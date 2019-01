Traume-teamet ved Ullevål Sykehus. En luftambulanse har landet. Foto: Kristian Helgesen

Hva har vi lært?

MENINGER 2019-01-16T03:00:05Z

Dersom ikke helsemyndighetene tar advarselen fra det fagmiljøet som var det eneste som ikke sviktet 22. juli på dypeste alvor, har Norge lite lært av terrorkatastrofen.

leder

Publisert: 16.01.19 04:00

Fredag 22. juli klokken 15.25.22 detonerte bomben i regjeringskvartalet i Oslo som inngangen på en av de største terroraksjonene i Europa noensinne og starten på et nasjonalt traume som vi lever med fremdeles. Granskingskommisjonen serverte sin knusende konklusjon et år etterpå: Angrepet på regjeringskvartalet 22/7 kunne ha vært forhindret. Myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet. Ja, Norge var et uskyldig land, uvant med terror. Men ti år etter angrepene på New York og Pentagon i USA kunne det ikke forsvares å ha en så dårlig beredskap for et terror angrep i Norge. Det er fortsatt uvirkelig at en gjerningsmann kunne påføre en så solid stat så mye skade.

Bare et område gikk fri fra all kritikk i Gjørvkommisjonens rapport, som konkluderte med at helse- og redningsarbeidet ivaretok de skadde og pårørende i akuttfasen på en god måte. Fra katastrofealarmen gikk på akuttmottaket til Ullevål sykehus minutter etter at bomben detonerte og til det hele var over, var sommerbemanningen i stand til å mønstre alt tilgjengelig personell, stille alle ressurser til disposisjon og håndtere den største krisesituasjonen et norsk sykehus er blitt stilt ovenfor i fredstid. Mens de opererte hardt skadede pasienter fra bombeeksplosjonen, begynte massakren på Utøya, og presset på mottaket økte. Alt i alt reddet de ansatte på akuttmottaket 30 av 31 hardt skadde terrorofre. Som kommisjonen konkluderte: Dette vitner om medisinsk behandling av høy internasjonal kvalitet, og at pasientene fikk optimal medisinsk behandling.

Kirurgen Tina Gaarder hadde lederansvar inne på akuttstua den mørke kvelden og natten. I dag er hun avdelingsleder og professor ved traumesenteret. Et traumesenter som trues av oppsplitting, dersom planene om å legge ned Ullevål sykehus og å flytte funksjonene til Rikshospitalet og Aker gjennomføres. På et møte mandag gikk hun ut med en krystallklar advarsel: «Det finnes ett, stort beredskapssenter i Norge, og vi er nødt til å bevare dette, for vi vet at det kommer til å skje tilsvarende hendelser som 22. juli igjen».

Det finnes sikkert gode argumenter, synergieffekter å hente og ressurser å spare på å gjennomføre en slik plan. Men dersom ikke helsemyndighetene tar advarselen fra Tina Gaarder på dypeste alvor og klarer å overbevise det fagmiljøet som var det eneste som ikke sviktet da terroren kom om at forandringen vil være til det bedre, da har Norge lite lært av terrorkatastrofen.