Forholdene på Branns treninger blir ikke fikset i løpet av kort tid. Jeg tror løsningen ligger i et nytt treningsanlegg en annen plass enn Nymark. Og nei, det betyr ikke at Stadion må flyttes. Det betyr at Brann må flytte treningshverdagen sin en annen plass.

les også Solbakken ber norsk fotball belønne gressklubbene fra ny milliardavtale

Hva så med miljøaspektet? Skal Brann i en tid hvor så mange legger til rette for å bli mer miljøvennlig gå for et forslag som i manges øyne er unødig og forurensende? Det er selvsagt flere gode løsninger på hvordan man skal redusere miljøproblemene med all plasten, men det er ikke til å stikke under stol at det å velge plast foran ekte vare i disse dager virker umusikalsk.

Kunstgressbaner er en av de største kildene til utslipp av mikroplast. Over 1.500 tonn granulat fra kunstgressbanene våre havner hvert år i naturen. Selv om det finnes alternative løsninger, hevder Brann på sine nettsteder at gummigranulat er det eneste alternativet for kunstgressbaner på toppnivå. Samtidig vurderer EU et forbud mot gummigranulat, som fort kan bli gjeldende alt fra 2022.

Både EU og norske miljømyndigheter anbefaler å se etter alternativer til gummigranulat.

Kanskje et godt alternativ kan være å beholde gress?

Gress er heldigvis ikke umulig å gro her i byen. Det milde klimaet gjør at Brann har en av landets flotteste gressmatter. Det er noe helt spesielt som Brann alltid har vært stolt av. Vi har kanskje ikke vært så gode til å spille fotball i det siste, men her på Stadion har vi i alle fall ekte gress. Noen kaller oss nostalgiske og følelsespreget, men fotball er jo også nostalgi og følelser.

Selv om vi forstår fordelene ved å ha treningshverdagen i et miljø der toppidrett og forskning er samlet, er det ikke en selvfølge at dette er gjennomførbart på kort sikt. Da må klubben velge mellom to onder: Nærhet til disse miljøene og vante omgivelser på Stadion, eller trening på gress i mindre optimale omgivelser.

Å kaste 102 års historie ut døren fordi det er mest praktisk å slippe en halvtimes kjøretur virker korttenkt. Å gi slipp på en av landets flotteste gressmatter av bekvemmelighetsgrunner er pussig. Som flere har påpekt de siste dagene: Hvis det er treningsforholdene som er problemet, så gjør noe med dem.

les også Skrekkskade for Andrine Hegerberg: – Knust

Dessverre føyer kunstgress-saken seg inn i en lang rekke andre saker der klubben i stadig større grad fjerner seg fra medlemmene, og i stadig mindre grad er interessert i å høre medlemmenes synspunkter. Da årsmøtet i Brann i sin tid vedtok at vi skal være Norges åpneste klubb, var det fordi vi er overbevist om at åpenhet og transparens gjør oss bedre og skaper tilhørighet. En av styrkene ved å være en medlemsklubb er at det gir mulighet for bred involvering og oppslutning om klubbens beslutninger. Da blir ofte sluttresultatet også bedre. Åpenhet skal ikke være et honnørord som bare nevnes i festtaler. Det skal være noe som preger alle klubbens avgjørelser. Sammen blir vi bedre. Hver for oss havner vi fort på OBOS-nivå.

Vi håper at styret i Brann ser alvoret i beslutningen som skal tas. Mest av alt fordi det er noe som er mer viktig enn sesongen 2021, nemlig klubbens prinsipper og verdier. Viktigere enn hvilket underlag som er på Brann Stadion er det at klubben jobber etter grunnleggende verdier.