Foto: ROAR HAGEN

Kommentar

Sosialismens amerikanske spøkelse

Det går et spøkelse gjennom amerikansk politisk debatt. Det er sosialismens spøkelse.

Publisert: 18.02.19 03:33







les også Bernie Sanders til VG: – Mye å lære av Norge

«Her, i USA, er vi alarmert over nye oppfordringer til å innføre sosialisme i vårt land», sa Trump under State of the Union-talen for et par uker siden.

«Amerika ble grunnlagt på frihet og uavhengighet - ikke staten tvang, dominans og kontroll. Vi er født frie, og vi forblir frie. I kveld gjentar vi vår overbevisning om at Amerika aldri skal bli et sosialistisk land».

Det er ikke akkurat første gang en amerikansk president eller presidentkandidat har advart mot sosialismen eller sosialistiske tendenser. Richard Nixon skal ha uttalt om en av hans første store politiske motstandere, den liberale demokraten Helen Gahagen fra California, at hun var «lyserød helt inn til undertøyet».

Under demonstrasjonene mot helsereformen til Obama i 2009–2010 marsjerte Tea Party-aktivister med plakater utenfor Kongressbygningen som fremstilte presidenten som Stalin, Mao og Karl Marx.

Under den kalde krigen kunne bare en antydning om sosialistiske ungdomssynder legge en politisk karrière i ruiner.

les også Kvinnen som sprer frykt

Det nye nå er at Donald Trump har bedre et poeng enn de som skremte med sosialismen på 1970- og 80-tallet. Flere av de aktuelle kandidatene til å utfordre ham i 2020 har sosialistiske sympatier. Og de skammer seg slett ikke over det.

Det skyldes først og fremst Bernie Sanders som lenge har erklært seg som en «demokratisk sosialist», noe som tilsvarer «sosialdemokrat» i Europa. Sanders har stått for et slikt syn sin sine unge radikale dager på sekstitallet, men i begynnelsen av karrièren var han mer forsiktig med å bruke det.

«Jeg kaller meg aldri for sosialist selv», sa han til en studentavis i Vermont i 1976. «Folk er blitt hjernevasket til å tro at sosialisme automatisk betyr fangeleirer, diktatur og mangel på ytringsfrihet».

Men siden han ble valgt til borgermester i Burlington, hjemstaten i 1981, har han gradvis sluttet å være så taktisk forsiktig. Og ti år før forrige presidentvalg kom han ut av skapet i et intervju med Washington Post:

«Jeg vil ikke fornekte det, ikke et sekund. Jeg er en demokratisk sosialist. I Norge for foreldre et års betalt permisjon for å være hjemme med de nyfødte. Sverige og Finland har et nasjonalt helsevesen, gratis høyere utdannelse, rimelig boligpolitikk og høyere levestandard. Hvorfor skulle ikke det appellere til vår krympende middlklasse?».

les også Røde Bernie plager Hillary

Ja, hvorfor ikke? Den amerikanske frykten for den skandinaviske velferdsmodellen har alltid virket ganske hysterisk. At næringslivet er skeptisk til skattetrykket og statlige reguleringer er en ting, men hvorfor har ikke flere fra arbeiderklassen og middelklassen latt seg inspirere?

Selv om Sanders ikke vant demokratenes nominasjon i 2016 kom han nær nok og vakte nok begeistring til at et over søtti år lang tabu ble brutt. «Sosialisme» er ikke lenger et BØ-ord som vil skremme bort velgere bare du henger det rundt halsen på en kandidat.

Vei, ikke alle velgere, i hvert fall. Det er ganske åpenbart at Trump vil rette inn sin valgkamp mot en «Meg eller sosialisthelvete»-argumentasjon. Kanskje vil det være effektivt, kanskje ikke.

Det er en grunn til at han ikke brukte det forrige gang, for da ønsket han å drive valgkamp mot de samme karikaturen av Hillary Clinton som mange av Sanders-tilhengerne også hadde hatet og foraktet.

Bildet av en privilegert overklassehurpe fra de beste skolene og universitetene som var finansiert av Wall Street og som løp ærend for storkapitalen og våpenindustrien, var effektivt.

Trump skjønte at det ikke bare var republikanere som bet på. Da han aksepterte republikanernes presidentkandidatur, strakk han ut en hånd til Sanders-supporterne:

«Jeg har sett med egne øyne hvordan systemet er fikset på en måte som ikke gavner vanlige folk, akkurat som det var fikset mot Bernie Sanders», sa han under talen.

«Men tilhengerne hans vil komme til vår bevegelse, fordi vi skal fikse det største problemet».

les også Slik viser stjerneskuddet Alexandria Ocasio-Cortez (29) at systemet i USA svikter

Trump overdrev som vanlig. Men en av ti Sanders-supportere endte faktisk opp med å stemme på Trump. Det var opprøret mot det etablerte som var drivkraften.

Men det var da. Til neste år kommer sannsynligvis Trump til å kjøre hardt på sosialistspøkelset. Eldre politikere som Sanders og Elizabeth Warren og yngre politikere som Alexandria Ocasio-Cortez , (som er for ung til å stille i presidentvalget), vil bli beskyldt for å ønske å innføre venezuelanske tilstander i USA.

Det kan fungere. Men det kan også virke mot sin hensikt. En ny undersøkelse fra Gallup viser at demokrater flest er mer positivt innstilt til sosialismen enn til kapitalismen.

Og om demokratene føler at de ikke har annet å tape enn Trump, vil de samtidig føle at de har en verden å vinne.