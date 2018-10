MINNES: Lys og blomster til minne om journalisten Viktoria Marinova i Ruse, Bulgaria. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Presse under press

MENINGER 2018-10-10T03:31:06Z

Den frie presses stilling er under økende press, også i frie stater.

leder

Publisert: 10.10.18 05:31

Tirsdag ble en mann arrestert og siktet for voldtekten og drapet på den bulgarske journalisten Viktoria Marinova. Hun ble funnet mishandlet og drept i byen Ruse i Bulgaria lørdag. Marinova skal ha jobbet med en reportasjeserie som i forrige uke presenterte opplysninger om mulig misbruk av EU-midler. Politiet sier at de etterforsker om det kan ha vært noen sammenheng mellom arbeidet hennes og drapet. Marinova er den fjerde journalisten som er drept innenfor EUs grenser siden 2017, etter Kim Wall i Danmark, Daphne Caruana Galizia i Malta og Jan Kuciak i Slovakia.

Det er en dyster og alarmerende utvikling. Europa har siden andre verdenskrig vært regnet som et trygt sted for reportere og kritisk, uavhengig journalistikk. Men ikke noe sted i verden har situasjonen forverret seg så raskt som her. Land land som Tyrkia, Ungarn, Slovakia, Serbia, Ungarn og Polen har opplevd at pressefriheten settes under stadig sterkere press.

Hos Europas store nabo Russland er forholdene til dels dramatiske. Angrepene kommer fra to hold; fra populistiske politiske ledere som bruker mediene som syndebukker og angrepsmål. Og fra kriminelle organisasjoner som i ren mafiastil prøver å true journalister til taushet. Ifølge lederen for organisasjonen Reportere Uten Grenser, Christophe Deloire, er opphaussingen av hat mot journalister en av de største truslene mot demokratiene i verden.

USA, som har en av de stolteste og mest respekterte tradisjonen for fri og uavhengig journalistikk i verden, har Presidenten gjort journalistene til hovedhoggestabbe og erklært at mediene er «fiender av folket». At demokratiske makthavere ofte er misfornøyd med pressen, og at de til tider har vanskeligheter med å legge skjul på det, er ikke noe nytt. Men i alle demokratier har makthaverne respektert medienes viktige rolle og funksjon. Denne demokratiforståelsen er nå i ferd med å undermineres, langt inn i Europa og Nord-Amerika. Det er en sterkt bekymringsverdig situasjon.