STORTINGSMAKT: KrFs partileder Knut Arild Hareide, her fotografert på sin plass i stortingssalen under den ukentlige spørretimen onsdag forrige uke. Foto: Tore Kristiansen

Hvem er KrFs løftebrytere?

MENINGER 2018-10-17T07:41:34Z

Når vi i KrF, en av taperne ved valget i fjor, vil gå sammen med en annen av taperne og gjøre Jonas Gahr Støre til statsminister, så er det en oppvisning i ren maktkamp.

Publisert: 17.10.18 09:41

ANN KATHRINE SKJØRSHAMMER , leder i KrF Kvinner og sentralstyremedlem i KrF

KrF gikk til valg på Erna Solberg som statsminister og et sentrumsalternativ bestående av Høyre, Venstre og KrF. Hvis dette ikke var gjennomførbart, skulle partiet gå i konstruktiv opposisjon, som vi har gjort siden, eller søke annen løsning. KrF skulle ikke i regjering med Frp.

Samarbeid med Ap var ikke et alternativ, selv om det var kjent at noen ønsket dette. Og vi var mange som sto på stand og kunne forsikre velgerne om at det ble hverken Frp eller Ap med KrF, men Erna Solberg som statsminister.

Å gå inn i regjeringen Støre er like mye løftebrudd som å gå inn i regjeringen Solberg med Frp. Å felle regjeringen uten grunn er løftebrudd og uten parlamentarisk praksis. Hvis KrF ikke skal bryte noe valgløfte, må partiet bli hvor man er i dag og utøve sentrumspolitikk fra side til side i Stortinget.

Den politiske virkeligheten har endret seg etter valget. Venstre har gått inn i regjeringen som er det alternativet som ligger nærmest det KrF gikk til valg på – partiene Høyre, Venstre og KrF.

Mindretallsregjering med Ap og Sp er ikke noe sentrumsalternativ. Og der må man samarbeide med fløypartiet SV som parlamentarisk grunnlag. Hvis KrF vil være sikret gjennomslag for sine saker i en mindretalls Støre-regjering, må man søke flertall med SV.

KrFs politiske saker blir fortsatt lite diskutert. Det er samarbeidsspørsmålet som står på dagsorden i mediene. KrFs politiske prosjekt «Sammen for et varmere samfunn» siden høsten 2017 ble vedtatt av landsstyret 28. september og oppsummert i to reformforslag: likeverdsreformen og barnereformen.

KrF ønsker å styrke familien, barnefamilienes økonomi og redusere barnefattigdommen. Å heve barnetrygden er en viktig sak. Og gratis barnehageplass til barn nummer 3. Hvorfor ikke først gå til regjeringen og kreve et skikkelig løft for barnefamiliene før man vender seg til den andre siden?

I juni i år la partiet frem årets skryteliste på 40 saker i «konstruktiv opposisjon» og viktige saker og saker oppnådd i budsjettsamarbeidet, som blant annet lærerløftet.

Det var overraskende å høre at Hareide i disse dager har uttalt at penger ikke er det mest relevante. Det kan umulig gjelde for øking av barnetrygden, gratis barnehage for barn nummer 3 og kontantstøtten. Da må det være ideologien som er relevant. Men det er vanskelig å se at familiepolitikken og kontantstøtten har noe fellesskap med venstresiden. Og fra et kvinneperspektiv er det langt fra den kristendemokratiske feminisme til venstresidens.

Tross gjennomslag for mange saker de siste fem årene har ikke partiet klart å utnytte dette. Og dette er partiets ansvar. Derimot ble KrF en av taperne ved stortingsvalget som vil kaste vinneren av valget sammen med en av de andre taperne, Ap.

I matematikken blir minus og minus til pluss. Det er ikke sikkert at dette gjelder i politikken. Dette er oppvisning i ren maktkamp uten at regjeringen har gjort noe annet enn å samarbeide konstruktivt med KrF.