Leder

Kamp mot netthets

Trusler, trakassering og hets truer den offentlige samtalen. Å bekjempe dette er en av samfunnets viktigste oppgaver.

Publisert: 26.12.18 13:24







Den offentlige samtalen er en forutsetning for demokratiet. Meningsbrytning og argumentasjon gjør folk klokere og mer engasjert i samfunnet vi lever i. Det gir kunnskap om viktige saker, om politikk, livssyn og ideologi.

Den offentlige samtalen er også vår viktigste arena for å dele erfaringer og lærdom. Samtidig er den et sted der reelle konflikter mellom grupper i samfunnet kan bli tydelige og finne sin løsning.

Internett har utvidet den offentlige samtalen og gitt flere anledning til å delta. Det er med å gjøre demokratiet mer levende. Vi har hatt godt av å åpne flere plattformer og arenaer for denne viktige samtalen, for det ha gjort at flere kan delta.

Det brede engasjementet rundt viktige samfunnsspørsmål som innvandring, forsvar, abort og politikk generelt er imponerende og et sunnhetstegn for den norske demokratiet. Internett har utvidet den reelle ytrings- og meningsfriheten i Norge.

Men deler av omgangsformen på internett er bekymringsfull. Når det ikke lenger er snakk om skarp og frisk meningsutveksling men aggresjon og utskjelling, er det en viktig grense som krysses. Dessverre skjer dette stadig oftere.

Politikere som MDGs Lan Marie Berg, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen har fått merke dette.

De får servert rasistiske og trakasserende bemerkninger, beskyldninger om landssvik og forræderi og de trekkes inn en suppe av udokumenterte og konspirative forestillinger om seg selv og sin gjerning. I tillegg renner dessverre også nettet over av sladder, rykter og krenkelser av folks privatliv.

Dette gjør at prisen for å ha en synlig rolle i samfunnet vårt, det å ha verv, stillinger eller karrierer som medfører offentlighet rundt egen person farlig høy. Det gjør også at det kan være forbundet med stort ubehag og frykt å delta i den offentlige samtalen med egne meninger og standpunkter.

Når det blir slik så utvides ikke ytringsfriheten, den blir i praksis begrenset. Vi skal ikke ha en offentlig samtale som bare de med aller tykkest hud orker å delta i.

Hvordan vi som samfunn skal sørge for at de store og viktige arenaene for debatt og meningsutveksling blir reelt tilgjengelige for alle, er et av de viktigste spørsmålene for demokratiet nå.

Det krever ansvarsfølelse og innsikt for alle de som er med å legge til rette for den offentlige samtalen. I 2019 må vi klare å rydde opp i det som nå truer debatten.