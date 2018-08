FRONTER EN SAMMENSLÅING HUN ER IMOT: Moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Trond Solberg / VG

Herjingen med nord

leder

Publisert: 10.08.18 04:03

Troms og Finnmark har slått seg sammen, mot sammenslåing. Snart kan tilhengerne av reformen telles på en hånd.

Moderniseringsminister Monica Mæland har gang på gang understreket hvor viktig det er med en fylkessammenslåing i nord. For Finnmark alene er for lite og svakt for nye oppgaver.

I utgangspunktet er det et greit standpunkt. Staten har selvsagt mye den skulle ha sagt når det gjelder fylkesgrenser og regionenes oppgaver. Vi venter spent på regjeringens plan, Mæland har lovet å legge frem en samlet sak om nye fylkesoppgaver innen 15. oktober.

Problemet er at myndighetene har hatt berøringsangst i saken, og skjøvet ansvaret over på uvillige fylker. Troms og Finnmark forventes å tvangssammenslå seg selv gjennom arbeidet i den såkalte fellesnemda. Men Finnmark har for lengst trukket seg. Og nå vil heller ikke fylkesrådet i Troms, som stemmer over saken i fylkestinget fredag, være med.

De sender altså saken over til Mæland igjen. Men statsråden selv er imot hele reformen, som resten av regjeringen. Det var Venstre og KrF som presset den gjennom i Stortinget. Regjeringen var opptatt av å få vedtatt sin kommunereform, og dette var motytelsen småpartiene krevde.

Og nå sitter alle i klisteret. For det er svært vanskelig å få til en sammenslåing uten at de som faktisk skal gjøre jobben er med på laget. For Finnmark og Troms vil et slikt konfliktnivå etter hvert gå ut over tjenestene til folk.

Det er ikke lett å se noen farbar vei fremover. Stortinget har vedtatt denne sammenslåingen. Statsråden har brukt mye politisk kapital på å gjennomføre Stortingets politikk, slik hun er forpliktet til.

Nå trengs en fot i bakken. Regjeringen kan sluttføre arbeidet med sin regionreform, men samtidig er det mulig å se på om det går an å finne spesielle løsninger for det nordligste området. De to fylkene kan for eksempel opptre som en enhet i mange sammenhenger, samtidig som Finnmark har egen representasjon og autonomi. Er det noe vi alle vet, så er det at Finnmark er et helt spesielt sted, både historisk og strategisk.