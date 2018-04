Skyver de unge foran seg

VURDERER REGLENE FOR BOLIGLÅN: Finansminister Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen/VG

Publisert: 24.04.18 03:59

I et håp om mer fart på eiendomssalget har eiendomsmeglerne begynt å synes synd på ungdommen.

– Unge i etableringsfasen tvinges ut av Oslo eller inn i leiemarkedet, sier administrerende direktør Carl Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til E24. Han foreslår å endre boliglånsforskriften slik at færre unge får boligdrømmen knust av kravet til egenkapital.

Og det kravet er svært tøft for mange. I Oslo er snittprisen på en bolig nå 4,8 millioner, mens den ligger på 3,6 millioner for resten av landet. Det sier seg selv at det skal mye til å spare det som trengs. Eiendomsmeglerne foreslår et unntak for unge med høy betalingsevne mot at de inngår avtale om fastrente på boliglånet.

Men hvorfor bare de unge? Hva med alle de andre som skal kjøpe bolig? Å gi unge millioner i lån uten sikkerhet eller egenkapital, høres for oss mest ut som en god ide for inkassobyråene. Så er det nok heller ikke ungdom eiendomsmeglerne tenker mest på. De vil naturligvis selge flere boliger, sammen med boligprodusentene, som også krever endringer i forskriften.

Boligmarkedet har roet seg noe ned etter at finansminister Siv Jensen strammet til reglene for å få boliglån. Hun gjorde det for å dempe sterkt økende boligpriser, særlig i storbyene. Jensen innførte strenge regler i Oslo, hvor det er krav om 40 prosent egenkapital ved lån til sekundærbolig. For resten av Norge kreves 15 prosent i egenkapital for å få boliglån. En kunde skal heller ikke ha samlet lån som overstiger fem ganger brutto inntekt.

Før sommeren oppheves disse kravene, som var tidsbegrenset. Og Jensen må vurdere om hun vil innføre nye krav, eller om markedet er tilstrekkelig stabilt til at kravene kan fjernes.

Her synes vi det er klokt å lytte til Finanstilsynet, som argumenterer med å videreføre kravene stort sett som de er i dag. Norske husholdninger har svært høy gjeld. Mange hundre tusen vil slite med en moderat renteøkning. Og boligsalget har dessuten ikke stoppet opp. Det vi har fått er en korreksjon etter en periode med svært høy prisvekst. Å dempe prisfesten får vi tro er mer til hjelp for ungdom og andre boligkjøpere, enn å gi dem lån opp til over pipa.