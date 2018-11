GJENG: – Skal man klare å løse gjengutfordringene i Oslo, må gjengenes tilgang til narkotika strupes, og internasjonal mafia må bekjempes, skriver kronikkforfatteren. Foto: Privat / Privat

Gjeng-uroen starter i Spania

Kampen mot Young Bloods krever internasjonale løsninger.

STÅLE ØKLAND, forfatter av boken «Operasjon Gamma»

Skyteepisoder, steinkasting mot politiet og biler i brann. Det kunne ikke fortsette. Våren 2017 iverksatte Oslo-politiet Operasjon Gamma for å knuse den kriminelle gjengen Young Bloods fra Holmlia . I halvannet år fulgte jeg Operasjon Gamma som flue på veggen. Jeg fikk se politiarbeidet på nært hold, i politibilen og gjennom etterforskning, spaning og razziaer. Men det var ikke før jeg reiste til Spania, at jeg skjønte hvordan et brutalt gjengmiljø kan vokse frem i fredelige Norge.

Mellom Marokko og Spania freser smuglerbåtene av sted i 60 knop. De er svarte og mørkegrå for å kunne operere skjult om natten. Fullastet kan de transportere et tonn hasj, med en gateverdi på mer en 100 millioner kroner. Noen ganger har smuglerne med seg våpen og flyktninger. Det tar mindre enn en halvtime å krysse Middelhavet. Kapteinen på en smuglerbåt kan tjene 60 000 euro på en overfart, noe som tilsvarer 10 årslønner for en marokkansk arbeider. På spanske strender står lokale gjenger klare til å ta imot varene. De laster narkotikaen i store biler.

Gjengene bruker tre biler, ifølge avisen El Pais. I den første bilen sitter speidere som holder utkikk etter politiet, den andre bilen inneholder narkotika, og den tredje bilen blir brukt til å renne politibiler i senk. Gjengene kjører narkotikaen til depoter og distribuerer den til hele Europa. 80 prosent av all hasjen som røykes i Europa smugles fra Marokko til den lille spanske byen La Linea de la Concepcion, like ved Gibraltar. Det utgjør mer enn 3000 tonn i året, ifølge lokale politifolk. Cannabisen i Oslos gater kommer herfra.

Langs hele den spanske kysten har russisk, colombiansk, italiensk og albansk mafia slått seg ned. Lokale innbyggere kan fortelle at de er redde fordi mafiaen gjør som den vil. I luksusbyen Puerto Banús ved Malaga handler mafiamedlemmer dyre klokker og sylter ned verdier i luksusyachter. Mafiaen kontrollerer narkotikatrafikken i Europa og samarbeider med lokale gjenger som Young Bloods i Oslo, som har spesialisert seg på cannabis. Young Bloods har albansk mafia i ryggen.

Den albanske mafiaen vokste frem da det gamle kommunistregimet i Albania kollapset i 1990, og den ble sterkere under Kosovo-konflikten i 1996-99. I 2008 slo danske Kripos alarm. I et intervju med dansk TV2 den 4. april uttalte kriminalkommisær Steen Honoré at: «De stærkeste og mest infame kriminelle i Europa er albanere.» Den britiske politiorganisasjonen National Crime Agency skriver i en rapport at albansk mafia har overtatt store deler av narkotikasalget i Storbritannia. Det finnes albanske mafiagrupperinger i hele verden. Albanerne driver med alt fra narkotika og svindel, til våpensmugling og menneskesmugling. De har Balkan som fristed, men de styres ikke fra Balkan, slik den sicilianske og napolitanske mafiaen styres fra Italia. I stedet opererer albansk mafia som små selvstyrte celler med tette lojalitetsbånd. De bygger opp multietniske gategjenger som selger narkotika på gatehjørner, skoler og torg.

I Spania blir situasjonen stadig verre. Den siste tiden har det vært skytinger og drap. I april beslagla spansk politi ni tonn kokain i én eneste forsending fra Colombia. Det var historiens største enkeltbeslag i Europa. I oktober fant de 6 tonn kokain i en lagerbygning. En hel hær med sivile politifolk stormet bygningen. Beslagene var verdt flere milliarder kroner. I juni arresterte politiet et sentralt medlem i Castana-kartellet. Ifølge myndighetene har kartellet tjent mer enn 30 millioner euro på narkotikasmugling de siste årene. Likevel flommer narkotikaen inn over det spanske fastlandet.

I august brant det i fjellene på Solkysten, i nærheten av Estepona og Manilva. Flammene var høye som hus, og himmelen var svart. Jeg var på stedet, og det drysset aske på terrassen der jeg bodde. 400 mennesker måtte evakueres fra boligene sine, deriblant en 94 år gammel kvinne som ble reddet av redningsmannskapene. De fleste beboerne slo seg til ro med at det måtte være nok en skogbrann på grunn av en varm sommer, men ordfører Mario Jumenéz i Manilva var av en annen oppfatning. I et intervju med lokalavisen Sur fortalte han at han trodde narkotikasmuglere stod bak. Han mente det måtte være en avledningsmanøver. Politiet fikk det travelt med å sikre området, og slik fikk smuglerne fritt leide.

Den 29. juni opplyste Kripos i en pressemelding at de hadde tatt mellom 600 og 700 kilo cannabis, og pågrepet ni personer gjennom «Operasjon Hubris». Kripos mente at flere av mottakerne hadde tilknytning til gjengmiljøene i Oslo. På samme tidspunkt gjorde dansk politi et hasjbeslag på 2,2 tonn. Beslaget ble gjort hos en 70 år gammel mann på Sjælland. Han ble siktet for å ha oppbevart hasjen for videresalg og for å ha overdratt 240 kilo til en mann som skulle smugle hasjen til Norge. Noen uker etterpå, den 10. juli, kunne Oslo-politiet opplyse at de hadde beslaglagt 270 kilo cannabis i juni. Totalt beslagla politiet og Kripos i samarbeid med dansk politi cannabis for en gateverdi på 300-500 millioner kroner.

Her ligger nøkkelen til å lykkes. Skal man klare å løse gjengutfordringene i Oslo, må gjengenes tilgang til narkotika strupes, og internasjonal mafia må bekjempes. Det vi ser på Holmlia er en konsekvens av narkotikakrigen som foregår i Europa.