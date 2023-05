LIVSSTILSENDRING: Denne reisen startet for meg med å handle mye om vekt og å bli aktiv for min sønn, skriver Pernille Kallestad.

Ingen diett eller «superkur» fra meg

Hemmeligheten til rask, varig vektnedgang? Beklager å skuffe deg. Fra meg kommer det ingen diett, «superkur» eller hemmelighet. Å endre livsstil tar dessverre veldig lang tid.

PERNILLE KALLESTAD, deltager i «Helsekost Furuseth» på NRK

Dette året har TV-seere kunnet se meg som en av deltagerne i serien «Helsekost Furuseth».

De andre gangene jeg har prøvd å gå ned i vekt, har jeg på et eller annet tidspunkt gitt opp. Ikke denne gangen.

Jeg aksepterer at dette tar tid og at jeg må jobbe med dette i lang tid fremover.

For alt jeg vet – resten av livet.

Nå har jeg endelig fått en del verktøy som jeg kan bruke på egen hånd, nå som kameraene er skudd av.

Livsstilsendring handler for meg om så veldig mye mer enn bare vekt.

Jeg har lært meg forskjellen på sult og sug, lært meg cirka-innholdet i en rekke matvarer, lært meg at jeg kan spare noe av måltidet til senere, lært meg å ta pauser i måltidene og alt må ikke spises med en gang eller veldig fort.

Dette er noe jeg ikke har vært bevisst på at har vært en utfordring. Jeg startet dette prosjektet med å tenke (som sikkert mange andre); «bare spis litt mindre og tren litt mer så går du ned i vekt.»

Denne reisen startet for meg med å handle mye om vekt og å bli aktiv for min sønn. Og det gjør det vel for så vidt fortsatt.

Samtidig trodde jeg vel at en vektnedgang skulle løse alle mine problemer, men det viser seg at reisen har gitt meg også så mye mer. Mindre smerter, mer overskudd og glede, vennskap, kunnskap, inspirasjon og forståelse av helheten.

«FATMATES»: Else Kåss Furuseth og de fire deltagerne kaller seg «FatMates». Fra venstre bak: Bahador Bayani, Else Kåss Furuseth, Johan Voldrønning, Benedichte Fugle-Kaarikstad. Foran: Pernille Kallestad.

Samtidig har jeg mine fine «FatMates». Vi skal fortsette å holde kontakten og fortsette denne livsstilsendringen sammen.

For at jeg skulle klare å gjennomføre og ikke gi opp har det vært viktig å være en del av en gjeng som gjør dette sammen.

De gangene jeg har prøvd å gå ned alene har det jo alltid resultert i oppgang igjen.

Vi er en gjeng som er i ganske lik situasjon og kan forstå hverandre på en helt annen måte enn familie og venner. Gjengen har vært helt fantastisk!

Men jeg skal innrømme at det til tider har vært vanskelig å dele nedturene. Jeg ville stolt vise frem bragdene, men nedturene var kjipe å dele.

Jeg følte fort at jeg da hadde «feilet». Jeg tror at man burde være flinkere til å dele både opp- og nedturer. Nå som vi er litt bedre kjent er jeg bedre på å dele mer og jeg får alltid god støtte, uansett.

Jeg vil være forsiktig med å komme med tips eller råd, da jeg tror at vi alle må gå inn i oss selv og finne ut «hva er det som er MINE utfordringer?» og starte der.

Unngå å falle for fristelsen av dietter der løsningen, metoden og gjennomføringen er lik for alle.

Vi er så forskjellige. Vi er unike individer. Dermed vil det være avgjørende med en individuell tilrettelegging om det er livsstilsendring som er ønsket.

GRAVID: Pernille forteller at det var mye lettere å bli gravid igjen, etter livsstilsendringen. Her med lille Isak som blir storebror i september.

I siste episode av serien Helsekost Furuseth avsløres en annen positiv side til min livsstilsendring. Jeg er gravid. Da vi forsøkte å bli gravid med min sønn Isak tok prosessen ni måneder. Denne gangen bare én!

Litt kjipt føles det med tanke på at min vektnedgang ble satt på vent, og spesielt da jeg hadde klart å havne under 100 kg på vekten før jeg ble gravid.

Samtidig er det for mange positive sider til dette, så jeg skal ikke klage. Vektnedgang tar jeg senere, men livsstilen jobber jeg fortsatt med.

Jeg har også klart å unngå svangerskapsdiabetes denne gangen, samt fått et normalt kolesterolnivå.

Jeg er rett og slett skikkelig stolt av disse resultatene og vil bare så gjerne at alle som ønsker en endring skal kunne finne inspirasjon i serien og forstå at langvarig endring tar, kjedelig nok, veldig lang tid.

Husk å ha det litt gøy på veien også! Jeg heier.