Hvorfor er muren så viktig for Trump?

Donald Trump har brukt presidentembetets veto-makt for første gang. For å bygge en mur. Han har feid til side Kongressens protest mot hans egen erklæring om krisetilstand ved grensa mot Mexico. Sakens kjerne er enkel: Grensemuren i sør er blitt et så viktig symbol på Trumps politikk at han nå setter hardt mot hardt.

TORBJØRN L. KNUTSEN, professor i statsvitenskap, NTNU

Det begynte allerede under valgkampen i 2015. Trump lovet da å bygge en stor, stor mur langs grensa mot Mexico . ‘Og jeg vil at Mexico skal betale for den’, la han til. Dette var Trumps klareste og viktigste valgkampløfte. Det slo an hos millioner av velgere.

Trump har gjentatt løftet mange ganger siden. I flere varianter. Først manet han fram bildet av en betongmur. Senere la han vekt på at muren skulle være vakker. Han virker særlig betatt av et digert sprinkelgjerde av smekre stålstenger. Men uansett form: Trump har lagt vekt på at muren skal være stor – 1000 miles (ca. 1600 km) lang og minst 30 fot (litt over 9 meter) høy.

Hvorfor er dette så viktig for ham?

Torbjørn L. Knutsen. Foto: NTNU

USAs grense i sør er litt over 3000 km lang (eller 1950 miles). Den strekker seg fra Texas i vest til California i øst – fra Brownsville ved Mexicogulfen langs Texas’ elver, gjennom Arizonas ørkener og over New Mexicos fjell til San Diego ved Stillehavskysten.

Om lag én tredjedel av grensen er allerede sperret på en eller annen måte, takket være George W. Bush som satte i gang et storstilt byggeprosjekt i 2006. I tettbygde strøk er grensekontrollen god – nær San Diego er grensen beskyttet av doble murer. I mer grisgrendte områder er kontrollen slappere. Sperringer kan stanse kjøretøy, men fotgjengere kan lett passere.

Det er i grisgrendte strøk at Trump vil bygge muren sin. Men dette kan bli litt av en utfordring. For det første er geografien tøff. Ørkenene er vidstrakte og fjellene er bratte. For det andre er politikken like tøff. Kongressen uvillig. Selv republikanske representanter har stemt mot bevilgninger.

En av grunnene er at den føderale regjeringen bare kar en tredjedel av den jorda som muren skal bygges på. Resten tilhører delstater eller private eiere som verken vil ha mur eller selge landet som regjeringen kan bygge på.

En annen grunn er at det er tvil om at muren vil løse problemet med ulovlig innvandring.

Det finnes om lag 11 millioner ulovlige innvandrere i USA. Om lag halvparten kommer fra Mexico; ytterligere 15 prosent kommer fra land i Mellom-Amerika. Trump fremstiller denne innvandringen som en flodbølge. Han har betegnet de ulovlige innvandrerne som kriminelle – som dophandlere og voldtektsforbrytere. Han hevder at 90 prosent av USAs kokain og heroin kommer over grensen fra Mexico.

Sannheten er mer kompleks enn som så. For det første ønsker innvandrerne arbeid og et bedre liv; de lokkes ikke til USA med utsikter om en kriminell løpebane. De som kommer fra Mellom-Amerika er ikke kriminelle. Tvert om; de flykter som regel fra kriminalitet og vold.

For det andre vil ikke fysiske sperringer alene stoppe dem. Sperringene må patruljeres og vedlikeholdes. Med riktig utstyr og godt vakthold kan den ulovlige grensekryssingen reduseres. Da Bush-administrasjonen bygget en mur langs grensen ved Yuma i Arizona, falt denne kryssingen kraftig. Arizonas innvandrerproblem ble imidlertid ikke løst; det flyttet seg til grisgrendte ørkenstrøk lenger øst.

For det tredje er ikke den ulovlige grensepasseringen hovedproblemet. I 2017 ble om lag 300.000 personer arrestert for å krysse grensen ulovlig; til sammenligning var det over 700.000 som ikke returnerte til hjemlandet etter at de hadde krysset grensen på lovlig vis.

Tall fra USAs narkotikapoliti viser dessuten at det aller meste av narkotikaen som kommer inn i USA ikke kommer med ulovlige innvandrere. Den blir stort sett smuglet inn i kjøretøy gjennom den vanlige grensekontrollen.

Kongressen øremerket i sin tid 1,4 milliarder dollar for å bygge Trumps mur. Det er langt fra nok. Trump anslår at det vil koste rundt ti milliarder å bygge den. Etter en bitter politisk kamp – som nylig stengte USAs føderale virksomhet i en hel måned – erklærte Trump nasjonal unntakstilstand slik at han kunne ta åtte milliarder fra andre budsjetter og begynne byggingen.

Kongressen avviste dette. Mexico kommer naturligvis ikke å betale; det er amerikanske skattebetalere som må punge ut. Mange mener at Trumps beregninger i minste laget. Det amerikanske sikkerhetsdepartementet har antyder en prislapp på 20 milliarder dollar. Andre beregninger antyder nærmere 30 milliarder. Det er mye å betale for en mur med tvilsom effekt.

Dessuten er det ingen krise ved den meksikanske grensen. Antallet arrestasjoner av ulovlige innvandrere skal ha falt med hele 26 prosent i Trumps første år som president. Det later til at Trumps stadige masing om en mur har hatt en avskrekkende virkning og – paradoksalt nok – gjort muren unødvendig.

Nye meningsmålinger viser at rundt 40 prosent av USAs velgere støtter Trumps forslag om å forlenge muren mot Mexico, mens 58 prosent er imot. Flere republikanere er motstandere.

Når Trump likevel insisterer på å bygge 1000 miles med nye grensesperringer, så er det fordi dette er blitt legemliggjøringen av Trumps valgløfter. Muren er blitt selve symbolet på hvordan Trump skal gjøre USA mektig igjen. Etter at mellomvalget nylig ga demokratene større innflytelse i Kongressen, er den også blitt et skjær i USAs politiske sjø. En båe hvor politikkens bølger bryter i skum.

Med Trumps veto har Kongressens problem blitt større. For å omstøte presidentens veto kreves det to-tredjedels flertall i Hus og Senat. Og selv om motstanden mot muren øker, så er den på langt nær stor nok til å omstøte presidentens veto.

Amerikanerne blir nok ikke ferdige med denne muren med det første.