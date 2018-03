UTØYA: – Vi to må leve videre med 22. juli hver eneste dag. Vi skal bruke de dagene til å fortsatt stå opp for demokratiet og samfunnet vårt, og vi vil aldri la dere få glemme, skriver kronikkforfatterne. Foto: Lien, Kyrre

Vi vil aldri la dere få glemme

debatt

Publisert: 13.03.18 07:50

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

MENINGER 2018-03-13T06:50:03Z

Frp anklager Ap, og med det oss, for å sette terroristers interesser foran befolkningen. Som overlevende er det ekstremt grovt.

RAGNHILD KASKI

OLE MARTIN JUUL SLYNGSTADLI

Vi som skriver denne kronikken er begge overlevende etter angrepet på Utøya 22. juli. I tiden etterpå har vi bidratt på ulike måter for at historien ikke skal bli glemt og for at vi skal minnes de vi mistet.

På fredag var det premiere på filmen om 22. juli. Jeg, Ole Martin, er en av flere overlevende som har bidratt i utviklingen av filmen. Vårt ønske er å fortelle en historie som for mange er vanskelig å snakke om, og som for de fleste er helt umulig å forstå.

De siste dagers debatt viser med tydelighet hvorfor det er viktig å fortsatt fortelle om hva som skjedde den dagen. For det ser det ut som regjeringen har glemt.

Som generalsekretær i AUF deltok jeg, Ragnhild, i utallige møter med Jan Tore Sanner og hans departement om læresenter, minnemarkeringer og minnesteder, og jeg tok imot statsministeren på minnemarkeringer på Utøya. Hadde jeg da visst det jeg vet nå, at de to mangler grunnleggende forståelse for hva vi ble utsatt for den dagen i 2011, hadde jeg valgt annerledes.

Frp anklager Ap, og med det oss, for å sette terroristers interesser foran befolkningen. Frp mener altså at det eneste norske partiet som har opplevd terror i moderne tid, angivelig skal prioritere terrorister foran befolkningen. Det er en ekstrem påstand. Som overlevende er det ekstremt grovt. Det er skuffende at statsministeren velger å sitte stille i båten, heller enn å ta ansvar for landet hun er satt til å lede.

Det finnes et ulmende hat mot AUF og Ap i deler av befolkningen. Vi har møtt det hatet før. I det politisk motivert terrorangrepet 22. juli. Gjerningsmannen dyrket hatet gjennom årevis med planlegging, 1500 sider med hat, 77 tapte menneskeliv.

Det er et hat som fortsatt manifesterer seg i kommentarfelt, i sosiale medier, i nazi-demonstrasjoner og verbale trusler. Det er et hat vi som AUF-ere må leve med. Det er et hat samfunnet må ta på alvor. Det vi nå reagerer på er at justisministeren nører oppunder det samme hatet.

Ikke bare sliter regjeringen med å forstå at det finnes et hat mot Arbeiderpartiet, og hva hatet kan føre til. De velger også å aktivt forsøke å holde berørte av 22. juli utenfor debatten om terror. Å snakke om 22. juli er en avledningsmanøver, ifølge Høyre og Frp. Det eneste terrorangrepet på norsk jord, og vi som ofrene for det, skal dermed utelukkes fra debatten.

Igjen blir vi anklaget for å «dra 22. juli-kortet». Høyres Jan Tore Sanner endret det senere til «22. juli-argumentet», men sier i realiteten akkurat det samme. Vi som overlevende mister dermed muligheten til å diskutere saken, og vår grusomme opplevelse blir brukt mot oss.

Statsministeren sier at hun forstår at debatter om terror er vanskelige for oss berørte. Men med det viser hun at hun absolutt ikke forstår. Det handler ikke om at debatten er vanskelig, men om hvordan den føres. Hun glemmer tydeligvis hvordan overlevende, etterlatte og pårørende tok til orde for en ordentlig rettsprosess etter 22. juli, og hvordan vi har fulgt opp dette forslaget i Stortinget helt frem til Listhaugs propagandaskrift.

Her er det overlevende etter 22. juli som overkommer fysiske og psykiske sår for å svare på grove anklager. Unge folk som møtes med hets og trusler fra folk som i fullt alvor sier at det ville vært bedre om gjerningsmannen hadde siktet bedre 22. juli.

Vi står nærmest maktesløst på motsatt side av en statsråd som med alle sine kanaler og virkemidler velger å anklage oss for å sette terrorister foran folk og land. Norge fortjener politikere som tar politikk på alvor, som diskuterer sak og som ikke kronisk antar det verste om sine motstandere.

Statsministeren ønsker en saklig debatt, men skriver at «spissformuleringer på begge sider av politikken sperrer nå for det». Det vi opplevde er ingen spissformulering. Våre reaksjoner handler ikke bare om det politiske forslaget, det kommer som følge av din regjerings manglende forståelse for hva vi ble utsatt for 22. juli 2011.

Vi forventer ikke at dere skal forstå. Vi forventer forståelse. Vi må ta Frps konspiratoriske retorikk på alvor fordi vi ikke har råd til å la være.

Vi to må leve videre med 22. juli hver eneste dag. Vi skal bruke de dagene til å fortsatt stå opp for demokratiet og samfunnet vårt, og vi vil aldri la dere få glemme.