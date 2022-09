Kommentar

Kvinne, livet, friheten!

Shazia Majid

KLIPPET HÅRET: Iransk-norske Farzane Mahjoubipour klippet av seg håret under en demonstrasjon mot regimet i Iran 24. september utenfor Stortinget.

Hele verden har et ansvar, men muslimske menn og kvinner har et særlig ansvar for å protestere mot dødsfallet til den iranske 22-åringen Zhina Mahsa Amini.

Kvinne, livet, friheten! «Zan, zindagi, Azadi»!

Det er kampropet til de tusener av iranere, kvinner og menn, som nå risikerer livene sine for å protestere mot drapet på Amini, og mot det religiøse diktaturet i Iran.

Prestestyret reagerer slik de alltid har gjort, ved å skyte med skarpt mot egne borgere. Og ved å frata befolkningen muligheten til kommunikasjon gjennom internett.

Minst 57 skal være registrert drept i urolighetene, blant dem en 20 år gammel kvinne, ifølge Iran Human Rights.

Protestene kommer i kjølvannet av dødsfallet til Zhina Mahsa Amini i Teheran 16. september. Tre dager tidligere ble hun tatt av landets «moralpoliti». Myndighetene hevder 22-åringen døde av hjerteinfarkt.

Familien og øyenvitner forteller at hun fikk flere kraftige slag i hodet av moralpolitiet.

Hennes «forbrytelse» – at hun viste for mye hår.

TYSKLAND: En demonstrant klipper håret forran Brandenburger tor i Berlin 23. september.

De klipper håret

Nå klipper iranske kvinner håret av seg verden over. Det forteller at smerten har blitt uutholdelig.

Også i Oslo var det protester i helgen. Også her ble slør satt i brann, og lange lokker klippet av – ansikter vridd i smerte og i kamplyst.

Det er som om en demning brast – og ut flommer snart femti års fortvilelse.

Fortvilelsen over å ha blitt umyndiggjort og kontrollert til hver minste detalj og hver minste bevegelse. Underlagt religiøse lover og normer hvor det er lovlig å gifte bort jentebarn så unge som ti år. Hvor partnervold og seksuell vold ikke er ansett straffbart. Hvor kvinner avkreves jomfru-tester før ekteskap.

Og hvor det håndheves en streng kleskodeks. Som ikke bare pålegger fullstendig tildekning av hår og kropp, men også åpner for skjønnsmessige vurderinger for hva som «sømmelig» bekledning.

Det åpner for vilkårlig straff.

Denne systematiske undertrykkingen og diskrimineringen er umenneskelig. Det er en uholdbar nedverdigelse av voksne, tenkende mennesker – de iranske kvinnene.

Når kvinner klipper av seg håret på den måten de nå gjør, er det fordi deres kvinnelighet er blitt deres åk. Kvinnene kaster det av seg.

FORTVILELSE: Romina Mehdian holdt appell og gråt utenfor Stortinget i Oslo.

Våre ufrie medsøstre

Når iranske kvinner er blitt nødt til å klippe av seg håret, har vi som verdenssamfunn mislyktes i å beskytte dem.

Heller ikke frie muslimske kvinner har lykkes i å støtte deres kamp.

Hvite feminister blir gjerne beskyldt for å være for tafatte med å vise solidaritet med undertrykte kvinner i fattige land.

Det kan godt stemme. Men hvor flinke har vi vært? Vi som har opprinnelse i disse landene?

Våre protester er viktigere. Fordi det er langt mer kraft i dem.

Protestene fra vestlige land taler gjerne for døve ører i land som Iran og Afghanistan. De er mye lettere for mørkemennene å avfeie.

Forente muslimske kvinner og menn er farligere – de vitner om et opprør innenfra. Og når kraften for endring kommer innenfra, er den vanskeligere å demme opp for.

Det er nettopp derfor det er så viktig at vi som har ressurser, og står frie til å ta egne valg i trygge omgivelser, sier fra om hvor vi står.

At vi står med de iranske kvinnene. At vi ikke drar opp stigen etter oss.

Om vi har valgt å gå med hijab eller uten.

KJEMPER MOT REGIMET: Protestene som startet med Aminis dødsfall har spredt seg til flere byer i Iran. Dette bildet er tatt i Tehran 19. september.

Privilegier

De valg og privilegier vi har som muslimske kvinner utenfor Iran, skyldes at vi bor i demokratier. Iran er det motsatte.

Vi nyter godt av grunnlovfestede menneskerettigheter, det gjør ikke iranere.

Det er lettere for muslimske kvinner her i Norge å gå med hijab, om det er det vi ønsker.

Selv om det også har sine utfordringer. En står i fare for å bli fordømt, mobbet og diskriminert. Hvilket både er urimelig, uakseptabelt og i strid med individets rett til autonomi.

Men vi blir ikke pisket og straffeforfulgt av myndighetene. Og fordømmelsen kommer i det minste ikke fra ens nærmeste. Snarere tvert imot.

Velger man derimot å ta av seg hijab er smerten annerledes. For fordømmelsen, mobbingen og diskrimineringen kan i enkelte tilfeller komme fra ens nærmeste.

Når kvinner i Iran kjemper for kontroll over egen kropp, gjenkjenner vi kanskje ikke brutaliteten i det de blir utsatt for. Men vi gjenkjenner mekanismene.

De fleste av oss har følt dem på kroppen.

TATT AV MORALPOLITIET: Kurdiske Mahsa Amini (22) ble anholdt av moralpolitiet i Teheran - fordi hun angivelig ikke var sømmelig nok kledd. Tre dager senere var hun død. Dette bildet er fra en protest i Berlin 20. september.

Vi har makt

Jeg kan derfor forstå at det er enklere å sitte stille i båten. For våre friheter er ferske og dyrekjøpte.

Men vi har noe de fleste andre kvinner i land som Iran ikke har, uten at de risikerer livet. Vi har en stemme. Den må vi bruke på vegne av de iranske kvinnene.

Slik en hel verden og mange muslimske menn og kvinner allerede gjør.

Bråkete, sinte kvinner skremme vannet av patriarker og mørkemenn. Uansett hvilken religion de tilhører, eller hvor de befinner seg.

Om de heter Taliban, eller imam-styret i Iran, eller republikanere i USA som nå er i ferd med å få kvinnene mot seg. Etter å ha forsøkt å kontrollere deres liv og kropper gjennom innføringen av abort-forbud.

Kvinner er halve verden. Og derfor kan vi endre den.

Akkurat nå er det de iranske kvinnene som bærer vår felles fane. De går i front av protestene i flere byer i Iran. De blir slått, spylt ned av vannkanoner og skutt på.

De klipper av seg av håret. Mens vårt flagrer i vinden.

De må ikke bli stående alene. De kriger på vegne av alle oss.