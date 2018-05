GODISSJOKKET: Butikksjef Ole Jørgen Lind på MaxiMat på Nordby kjøpesenter i Sverige viser litt av utvalget. Foto: Nina Andersen/ VG

Regjeringens svenskesjokk

leder

Publisert: 11.05.18 05:50

MENINGER 2018-05-11T03:50:09Z

Handelslekkasjen til Sverige er gigantisk. Det skyldes i stor grad regjeringens slepphendte pengebruk.

15 milliarder kroner. Det er det nordmenn legger igjen i svenske butikker hvert år. Den summen er større enn den samlede omsetningen i alle norske sportsbutikker i 2017. Handelslekkasje betyr butikkdød, færre arbeidsplasser og lavere inntekter både til folk og kommune og stat på norsk side. En politikk som stimulerer til slikt i så stort omfang må det være noe galt med.

Fra flere folkerike områder i Norge er det kort vei over grensen til velsmurte svenske handelsmaskiner som profitterer på store prisforskjeller på dagligvarer og alkohol. Varene er stort sett de samme som man får kjøpt i Norge, men prisene er atskillig lavere. I VG i dag avsløres det at bare de samlede avgiftene på en firepack brus i Norge er mer enn utsalgsprisen på det samme i Sverige . Med den siste økningen i sukkeravgiften er også billig smågodt blitt noe som trekker nordmenn til godis-palassene i nabolandet.

Skatter og avgifter er selvfølgelig helt nødvendig for at staten skal ha inntekter som kan brukes på en rekke viktige oppgaver. Når en regjering lager statsbudsjetter må de gå i balanse, utgiftene må dekkes inn. Erna Solbergs regjering er dyr i drift, og det er prisverdig at ikke enda mer må dekkes inn med uttak fra Oljefondet. Avgiftsøkninger kan være ansvarlig økonomisk politikk.

Men når avgifter kun brukes for å balansere budsjetter som i utgangspunktet er for store, så får det negative effekter. Handelslekkasje er ett av dem. Det virker som om avgiftsøkningene kun har til formål å dekke inn pengebruken, og at man har glemt politikken. I de siste budsjettforlikene har nye avgiftsøkninger kommet inn i siste liten for å redde balansen når utgiftene begynner å løpe. Det er lite som tyder på at nordmenn kjøper mindre brus etter at sukkeravgiften ble økt. De bare legger igjen pengene for den et sted der de ikke kommer Norge til gode.

En viss handelslekkasje til vårt naboland må vi selvfølgelig forvente, men 15 milliarder kroner er et beløp som bør bekymre regjeringen. Avgiftsøkninger bør være bedre utredet og planlagt før de innføres. Og det er selvfølgelig best om man bruker mindre penger, slik at man unngår avgiftspanikk i budsjettinnspurten.

