Tenk at «veikingen» våget!

MENINGER 2018-10-02T10:37:55Z

KrF-leder Knut Arild Hareide har blitt parodiert som svekling i 15 år. Men han er egentlig laget av hardere materiale.

kommentar

Publisert: 02.10.18 12:37

Knut Arild Hareide klarte ikke å la være å lette da han fikk en ballong i hånden i Harald Eias Hareide-parodi fra 2005. Krf-eren som snakket med pipende stemme og hostet stygt, han steg til luften.

Nå på fredag avslørte den ekte Knut Arild Hareide at han vil ta partiet til venstre.

Modig er bare forbokstaven. Slike utslag på den politiske Richters skala, det kan bety regjeringsskifte. I høst.

Knut Arild risikerer alt, egne kjernevelgere og egen stilling. Til og med de to nestlederne i partiet er uenig med ham. De vil ikke i regjering med Røde-Støre og resten av stamcellekameratene.

Kanskje trengs en ny episode med Britt-Helen og Kjell-Simen i NRKs komiserie «Parterapi» der den veike karakteren Kjell-Simen aldri tør å mene noe annet enn kona. I kommentarfeltene er det for lengst avgjort at Kjell-Simen er inspirert av Knut Arild.

Og det ville vært spennende å se hvordan kona i serien hadde reagert på en ektemann som satte ned foten.

Slik som Knut Arild gjorde før helgen.

Det har vært mange analyser av KrFs retningsvalg. Om det er klokt eller ikke, kommer visst mest an på om du støtter et regjeringsskifte eller holder med de blåblå.

Sett bort fra det, er det jo ganske utrolig at Knut Arild turte å gjøre dette.

Så er han nok undervurdert som maktspiller. Men bak den rause, milde fremtoningen, finnes også luringen. Krf er et rutinert maktparti.

Men Hareide har nektet å bli med på polarisering av den typen Sylvi Listhaug er den fremste eksponenten for i Norge. Han snakker derimot om anstendighet, og skryter av sine politiske fiender.

Listhaugs drøyhet har gitt misunnelsesverdig mye oppmerksomhet og støttespillere. Men Listhaugs opptatthet av seg selv og egen oppslutning, har også kostet henne noen politiske seire.

Knut Arild derimot, har holdt seg til de tørre vitsene sine og unngått drøy karikering av motstanderne. Det har ikke gitt ham særlig velgeroppslutning. Men Hareide har likevel fått til mye politisk.

Butikkene er og blir stengt på søndager. Og til og med toppfolk i Ap går rundt og snakker om hvor kristne de er. Mens ateistene i partiet kompenserer med å dra på Evangelietreff.

Og nå vil Hareide i regjering med de nyfrelste.

Det er en del som skal klaffe for at Krf velter den blåblå regjeringen. Arbeiderpartiet er fortsatt splittet. Giske-fløyen og de andre er sure på Støre for at han ikke tok deres parti.

Og Krf må først bli enig med seg selv. Dernest må de ha en sak det er troverdig å felle regjeringen på.

Det kan være statsbudsjettet. Men det som kommer til å skje på mandag, når regjeringen legger frem budsjettet for 2019, er at det blir et Krf-vennlig budsjett.

De er helt sikkert i full gang i statsministerens kontor. De bruker sitt store apparat for å prøve å fikse dette. En regjering som slåss for livet, den kan slå hardt.

Akkurat nå sitter det nok noen og finleser Krfs program for å finne alle de punktene det er mulig å støtte Krf på. Erna har sikkert gitt de verste Krf-kritikerne i Frp munnkurv. Dernest vil hun endre de blåblås retorikk slik at Krfs delegater får med seg regjeringens nye Krf-vennlige tone før de skal diskutere retningsvalget på et ekstraordinært landsmøte 2. november.

Dette er høsten det ligger an til fem K-er i KRLE.

Og KKKKKRLE er til og med gratis. Men ellers blir dette dyrt.

Hva Arbeiderpartiet skal finne på for å toppe de blåblå, er ikke godt å vite. Men de har jo mye å ta av. Et drøyt abortforslag kan skrinlegges, for eksempel.

Krf-vennlig blir det, uansett.

Likevel er det mulig det hele ender med at Knut Arild må gå. Det er vanskelig å se for seg noe annet om han insisterer knallhardt på å gå til venstre og taper i eget parti.

Men uansett blir nok fasiten for 2019 enda mer Krf-politikk. For både høyre- og venstresiden trenger dem desperat.

Det er ikke verst til å være så upopulær blant velgerne.

Det minner om noe Hareide selv sa, i en av sine mange tørre spøker etter å ha fått kritikk i Stortinget: «Eg syns faktisk det var overraskende godt - til meg å vær’».