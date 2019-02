FØRSTE MØTE: I juni forhandlet USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un på tomannshånd i Singapore. i morgen møtes de på ny i Hanoi. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Leder

Still krav til Kim

Hvis president Donald Trump skal oppnå atomnedrustning i Nord-Korea må presset mot diktator Kim Jong-un opprettholdes. De økonomiske sanksjonene bør bestå inntil Kim tar konkrete skritt for å redusere den kjernefysiske trusselen.

Publisert: 26.02.19 04:28







Trump og Kim møtes i morgen i Hanoi . Dette er det andre toppmøte mellom de to etter de historiske samtalene i Singapore i juni, da en sittende amerikansk president for første gang forhandlet direkte med en nordkoreansk leder.

les også Forelsket i rakettmannen

Møtestedet har stor symbolsk betydning. For 50 år siden forandret Vietnamkrigen en generasjon, både i øst og vest. Krigen etterlot dype sår og traumer. I dag har imidlertid USA gode forbindelser til Vietnam. Gamle fiender blitt store handelspartnere.

Kommunistpartiet er fortsatt enerådende, men Trump-administrasjonen anser likevel Vietnam som et forbilde for Nord-Korea på grunn av landets økonomiske liberalisering. Trump snakker stadig om at også Nord-Korea kan oppnå eventyrlig vekst hvis de bryter ut av isolasjonen, oppgir sine atomvåpen og utvikler økonomien. Han omtaler sjelden det totale fravær av frihet og menneskerettigheter i Nord-Korea.

les også Trump ser frem til Kim-møte i Hanoi

Etter det første toppmøtet sa Trump at Nord-Korea ikke lenger utgjør en kjernefysisk trussel. Da utenriksminister Mike Pompeo ble spurt om dette i helgen svarte han det motsatte. Trusselen fra Nord-Korea består, Kim har ikke oppgitt et eneste våpen og alt tyder på at deres atomvåpenprogram fortsetter som før. Kim oppnådde ikke bare anerkjennelse og ros fra Trump, men også at presidenten avlyste planlagte militærøvelser med Sør-Korea.

les også Nord-Korea: Vil ha atomvåpen helt til USA har fjernet sine

At Trump og Kim snakker sammen i stedet for å true hverandre med atomvåpen, slik de gjorde høsten 2017, er svært positivt. Tilnærmingen mellom Nord- og Sør-Korea er også løfterik. Trump sier at han ikke har hastverk og at han ikke ønsker å presse noen. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at Kim vil oppgi sitt viktigste forhandlingskort, atomvåpnene, bare med løfter om lyse økonomiske utsikter. Et konkret resultat i Hanoi vil være hvis Nord-Korea igjen gir internasjonale atominspektører adgang til det lukkede landet. Det kan være et tillitsskapende tiltak på veien mot større avtaler.

Vi håper toppmøtet i Hanoi kan bringe forhandlingsprosessen videre, vel vitende om at å forhandle med Nord-Korea vil kreve både tålmodighet og fasthet. Denne gang bør Trump oppnå mer enn bare smigrende ord og uforpliktende løfter fra Kim.