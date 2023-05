KRITSIK: En dehumaniserende trend har lenge har forpestet russefeiringen, mener Tyra Felberg Valle (24).

Russefeiring ute av kontroll

Denne uken ble det kjent at politiet har opprettet sak etter at seksualiserte videoer av russ har blitt spredt på nettet. Det er skremmende, og vitner nok en gang om en feiring ute av kontroll.

TYRA FELBERG VALLE (24), 1. kandidat for Rødt Grimstad og medlem av Feministrusskomiteen.

Rus, drikkepress, bråk, spredning av seksualiserte videoer og ukultur:

Årets russefeiring bærer allerede preg av tilstander uten kontroll, som resulterer i lovbrudd begått av og mot unge, som lett kunne vært forebygget.

Det er skadelig både for feiringens og russens utvikling.

Det er ingen tvil om at mange unge gleder seg til russetiden, men det er også et svært beklagelig faktum at stadig flere føler seg nødt til å stå over for å unngå ubehagelige eller krenkende situasjoner.

De siste ukene har flere av landets aviser publisert leserinnlegg fra ungdommer som selv er bekymret for utviklingen som har pågått over flere år.

De foretar seg en rekke problemstillinger som har vært tragiske faktum i russefeiringen over flere år.

Utestenging, trakassering, objektifisering og rangering.

Men mest av alt, går ønsket om bedre rettledning og ivaretakelse igjen.

18. april skrev Tobias Teksum fra årets russekull i Aftenposten. «Hva skjedde med russetiden? Og hvor er de voksne?» Spør han i innlegget.

Det var en tekst farget av skuffelse over hvor ukontrollert og ekskluderende russefeiringen har blitt, og at det virket umulig å snu siden både foreldre og skoleledelse fullstendig melder seg ut.

Skolen og foreldrene på banen

Dette har i tråd med russetidenes utvikling over de siste årene vært en økende trend, dokumentert blant annet i Grimstad Adressetidenes artikkel om problematikken fra i fjor, hvor rektor ytret at russefeiringen var privat og ikke skolens ansvar.

Dette endrer ikke at russefeiringen i stor grad planlegges og organiseres på skolen. Skolen står også ansvarlig for elevens læring og skal tilrettelegge for en god og sunn utvikling.

Den spiller derfor en viktig rolle for russens forståelse av hvilke grenser man ikke skal krysse, og sørge for at ingen holdes utenfor eller blir krenkende eksponert av sine medelever.

Foreldrene må også på banen og i større grad involvere seg i russens planlegging, og ha god dialog med barna sine.

Selv om man som russ er juridisk voksen, har man fortsatt et stort behov for både å passe inn, og få bekreftet at man er bra nok.

Å lære unge å sette grenser, lære å si nei og å skape tillitsrom er viktige og fine måter å oppnå dette på.

Det rapporteres dessverre at det er mange unge som utsettes for denne typen kriminalitet vi har sett nå.

Det er vonde fakta, men dessverre ikke overraskende når en dehumaniserende trend lenge har forpestet feiringen som skulle inkludere og være til glede for alle avgangselever.

Med enkle grep for å bedre russens kunnskap og syn samt være mer til stede i deres ferd inn i voksenlivet kan dette igjen skje. Feministruss-kampanjen vår vil derfor fortsette i årene fremover til dette skiftet er nådd.

Vi trenger som samfunn å bli rausere med hverandre, og det første steget er å involvere seg i andres liv så vi får bedre forståelse av hverandre, og dermed kan ha det bedre med hverandre.

