Kommentar

Det er ikke over for Giske ennå

Jonas Gahr Støre ser ikke for seg at Trond Giske skal komme tilbake. Trond Giske ser ikke for seg at Jonas Gahr Støre skal komme tilbake.

Publisert: 26.02.19 12:30







Om vi tar et danse-steg til siden: Spørsmålet alle politisk interesserte stiller seg for tiden er om Trond Giske kan komme tilbake i sentrale verv i Arbeiderpartiet.

Etter å ha overtrukket tillitskontoen og blitt skyldig dømmekraft, er Danse-Trond dømt nedenom. Mange sier han er ferdig. Det er nok en ønsketenkning like mye som en analyse.

Det er i alle fall tydelig at han ikke er ferdig selv.

Før helgen svarte partileder Jonas Gahr Støre ganske kontant om et Giske-comeback: «Jeg ser ikke for meg det i en fremtid jeg vil beskrive.»

Trond Giske svarte med samme skyts: «Han er leder i Arbeiderpartiet og velges av landsmøtet. Vi har den lederen vi har til vi har en ny.»

Om vi lar barnehagebarn oversette: Du er teit. Du er dust. La oss slåss.

Det første Giske gjorde denne uken var å beklage seg med å si «det gikk en kule varmt». Men den sure brannen i rosenes leir har ulmet siden Aps valgnederlag i 2017. Og til tross for HR-avdelinger og interne rutiner lar den seg verken slukke eller ta full fyr.

Mens sosialdemokratiske partier rundt om i Europa sviktes av velgerne, tar det norske sosialdemokratiet selvutslettelsesjobben selv.

De er jo imot innleie. Trond Giske, derimot, stiller nok gjerne som vikar med mulighet for fast ansettelse. Selv sentralt plasserte Ap-ere som misliker Giske intenst, bobler over av Støre-kritikk.

I Giskes drømmefremtid må Støre gå, Giske tar over som Ap-leder, vinner valget og blir statsminister i 2021.

Eventuelt vinner Ap valget, og Giske blir statsråd. Eller de taper valget, og Giske tar over som leder.

I hans mareritt-scenario, derimot, må Giske gå, Ap-vinner valget, Støre blir statsminister og Hadia Taijik finansminister.

Og det er verre enn verst. Derfor er det en grunn til å ikke gi seg nå. Da er det nok et bedre alternativ å ta de andre med seg i fallet.

Og nå som Giske ikke alltid trenger å si han har full tillit til Støre, kan vi tenke oss trønderen i en ny rolle som opposisjonell internt i Ap. Det blir litt som slik Frp driver på med Stortings-Frp mot Regjerings-Frp.

Noe av det første Giske gjorde etter sitt comeback i fjor, var å gå i mot EUs energibyrå Acer, selv om Ap nettopp hadde landet et ytterst delikat og vanskelig ja.

Giske gikk også nylig ut mot DAB-radio sammen med Frp, selv om det var den rødgrønne regjeringen han satt i som vedtok å legge ned FM-nettet i 2011.

Om dette er frampeik, er det mulig å se for seg en mer nasjonalpopulistisk Giske som langer ut mot sentralisering, rikinger, dyrere strøm, innvandring, elbiler og alt «den urbane metooeliten» sies å like.

På den annen side er de unge fortsatt yngst. Gammelkarpopulisme er ikke populært i den liberale ungdomsbevegelsen, som gjerne vil legge ned oljen og kjøre elbil.

Dette er nok bare et regnestykke for Giske, som ikke lar politiske standpunkter stå i veien for makt.

Om det gir best uttelling, kan vi like gjerne se for oss at Giske velger AUF-populisme. Det sitter langt inne, men om han støtter deres oljekrav, kan de kanskje la seg sjarmere. Et tilleggsargument er at deler av fagbevegelsen begynner å bli mer og mer imot oljeboring.

Akkurat nå er det mye som taler imot at Giske kommer tilbake i sentrale verv i Ap. Motkreftene er sterke, støttespillere færre og andre tar over i hans fravær.

Selv hans nærmeste ser ut til å begynne å gå lei. Folk som ikke har villet kritisere ham, tar nå avstand. Trøndere som har gått god for Trond Giske, skjemmes over hans flaue dansetrinn.

Giskes tidligere veskebærer Per Olav Hopsø, var ifølge VGs kilder motstander av Giske som nestleder i Trøndelag. Han var Giskes støttespiller og pressekontakt etter metoo-skandalene.

– Han har seg selv å takke, sa Jorodd Asphjell, Ap-kollegaen som var med Giske ut på byen. Han avviste i Dagsnytt 18 at han er «våpendrager» for Giske, og kalte seg nøytral valgkomiteleder.

Anniken Huitfeldt, Giskes tidligere allierte, sa til VG før helgen at hun var skuffet over hans manglende dømmekraft.

Men det er et hav av tid til nominasjonene før Stortingsvalget i 2021. Det er ennå mulig å ta et halvårs permisjon, dra til Costa Rica og komme tilbake med boka «Unnskyld!»

Trond Giske er en smart realist. Han vet nok også at sjansene er større for at han mislykkes enn at han lykkes i sitt erobringstokt.

Men det er ikke umulig. I et elektronmikrosop blir sjansene ganske store.