Fransk sjokkroman handler også om Norge

I romanen «Serotonin» spør den franske forfatteren Michel Houellebecq hva vi står igjen med når vi legger ned landbruket. Boken handler også om Norge.

FREDRIK DREVON, journalist

Hva ville du gjort hvis du var melkebonde og livsbetingelsene dine ble skylt bort av billig brasiliansk melk, samtidig som kona di stakk av med en pianist?

Ville du gitt deg hen til globaliseringens fristelser og skaffet deg en ung importkone som kunne suge deg hver morgen, eller ville du satt opp en veisperring med brennende bildekk?

Dette er sentrale spørsmål i den franske forfatteren Michel Houellebecqs 347 sider lange roman, «Serotonin».

En av karakterene i romanen er bonden Aymeric, bosatt på et slott i Normandie fra 1200-tallet. På tross av sin fortid hos matvaregiganten Danone, mislykkes Aymeric som melkebonde. For å dekke løpende utgifter må han stadig vekk selge ut deler av familiens eiendom til kinesiske selskaper. Det antydes at han mislykkes fordi han er opptatt av etisk dyrehold, og ikke vil drive industrielt.

Når Aymerics kone tar med seg barna og flytter til England med en pianist, prøver Aymeric å trekke turister til sine nyoppførte bungalower. Men prosjektet blir en fiasko. At hyttene mangler internett er et symbol på bondens manglende evne til å forstå sin samtid.

Mens den mislykkede bonden vier seg til våpen og vodka, viser det seg at flere bønder er i en lignende situasjon. Aymeric blir aktiv i en tungt bevæpnet aksjonsgruppe som blokkerer transport av irsk og brasiliansk melk.

Aymerics bungalow-prosjekt og sporadiske utsalg av slektseiendommen, minner om Valdres , der landbruk i stor grad er blitt erstattet av hyttebygging.

«I alle Valdres-kommunane, bortsett frå Nord-Aurdal, er det no fleire hytter enn fastbuande personar,» skriver avisa Valdres. Ifølge avisa har regionen 18,354 hytter.

I løpet av de siste 20 årene har mange gårdsbruk i Valdres blitt nedlagt, samtidig som hyttebyggingen har fått voldsom fart. Men hytteboom er ikke ensbetydende med økonomisk opptur. Vang kommune, med 1771 hytter og 1610 innbyggere, har «lån som utgjør 110 prosent av driftsinntektene».

Bygdebyen Fagernes i Nord-Aurdal kommune har fire meglerbedrifter i sentrum, men i 2017 var nettoflytting minus 20 personer. Kommunen vedgår på s. 23 i Økonomiplanen at økonomien ikke er bærekraftig, og skal i perioden 2019-2022 ha et driftsunderskudd på 78 millioner.

Når bønder deler opp stølsvoller til hyttetomter gir det høyere rangering i skattelistene, og kanskje noen fine opphold i Thailand. Men disse pengene kan ikke nedarves i flere generasjoner slik som beitemarker og åkrer. Noe verdifullt er tapt for alltid.

Mange hyttefelt er parallellsamfunn med få andre forbindelser til bygda enn vann, kloakk og eiendomsskatt. Hytteutbyggingen skjer sjelden i tråd med lokal byggeskikk, men som regel på utbyggernes premisser.

Vi får en urbanisering av fjellheimen som ikke ligner grisen, på steder der grisen burde ha beitet. Grunntrekk i urbane villaområder er blitt normalt i høyfjellet. Kraftige utelys står tent 365 dager i året. Man skal gjøre det samme på hytta som hjemme: Se på tv og kjøre til butikken.

I stedet for å legge til rette for nedleggelse av landbruket, som hytteboomen i praksis betyr, hvorfor ser ikke politikerne seriøst på hvordan bygdene kan gjøres mer attraktive rent praktisk og visuelt?

Hva mener de folkvalgte i Nord-Aurdal om for eksempel tettstedet Leira, der sentrum ligner en forlatt månebase?

I tillegg kommer den manglende viljen eller evnen til å tjene penger på lokale produkter. Valdres produserer det som kanskje er Norges beste fårekjøtt, men dette er omtrent umulig å oppspore i regionens mange kjøpe kjøpesentre.

Heldigvis er det fortsatt noen gårder og støler som er i drift i Valdres. I 25 år har Yvonne og Ole Jacob Christensen drevet småbruket Vikabråten i Vestre Slidre, kjent fra NRK-serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Jeg har vært inne i stua deres og kjøpt veldig god ost. De er levende bevis på at det er fullt mulig å ha et svært godt liv som bonde i Valdres.

Forvaltning av både dyrkbar jord og beitelandskap bør løftes frem i den offentlige samtalen. Jordbruksarealet utgjør 11,1 millioner dekar, eller 3,7 prosent av landarealet i Norge, står det i en rapport fra SSB og NIBIO.

Det fremgår riktignok i rapporten at «Arealmessig utgjør nedbygging av jordbruksareal til fritidsbebyggelse en relativt liten andel (fire prosent)». Man bør likevel være klar over at idylliske beiteområder i fjellheimen, der det nå bygges hytter i stor skala, er en viktig del av norsk landbruk.

Vi har ikke franske tilstander i Norge. NAV har såpass dype lommer at norske bønder ikke kommer til å brenne bildekk på E16. Det betyr ikke at det er riktig å bygge ned dyrkbar jord. Når landbruksområder blir til hyttefelt dreier det seg ikke bare om ødeleggelse av kulturlandskap, men om hvem vi er.

Flere har med rette kritisert tøylesløs hyttebygging på bekostning av våre felles verdier. Houellebecq har med romanen «Serotonin» brakt noen nye spørsmål inn i debatten: Hvorfor er bondens jord blitt til hyttetomter? Er prospektet den nye poteten? Fungerer subsidiepolitikken og proteksjonismen etter hensikten? Hva står vi igjen med når vi legger ned landbruket?