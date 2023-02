De fleste av oss har en internalisert negativ holdning til tjukke mennesker - enten vi vil innrømme det eller ikke, skriver innleggsforfatterne (Bilde).

Hvorfor er tjukk et vondt ord?

Tenk tilbake på de tjukke karakterene du har lest om oppigjennom.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

CARINA E. CARLSEN, debattant og fettaktivist

AUD JEKTVIK, fettaktivist, sexolog og sosionom

EVA STRAND, bibliotekar

Du har sikkert fått det med deg: Enkelte ord, uttrykk og setninger skal endres i Roald Dahls britiske utgaver av barnebøker, og oppdatere til å passe inn i 2023.

Blant annet vil de bytte ut ordet tjukk med enorm.

Men hvorfor oppfattes det som så ille å kalle noen tjukk?

Uansett hva du måtte mene om de eventuelle endringene i barnebøkene, er dette en gylden anledning til å løfte debatten og snakke om hvilken makt språket vårt har, og hvorfor et ord som «tjukk», som i utgangspunktet bare betyr det motsatte av tynn, potensielt kan ødelegge et helt liv.

Fordi det gjør det, og litteraturen er av mange arenaer som tyr til stereotypiske fremstillinger.

Tenk tilbake på hvilken rolle de tjukke karakterene du har lest om i barnebøker oppigjennom har hatt.

Veldig ofte er de slemme, fungerer som et humoristisk innslag, eller bidrar til hovedkarakterens utvikling.

Barnebøker er manges første møte med disse stereotypiske fremstillingene, og her snakker vi altså ikke bare om Roald Dahl eller eldre litteratur. Også i dagens barnelitteratur er dette tilfelle.

DE GAMLE ORDENE TAS BORT: Augustus Gloop i boken «Charlie og sjokoladefabrikken» skal ikke lenger kalles «tykk», men «enorm».

Vi ser sjelden vanlige, nøytrale eller gode karakterer i barnebøker som bare ER tjukke, uten at det gjøres et stort nummer ut av det.

Å være tjukk blir ofte brukt som et symbol på ondskap, latskap, eller dumskap.

Det kan åpenbart ha ha en negativ innvirkning på den enkeltes selvbilde, og ikke minst holdningene vi tar med oss videre. Derfor er det viktig å skape en dialog sammen med barna om dette.

For de fleste av oss har en internalisert negativ holdning til tjukke mennesker - enten vi vil innrømme det eller ikke.

Disse holdningene har vi fra et sted.

Vi må ikke glemme at litteratur ikke bare er en måte å uttrykke seg på - det er også en måte å påvirke. Den fordomsfulle og skammende fremstillingen av tjukke mennesker kan skade barns selvbilde og kroppsbilde.

Vi vet at et sunt kroppsbilde i barndommen kan legge grunnlaget for god fysisk og psykisk helse senere i livet, men sjansen for å ha det godt som voksen blir mindre jo oftere du ser deg selv som barn negativt representert i media som barnebøker.

Dette gjelder alle.

Enkelte studier viser at barn ned i tre årsalder har et negativt forhold til egen kropp, og med det kan utvikle spiseforstyrrelse, mens i ni årsalder er vektstigma en integrert del av hverdagen.

Dette skader ikke bare tjukke barn - det skader alle, og det følger oss hele livet.

Så istedenfor å sensurere ordet tjukk, burde vi heller snakke om stigmatiseringen som gjør at ordet for mange er knyttet til traumer og vonde minner, mens det for andre er den enkleste - og slemmeste - måten å såre andre på.

Det hadde vært fint om vi i litteraturen fikk et bredere og mer mangfoldig galleri slik at alle kunne kjenne seg igjen. Ikke minst - at vi kan snakke om ordenes betydning og assosiasjoner.

Vi håper morgendagens forfattere kan være litt mer kreative i sine skrivevalg.

Men dette endres dessverre ikke over natten ved å bytte ut «tjukk» med «enorm». Det må en tyngre skyts til.

Hør mer i podkasten Giæver og Gjengen: