REDEGJORDE FOR STORTINGET: Finansminister Siv Jensen må likevel svare på flere spørsmål i SSB-saken. Foto: HALLGEIR VÅGENES

Siv Jensens forklaringsproblemer

leder

Publisert: 24.11.17 10:37 Oppdatert: 24.11.17 10:44

MENINGER 2017-11-24T09:37:32Z

Finansminister Siv Jensen svarte denne uken på Stortingets spørsmål om hvorfor Christine Meyer måtte gå fra jobben som sjef i SSB.

Jensen redegjorde detaljert for saksgangen i et 59-siders langt brev med vedlegg til Kontroll- og konstitusjonskomiteen .

Jensens poeng er at Meyer over lang tid fikk advarsler fra Finansdepartementet og eget styre, men at SSB-sjefen ikke tok signalene, og fortsatte omorganiseringsprosessen av forskningsavdelingen. Jensen fremhever for eksempel at Meyer forserte Statistikklovutvalget, som fikk i oppdrag å vurdere om SSBs forskning skal være lovpålagt.

Men Jensens redegjørelse genererer flere spørsmål. Den viser rett nok at det ble stilt kritiske spørsmål i løpet av prosessen. Men det danner seg også et bilde av et departement som fikk ganske detaljert informasjon om en etter hvert nært forestående omorganisering. Det kunne neppe ha kommet som en stor overraskelse på Finansdepartementet at det som var planlagt skulle implementeres.

Og selv om Jensen har gitt Stortinget styrereferater og andre viktige dokumenter, så mangler det noe informasjon. For eksempel henvises det i redegjørelsen til et møte 19. september. Som VG har avslørt ble Siv Jensen detaljorientert om SSB-endringene i to notater som ble lagt frem på dette møtet. Notatene redegjorde for hvilke forskere som ikke skulle fortsette i Forskningsavdelingen. Ifølge Jensen reagerte Finansdepartementet på notatene med å reise «spørsmål» og uttrykke «bekymring». - Det var overhodet ikke snakk om at man ikke kunne gå videre med prosessen, sier SSB-direktør Torstein Bye til VG. Han var til stede på det samme møtet, og sier det ikke kom noen advarsel eller beskjed fra Finansdepartementet om at man måtte stoppe opp.

Det er mulig de to versjonene lar seg forene. Men for å få klarhet i det, trenger vi det omtalte møtereferatet. Og det regner vi med Finansdepartementet nå vil legge frem, sammen med Jensens svar på Stortingets nye spørsmål i saken. For dette handler om at vi må ha tillit til at politikerne, til tross for helt legitime politiske uenigheter, følger spillereglene.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!