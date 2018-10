DEN GANG DA: – Skulle man tatt filmer som «Nerdenes hevn» på ordet, var det også helt ok å ligge med jenter mot deres samtykke, så lenge man hadde edle motiver, eller de bare var fulle nok, skriver kronikkforfatteren. Foto: Skjermdump, «Revenge of the Nerds» (1984)

Å, for en helskrudd voldtekt!

80-tallets tenåringsfilmer gir et unikt innblikk i tiden, holdningene og miljøet Brett Kavanaugh befant seg i da han skal ha overfalt Christine Blasey Ford.

Publisert: 09.10.18 14:39 Oppdatert: 09.10.18 15:20

OLE-MARTIN IHLE , skribent og forfatter av boken «Da He-Man kom til Norge»

Da Christine Blasey Ford ble spurt om hva hun husket best fra den skjebnesvangre kvelden i 1983, da Brett Kavanaugh skal ha overfalt henne, svarte hun «latteren». Mens Kavanaugh etter hennes påstand lå oppå henne og forsøkte å få av henne klærne, og kompisen Mark Judge sto ved siden av å så på, lo de og moret seg. «To venner som hadde det moro sammen». Hvordan kunne de le mens de var i ferd med å begå et seksuelt overgrep? spør man seg i dag. Men slikt lo man av den gangen. I hvert fall når det foregikk på film.

Scenen Dr. Ford beskrev, kunne nesten vært tatt ut av en av 80-tallets mange tenåringskomedier. Det er sånn sett ikke tilfeldig at Brett Kavanaugh selv nevnte flere av dem i vitnesbyrdet sitt, «Deltagjengen», «Høl i hue» og «Hæla i taket». Referansene var ment å glatte over det frynsete rykte hans fra college-tiden, ved å mane fram bilder av ufarlige tenåringsablegøyer, fra en enklere tid, da gutter var gutter, fulle av fjollete påfunn. For alle som vokste opp med disse filmene er det nemlig slik man husker dem. Men sett med dagens øyne, fremstår de som langt mer tvilsomme.

Her vet jeg hva jeg snakker om. Som research til boka «Da He-Man kom til Norge: en fortelling om å vokse opp på 80-tallet», har jeg de siste to årene sett pinlig mange 80-tallsfilmer om igjen. Selv om det stort sett har vært et hyggelig gjensyn, har det som vindu til datidens holdninger vært en nokså selsom opplevelse. 80-tallsfilmer er både homofobe og smårasistiske. De er fulle av kvinner som er i veien og menn som er hjelpeløse på hjemmebane. Mens ting vi klassifiserer som sexforbrytelser i dag, passerer som artige påfunn og uskyldig moro. At menn blir utsatt for blowjobs uten samtykke («Politiskolen»), tretten år gamle gutter får ligge med voksne damer («Big»), eller at en mann lurer en kvinne med hukommelsestap til å tro hun er gift med ham («Jente over bord»), var det ingen som reagerte på den gangen. Og det skal sies at mye av det sklir umerkelig forbi på filmenes naive sjarm.

Der man imidlertid sperrer øynene opp, er når man kommer til alle voldtekts- og nesten-voldtektsscenene. Når jenter og gutter er på fest sammen, synes overgrep alltid å være et sannsynlig utfall, og det behandles med en påfallende hverdagslig letthet. Mange husker sikkert scenen fra «Tilbake til fremtiden», der Biff Tannen presser seg på moren til Marty McFly i baksetet på en bil, og ber vennene sine stikke av så kan få fullbyrde overgrepet alene (de adlyder uten å mukke). Men det var ikke bare skurkene som hadde «date rape» på sitt naturlige repertoar.

Under den berømte toga-festen i «Deltagjengen», havner rollefiguren, Pinto – som er ment å være en av de snille – i et vanskelig dilemma. En jente på 13 år, som har sneket seg ut hjemmefra, sovner i sengen hans i det hun skal til å ta av seg bh-en, og Pinto må ta det vanskelige valget om han skal ligge med henne likevel. Denne komiske scenen utspiller seg som en debatt mellom en djevel og en engel som sitter på skuldrene hans og diskuterer. «Fuck her brains out! You know she wants it!», oppmuntrer djevelen. «Ikke gjør det!» fraråder engelen. Pinto lytter til slutt til engelen (noe som får djevelen til å utbryte «homo!»), legger jenta i en handlevogn, og forlater henne utenfor foreldrenes hjem. (I filmen «Stroker Ace» fra 1983 havner Burt Reynolds i den samme klemma. Også han velger å gjøre det rette, men ikke før han har kledd litt av den sovende jenta for å se på puppene hennes).

«Deltagjengen» kom ut i 1978. Den spilte inn mer penger enn noen komedie tidligere, og igangsatte en bølge av tenåringskomedier som skyldte inn over 80-tallet. Som forløperen, var disse filmene fulle av college-gutter, nerder, «jocks», sosser og frikere som alle hadde én ting på hjernen, og gjorde alt de kunne for å få det. De spionerte på jentene i dusjen («Het ungdom»), kikket opp under skjørtene deres («Helskrudd på sex»), snikfotograferte dem nakne («Nerdenes hevn»), fant opp telekinetiske fjernkontroller som kunne kle av dem («Zapped!»), og startet horehus hjemme («Frekke forretninger»).

Skulle man tatt disse filmene på ordet, var det også helt ok å ligge med jenter mot deres samtykke, så lenge man hadde edle motiver, eller de bare var fulle nok. I «Nerdenes hevn» lurer en av nerdene seg til sex med en jente, ved å få henne til å tro han er kjæresten hennes, utkledd som Darth Vader. Dette foregår samtidig som resten av nerdene selger toppløsbilder av henne, som de har tatt med et spionkamera på hybelen hennes. Hevnen er søt.

Det fantes hederlige unntak. I filmer som «Hæla i taket», «Dirty Dancing» og John Hughes’ tenåringsfilmer, ble ungdom fremstilt som sammensatte mennesker, og jentene hadde sin egen agenda. Men også her synes definisjonen av overgrep å være nokså langt fra vår.

I den tilsynelatende uskyldige tenåringskomedien «Å, for en bursdag», drikker kjæresten til den mannlige helten, Jake, seg full og sovner på rommet hans. Jake har på dette tidspunktet forelsket seg i en annen, og kommenterer at han kunne «violated her ten different ways if I wanted to ... but I’m just not interested anymore». I stedet gir han vennen sin, «the Geek», tillatelse til å gjøre det. «Have fun!» sier han til «the Geek», som aldri har ligget med noen før. Jenta kvikner heldigvis til før «the Geek» ligger med henne, men hun er tydelig forvirret, og tror det er Jake hun gjør det med. Etter han har fullbyrdet samleiet i baksetet på en bil, lar «the Geek» vennene sine ta bilde av seg ved siden av troféen, som nå har sovnet igjen. «Ted, du er en legende!» sier de imponert.

Det mest bemerkelsesverdige her er hvor tilforlatelig det hele fremstilles. At både Jake og «the Geek» faktisk har begått en seksualforbrytelse virker uendelig fjernt fra filmens moralske univers. Snarere virker det som om episoden er ment å få filmens romantiske helt til å fremstå som enda mer heroisk. Jake er den populære gutten, som hjelper en upopulær venn til sitt første ligg. Er det ikke sånn gode venner gjør? Og «the Geek» har i hvert fall ikke gjort noe galt. Siden jenta var full, og av den litt løse sorten, ba hun egentlig om det. Og gutter er jo gutter.

Da Brett Kavanaugh og kompisen Mark Judge etter påstanden overfalt Christine Blasey Ford på en fest i 1983, var det dette som var det moralske klima de pustet i. Hvis vi skal tro en nær venn av ham fra den tiden, var dessuten Kavanaugh jomfru. Han var en som ønsket å ha draget på damene, men som ikke hadde det. Det er en gjenkjennelig karakter fra tenåringskomediene. Ikke helt ulik «the Geek». Kanskje ville vennen Mark bare bistå ham, så han endelig skulle få seg noe. Eller kanskje det bare var et helskrudd påfunn. Noe som kunne skjedd i «Deltagjengen» eller «Hæla i taket».

To gutter som hadde det moro sammen.