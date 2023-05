Leder

Uheldig å skrote fraværsgrensen

Den videregående skolen trenger tydelige regler om fravær. Det er lite heldig at Arbeiderpartiet vil skrote et krav til elevene som i all hovedsak fungerer godt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Arbeiderpartiet lover at de «vil beholde det som fungerer og rette opp i svakhetene i fraværsreglene». Hva dette konkret betyr i praksis vet vi ikke ennå, og det er derfor uvisst hvor stor endring vi snakker om.

Vi må håpe at kjernen i dagens fraværsregel - at det stilles et klart krav til elevene - videreføres i fremtiden. Da blir i tilfelle spørsmålet hvordan et krav skal håndheves uten en prosentgrense som vi har nå.

På årsmøtet til Arbeiderpartiet ble det en stor seier for AUF i en av ungdomspartiets fremste fanesaker, da landsmøtesalen valgte å gå inn for å fjerne dagens omdiskuterte fraværsgrense.

Grensen ble innført i 2016, og går ut på at elever som hovedregel ikke får standpunktkarakterer eller halvårsvurdering med karakter i fag der de har mer enn 10 prosent udokumentert fravær.

Arbeiderpartiet vil skrote fraværsgrensen.

Dette taket gjelder timefravær i enkeltfag, ikke hvor mye du totalt sett er borte.

Det er åpenbart en del praktiske problemer knyttet til hvordan dagens fraværsgrense fungerer. Ikke minst volder det helsevesenet hodebry å måtte heftes med attestering av kortvarig sykdom.

Likevel er det totalt sett flere fordeler enn ulemper med et konkret krav til elevene om hvor mye fravær som er akseptabelt. I stedet for å rokke ved grensen bør det sees på hvordan systemet kan fungere smidigere på enkelte områder, som for eksempel hvordan attesteringen kan foregå.

Å gå på skolen er en viktig del av å formes som menneske, noe som innebærer å venne seg til at du blir stilt krav til. Etter at fraværsgrensen på 10 prosent ble innført i norsk skole, har elevfraværet gått ned med 27 prosent, ifølge en evaluering fra forskningsinstituttet FAFO.

Fraværsgrensen stiller klare krav til elevenes oppmøte på skolen.

Det tallet viser at det ble gjort noe viktig og riktig da grensen ble innført, og særlig betydelig er det at ordningen har hatt effekt overfor elever som var mye borte på ungdomsskolen. Klare krav har gitt mindre skulking.

Prinsipielt er det viktig at det fortsatt ligger et tydelig krav i bunnen for hvor mye elever kan være borte fra skolen uten gyldig fravær, før det får konsekvenser for vedkommende.

At elevene er på skolen er av avgjørende betydning både for dem selv og for samfunnet. Derfor er vi bekymret over signalet Arbeiderpartiets vedtak nå sender om å ville legge bort fraværsgrensen slik den er i dag.

Det er ingen grunn til å fjerne en grense som har tjent norsk skole godt.