Aldri mer sidemålseksamen!

Den 19. mai blir flere tusen elever tvunget til å ha sidemålseksamen. Vi mener det er på tide å sende obligatorisk sidemålsundervisning på historiens skraphaug, og håper årets avgangselever er siste kull som må testes i sidemålet sitt.

TEJN ROLLAND, leder i Oslo Unge Venstre

ELISABETH TANGEN, Leder, Oslo Unge Høyre

Skolen skal ruste elevene for å leve gode liv.

I dag går likevel én av fem elever ut av videregående uten å kunne lese og skrive ordentlig.

Dette gjør det vanskelig å gjøre alt fra å følge med på nyhetene, til å studere eller å søke jobb i fremtiden.

Det blir rett og slett lettere å falle fra og havne på siden av samfunnet, fordi skolen ikke har greid å lære bort grunnleggende kunnskap man får bruk for hver eneste dag.

Til tross for at såpass mange sliter med grunnleggende ferdigheter, prioriterer vi tid på å tvinge alle elever til å lære seg to skriftspråk. Det er uforsvarlig tids- og ressursbruk.

Sidemålsundervisningen i videregående bør derfor bli valgfri.

Elevene som har interesse for sidemål får da muligheten til å fordype seg i dette som programvalg, samtidig som de andre kan bruke tid på noe annet. Slik skaper vi en skole som engasjerer og dyrker interesse.

Større valgfrihet for elevene bidrar også til økt skolelyst og motivasjon. Skolen er demotiverende når man har mange fag man selv mener er irrelevant og lite engasjerende.

Da faller man enda lettere av i timen, og lærer mindre.

Vi mener det er på tide å gi elevene større valgfrihet i skolen, fordi det er mer motiverende å lære om fag man har valgt selv.

Valgfrihet gjør skolen mer rettferdig. I dag risikerer man som elev på studiespesialiserende å gå ut av videregående med 6 norskkarakterer på vitnemålet.

Vi vet også at gutter gjør det dårligere i språkfag. Når man da risikerer at hver fjerde karakter er i norsk, slår det fort skeivt ut. Norskfaget er heller ikke så viktig at det fortjener å ta opp en så stor del av vitnemålet, siden vi også har mange andre viktige fag som bør reflekteres på vitnemålet.

Det er på høy tid at sidemål blir valgfritt. Både fordi elevenes frihet er viktig i skolen, og fordi det er mer rettferdig og sørger for at flere kommer seg gjennom hele løpet.

Vi ønsker for øvrig alle 3. klassinger masse lykke til med det som forhåpentligvis blir den siste påtvungne sidemålseksamen her til lands!

