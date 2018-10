VIL MED: Une Aina Bastholm og Arild Hermstad er nasjonale talspersoner for De Grønne. Foto: Ole Christian Klamas

Miljøpartiet De Grønne: Fem år med Frp er nok!

MENINGER 2018-10-05T15:34:32Z

Hareide løfter klima og global fattigdom som sine viktigste prioriteringer når han vil innsette en ny regjering. Men skal han lykkes trenger han De Grønne med på laget.

debatt

Publisert: 05.10.18 17:34

ARILD HERMSTAD OG UNE BASTHOLM , nasjonale talsperson, Miljøpartiet De Grønne.

Krf kan nå ende opp med å kaste Solberg-regjeringen. Halleluja! Det er på høy tid. Dagens regjering driver rovdrift på naturen og forurenser luft og hav. Solberg-regjeringen har bidratt til et kaldere samfunn, og til mer stress og press.

Under Erna Solberg har anti-miljøpartiet Frp har i fem år fått herje fritt. Konsekvensene?

Oljeletingen intensiveres, med rause subsidier hentet fra skattebetalernes lommer. Oppdrettsnæringen fortsetter å fylle fjordene våre med tonnevis av giftstoffer og skit, under korrupsjonslignende tilstander, hvor representanter for næringen har funnet ut av milde gaver til Frp kan gi slappere miljøkrav og nye tildelinger for oppdrettsmilliardærene.

Regjeringen gasser også på i byggingen svinedyre firefelts motorveier som fyller lokalsamfunnene med kø og eksos, og ønsker med ferjefri E39 å asfaltere ned alt som finnes av fjord og fjell på Vestlandet. Og de fortsetter å sultefore folk flest med utsatte sykkelveier og økte moms på kollektivreiser, stikk i strid med det klimakampen krever. Og da har vi ikke enda ikke nevnt Frps retoriske korstog mot tilliten og anstendighet, anført av Listhaug.

Hareide og KrF skal ha stor takk for den innsatsen de har gjort for å begrense skadene på samfunnet og “skaperverket”. Sannheten er likevel at vi har tapt mye tid i arbeidet med å bekjempe klimaendringene som med mer tørke, skogbranner, flom og kaos gjør de fattige globalt enda fattigere, og på sikt truer hele vår eksistens. Vi har fått et kaldere samfunn, og varmere klode.

På flere områder makter verken KrF eller Venstre å trekke politikken i rett retning. Kanskje ikke overraskende når de mest sentrale miljøpostene i regjeringen er overlatt til Frp-statsråder: Landbruk, fiskeri, samferdsel, finans, OG olje og energi.

Fem år med høyrepopulistene FrP i regjering er mer enn nok! Vi vil derfor med på laget til Hareide for å få kastet Fremskrittspartiet ut av regjeringslokalene.

Men Hareide bør være ærlig på at heller Ap eller Sp har vist reell vilje til å prioritere miljø nasjonalt. Vi opplever at Arbeiderpartiet spisser ørene mer enn tidligere når det gjelder det grønne skiftet, med de er et tungt skip å snu. Skal KrF få gjennomslag for miljø og global fattigdom i Hareides drømmeregjering, må den derfor også inkludere Miljøpartiet De Grønne.

Se bare på hva vi får til i hovedstaden! Oslo skal, som først by i verden, kutte ut all unødvendig engangsplast, og internasjonale eksperter mener byen har verdens beste klimapolitikk. Alt dette på bakgrunn av De Grønnes tydelige miljøkrav. Vi ønsker raske og store gjennomslag for miljø og mennesker, og vi er rede til å være der beslutninger tas. Vår politikk gjør det bedre for menneskene som bor i lokalsamfunnene. Derfor styrer vi Oslo, har varaordførere i Trondheim, Moss, Lørenskog og er i posisjon en rekke plasser i hele landet. Flere steder, som i Mandal og Gjerdrum, har vi også godt samarbeid med Sp og KrF.

I likhet med Krf er vi kritiske til den retningen som dagens regjering legger opp til, hvor at alt skal måles i penger, alt skal effektiviseres, strømlinjeformes og sentraliseres. Vi vil ha fokus på levende lokalsamfunn, på livskvalitet, på tillitsbaserte systemer i skole, helsevesen og offentlige etater, og vi ønsker ikke stadig mer rovdrift på arbeidstakere. Vi stanse utviklingen hvor vi hele tiden skal produsere mer, for å kjøpe mer for så å kaste mer. Og vi deler KrFs oppfatning om at en av de største utfordringa for barn er stressa foreldre.

På Stortinget har vi bare 25% færre stemmer enn KrF i ryggen. Vi er foreløpig ikke tungen på vektskålen i Stortinget, men kan være det i interne regjeringsforhandlinger.

Dersom Hareides drømmeregjering verken tør å gå løs på Solbergs oljepolitikk, Frps rovdrift på naturen og partiets asfalt-iver, er vi redd for at KrFs på ny sliter seg ut på helt feil saker. Da vil det være en ende en forspilt mulighet i stedet for en grønn snuoperasjon som setter hensynet til mennesker og miljø først.

Vi ser derfor frem til å snakke mer med KrF, Ap og Sp om hvordan en eventuell ny regjering kan bli tidenes grønneste regjering i Norge.