Den glemte krigen i Ukraina

debatt

Publisert: 20.02.18 12:03

I fjor ble over 40 barn drept eller skadet som følge av den pågående krigen i Ukraina, ifølge en rapport fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

HEINE SANDVIK BREKKE, skoleelev (16)

Av de førti var mange av dem truffet av granatsplinter på vei til skolen, drept eller skadet for livet: En krig som til nå har krevd over 10.000 liv, derav 3.000 sivile, og drevet halvannen million mennesker på flukt.

Etter flere år med demonstrasjoner og konflikter, ble den russisk-vennlige presidenten Ukraina Viktor Janukovitsj avsatt i 2014. Da reagerte Russland med å annektere Krim-halvøya. En komplisert og langvarig konflikt mellom opprørerne, den ukrainske hæren og paramilitære nasjonalister startet.

Minsk II-avtalen skal fungere som våpenhvile, men gjør det i liten grad. I fjor registrerte OSSE over 400.000 brudd på avtalen, og mange er redd tallet vil øke i år. Trump-administrasjonen har også vedtatt at USA skal sende våpen til Ukraina, noe Obama valgte å ikke gjøre i frykt for eskalering. Skulle krigen eskalere, må både Russland og NATO blande seg enda mer. Foreløpig er det mange land som ikke vil si de er i krig i Ukraina, men heller holder på med profesjonalisering av den ukrainske hæren. Den verste tenkelige konsekvensen vil være om NATO må blande seg enda mer, og en tredje verdenskrig kunne startet.

Selv om det er nesten daglige brudd på våpenhviler fra begge parter og ukentlige rapporter på antall drepte og sårede soldater i områdene, er det vanskelig å finne oppdatert informasjon som ikke er skrevet på ukrainsk eller russisk. Observatørene i OSSE vil heller aldri kunne rapportere alt som skjer, ettersom begge sider av konflikten motarbeider dem. Da jeg under samtidskonferansen på Amalie Skram videregående skole spurte utenriksjournalist Bent Skjærstad i TV 2 om grunnen til at det er så lite dekning av konflikten, var svaret at det er for farlig for journalister der.

Men er det hele sannheten? Mange journalister blir forfulgt og til og med trakassert i Ukraina. Men hvorfor er det likevel slik at man får servert daglige artikler og rapporter fra Midtøsten og Nord-Korea?

Ukraina-konflikten er en glemt krig, selv om den er mye nærmere enn de mer «kjente» konfliktene. Kan det være at det ikke skjer «nok» til at det er verdt å rapportere? Eller at det er lettere å forholde seg til det som skjer i Syria? Hver eneste dag er media opphengt i Donald Trumps siste Twitter-meldinger og utspill. De blir viktigere enn alt annet. Vi vet mer om dramaet i Det Hvite Hus, enn det virkelige drama ikke langt fra oss.

Trump distraherer oss fra resten av verden, og en av de farligste konfliktene som skjer den dag i dag.