LA FREM MELDING OM ULIKHET: Finansminister Siv Jensen. Foto: Mattis Sandblad

Leder

Villedende fra Siv Jensen

Ulikheten øker og den viktigste årsaken er at de med høyest inntekt stikker ifra. Men det vil ikke finansminister Siv Jensen snakke om.

– Det er innvandring, sa Frp-leder Siv Jensen til VG i går, da hun skulle forklare hvorfor ulikheten øker i Norge. Hun snakket om den nye meldingen om ulikhet, som den blåblå regjeringen for et par år siden ble pålagt å lage av Stortinget med SVs Audun Lysbakken i spissen.

Og det var tydelig at hverken Jensen eller statsminister Erna Solberg mente de hadde verdens beste sak da meldingen skulle presenteres. For begge var opptatt av å tone ned at ulikheten øker. Siv Jensen forklarte det hele med innvandring, mens Erna Solberg snakket om at velferdsstaten utjevner dette.

Og det er viktige poenger. Men i regjeringens egen stortingsmelding «Muligheter for alle» står det ikke noe om at innvandring er hovedårsaken til at ulikheten øker. Innvandring er en viktig årsak, men vel så viktig er at de rike blir enda rikere.

De blåblå politikerne er mindre opptatt av å få frem at det er økende forskjell på inntektene til folk. For økningen i toppinntektene er viktigere enn innvandring for å forklare den økte ulikheten i Norge de siste 20–30 årene.

Den store ulikheten i formue i Norge, er de også mindre opptatt av. Men de rikeste én prosentene i Norge eier nå 25 prosent husholdningenes formue.

Ulikhetsdebatten er polarisert. Siv Jensen beskylder venstresiden for snillisme og naivitet. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener hun henger ut innvandrere.

Det er som bestilt at venstresiden snakker om skatt og at høyresiden snakker om jobb og innvandring. I virkeligheten er økningen i ulikhet et tverrpolitisk ansvar. Om vi velger opplegget til Støre eller Jensen, vil ikke ha de helt store utslagene.

Siv Jensen har rett i at det å ha jobb er helt sentralt, og innvandringen er særlig utover på 2000-tallet en viktig forklaring på økt økonomisk ulikhet. Venstresiden på sin side, har rett i at å kutte i formuesskatten, samt fjerningen av arveavgiften, gir økt ulikhet.

Problemet er at venstresiden ikke vil snakke om innvandring. Og at høyresiden ikke vil snakke om skatteøkning. Men begge deler er viktig. Og da blir det feil.