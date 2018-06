KØBOFIL: – Å besøke København er alltid en lykke, skriver Dagfinn Nordbø. Foto: Roger Neumann

«Livet er ikke det verste man har, og tilslutt det går jo uansett ad helvede til.»

debatt

Publisert: 13.06.18 08:11

MENINGER 2018-06-13T06:11:52Z

Er København bedre enn Oslo i alt?

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Den danske hovedstaden er blant nordmenns mest elskede reisemål – fordi den slår Oslo i det aller meste. Nok er sagt om danske smørrebrød, øl og porsesnaps, alle vet at det er en himmelsk og raus affære, en stolt tradisjon som tiltrekker seg spisegjester i milliontall. I Oslo er det langt mellom steder som serverer norsk tradisjonsmat. Så hvorfor ikke bygge om halve Kaffistova og servere rå fisk og norske munnfuller fra de beste leverandørene? Framskrittet på matfronten de siste årene handler hos oss mest om verdens eksotiske og dermed langreiste kjøkkenidéer – våre egne, unike smaker skal turister og alle andre være gode til å lete etter.

Hvorfor får vi ikke den enestående norske mattradisjonen servert midt i Spikersuppa? Hva med å starte med kjede med matvogner, stappet til taket med godsaker fra den norske kysten og ikke minst landsbygda?

Oslo liker å kalle seg en grønn by, men har noen mil igjen før målet er nådd. Ta undergrunnsbanen: Oslo har brukt et latterlig antall årtier på å begripe at det må graves dypt for å få til effektiv kollektivtransport. Derfor skramler hundrevis av bråkete trikker rundt i et overfylt bybilde som opprinnelig er bygget for hestetrafikk, med gater så smale at de best kan sammenlignes med danske fortau. Siste nytt er Filipstad, der det snart kommer 10.000 finansfolk og fe, men ingen T-bane. København har sin prisvinnende førerløse metro, som svipper deg rundt overalt. Du logger inn med reisekortet og logger ut når du går av - altså betaler du bare for hva du har reist. I Oslo må du ut med 38 blanke kroner uansett hvor kort du skal. Taxiene i København, da? De koster halvparten av Oslos. Og danske sjåfører kan veien dit du skal. Du betaler gjerne med kontaktløst kort uten kode – et halvt sekund, og kvitteringen spretter ut.

LES VIDERE: Her er de beste butikkene

Syklister i Køben bor selvsagt i himmeriket, men glem ikke at de er lydløse og militante. Se deg for, eller bli spiddet midtskips av en tysklærerinne som kommer i lysets hastighet på sin svarte damesykkel. Det er lett å forstå hva Oslo egentlig skulle gjort for lenge siden: Få de fordømte privatbilene ut av sentrum, og sett folk på sykkelen. Det er strålende for folkehelsa og mer effektivt enn noe annet for å komme fra A til B. Og C.

Det Oslofolk skryter av, handler nesten alltid om naturen. En kinesisk turistguide jeg snakket med på Karl Johan, fortalte at bussen deres svippet såvidt innom Vigelandsparken og Holmenkollen, deretter bar det lukt til fjells og fjords og Flåms. Nærhet til sjøen, skogen - det er noe som appellerer til oss enkle fjellaper. Men hvorfor selger vi bare natur? Oslo er for eksempel en ganske så fet konsertby, vi har flere konserter i året enn Stockholm og Køben tilsammen, 5500 for å være presis.

Ja, Oslo har sin sjarm og det i tonnevis, men du må lete litt for å finne den. Være litt kjent, noe min kinesiske guide ikke var, han ble jo rent rådvill da jeg anbefalte ham å spasere en tur på den andre siden av Rådhuset og titte på havneområdet og sjøen.

Noe av det mest sjarmerende med Oslo er å gå på Grønland en sommerdag. Ta en kaffe og vaffel på Teddy´s og la timene fly, for ikke å snakke om på Stargate, stedet der pils er frokost for brorparten av klientellet, som selvsagt syns 47 kroner er en grei pris for en halvliter. Der, ved Vaterlands Bru, passerer det til enhver tid folk som utgjør flerkultur i virkelig forstand. Kanskje vi trenger mer flerkultur? Ja, jeg tror det, men de trangtenkte høyrepopulistene i regjeringen er som kjent uenige, av rent pragmatiske årsaker: De har jo levd på fremmedhat så lenge at de ikke har politisk råd til å forlate det.

Lite fremmedhat å spore hos min lokale italiener i Øster Farimagsgade, som disker opp med en haug spesialiteter. Trebarnsfaren Gigi har bodd i Danmark i 17 år, og er nettopp blitt gründer med egen restaurant, Da Gigi, en trapp ned fra gaten. Fra disken kan du kjøpe de beste spekeskinkene og ostene, og velge deg en av tjue ølsorter, minst. Før lunsj Gigi sammen den mest gigantiske pizza jeg i mitt syndefulle liv har sett: Den var betydelig større enn Finnmark fylke. Men, klokken tolv ble restauranten hoiende invadert av et regiment lykkelig skoleungdom, som fortærte hele Finnmark umiddelbart - delt opp i sammenbrettede (ja, pizza skal brettes) kjempebiter til 25 kroner stykket.

Å besøke København er alltid en lykke. På tross av at Strøget er tett besatt med lumske turistfeller, skal man alltid unne seg en tur opp og ned igjen, om ikke annet for å fôre skritt-telleren, eller konstatere at gatesangerne er minst like håpløse som hjemme. Eller du kan more deg over de andre tilreisende, for eksempel svenske hockeygubber: Middelaldrende, valpefete kontorister som slår ut hele hentehåret i Kongens by, med krigsmaling i ansiktet, gul Tre Kronor-drakt og adskillige Tuborg innabords. Betraktelig fredeligere enn supporterhordene i det aktuelle «hatoppgjøret» på fotballbanen, som ble overvåket av helikoptre. Menn elsker jo sport i den grad at hæren må tilkalles.

Hvis du skulle ha noe å feire, og det bør du passe på å ha ofte – da vil jeg sterkt anbefale tuk-tuk-en med fem passasjerseter, en Eco-sykkeltaxi med sentralt plassert ølbar, champagnekjøler og musikk på stereoanlegget. Prøv å få tillatelse til noe sånt i Oslo – lykke til! Sprett champagnen og gratuler sommeren, for pokker!