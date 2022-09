Kommentar

Durek må velge

Shazia Majid

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i prosesjon gjennom store festsal til gallamiddagen for prinsesse Ingrid Alexandra på slottet i Oslo i juni.

Prinsesse Märtha Louises forlovede føler seg misforstått av pressen og det norske folk. Misforståelsen går i så fall begge veier.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I dag ble det kjent at Foreningen for Muskelsyke avslutter samarbeidet med Märtha Louise.

«Mange av våre medlemmer stiller nå spørsmål ved å være medlem i en organisasjon som har en kongelig beskytter som støtter ulike former for alternativ medisin. Enkelte medlemmer har allerede sagt fra seg sitt medlemskap på grunn av denne saken», heter det i pressemeldingen.

Foreningen blir dermed den andre som ikke ønsker å fornye prinsessens beskytterskap.

Fra før av har Epilepsiforbundet gjort det samme. Det skjedde i 2020, men ble først kjent i en NRK-sak denne uken.

Hun kastet ikke lenger den glansen et kongelig beskytterskap skal gjøre.

Slike beskytterskap skal bidra til å sette viktige pasientorganisasjoner på dagsorden. Hjelpe oss med å legge merke til det arbeidet de gjør.

Slik er det ikke lenger. Det skyldes hennes forlovedes absurde og tidvis farlige påstander.

Misforstått

Sjaman Durek Verretts føler seg misforstått. Han snakker om amerikanske forhold, ikke norske.

Vel, slik fungerer det ikke når man er forlovet med norsk prinsesse. Og bruker enhver anledning, kommersiell eller ikke, til å fortelle at han er forlovet med norsk prinsesse.

Han vil ha forståelse for at alternativ medisin går side om side med skolemedisin. Men, slik er det ikke i Norge.

Det er fint at Verrett nå gjør klart at han tror på skolemedisin. Men handlinger taler klarere enn ord.

Sjamanen må bestemme seg. Når han gjør et poeng av at han ikke lot seg behandle med skolemedisin når han var smittet av corona i Norge. Så er det etterlatte inntrykk at han heller tror på den medaljongen han senere viste frem som en form for kur.

Alternativ medisin er langt mer kontroversiell i Norge. Det henger kanskje sammen med at nordmenn er mindre religiøse – og dermed også mer skeptisk til alt som ikke kan bevises. Det er i alle fall slik vi liker å se på oss selv.

Engleskole på steroider

Samtidig er det verdt å merke seg at Epilepsiforbundet ikke har sett noe problem med at prinsesse Märtha Louise i en årrekke selv har drevet engleskole. Og ikke bare vært opptatt av spiritualitet og alternativ lindring, men tjent penger på det.

Det hun har drevet med har vært rart, men kanskje ikke like farlig?

Hennes forlovede derimot, er «engleskole» på steroider. Han har blant annet i sin bok «Spirit hacking» hevdet at kreft er selvpåført. Boken skulle utgis av forlaget Cappelen Damm, men ble stoppet.

Det har vært stadige drypp av absurde medisinske påstander som ikke kan bevises.

For Epilepsiforbundet var begeret altså fullt allerede for to år siden.

Det viser i grunn det motsatte av det Durek Verrett selv hevder. Nordmenn og den norske pressen har vært ganske rause. Det skyldes antagelig ikke ham, men nordmenns sterke forhold til de kongelige.

Umulig å skille

For det Verrett vil at han skal få drive på med, uten at han skal bli kritisert for det – er i mange tilfeller livsfarlig for alvorlig syke pasienter og deres pårørende.

Det gir ikke bare falske forhåpninger, men kan ha alvorlige medisinske konsekvenser.

Hans sjaman-virksomhet og hans relasjon til de norske kongelige kan ikke skilles fra hverandre. Og hans sosiale medier levner ingen tvil om at han heller ikke ønsker å skille det fra hverandre.

På Instagram kan han det ene øyeblikket dele nyheten om 30 prosent rabatt på sin sjaman-skole, for i det neste øyeblikk dele bilder og intervju med prinsessen.

Hun og hennes tittel gir legitimitet til ham, hans virksomhet og hans påstander. Om prinsessen ønsker det eller ikke.

Samtidig er det et paradoks at både medier og Epilepsiforbundet stiller henne til ansvar for forlovedens uttalelser og virksomhet.

Det er noe bakstreversk ved det. Noe patriarkalsk – altså mannsdominerende. Som om hun ikke er sin egen kvinne – med egne uavhengige meninger.

I pose og sekk

Det er først og fremst Verrett som har satt henne i denne skvisen. Han må foreta et valg.

Ønsker han å fortsette å tjene penger på sin overbevisning om en medaljongs helende krefter. Eller ønsker han en uforbeholden omfavnelse fra nordmenn?

Han får ikke begge deler.

Og det handler ikke om hans hudfarge. Han misforstår nordmenn og kritikken. I sine intervjuer velger paret å snakke mye om utfordringene ved å være et av det første kongelige blandings-paret i Europa.

En trenger ikke mye fantasi for å se for seg at Durek Verrett mottar rasistiske meldinger og reaksjoner.

Men det største kontroversen er de absurde medisinske påstandene – dette velger de ikke å nevne i intervjuer de gjør, særlig i USA.

SAMLET PÅ SLOTTET: Kongelig familiebilde, tatt i forbindelse med feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag og gallamiddag på slottet i juni.

Såpass må han tåle

Durek Verrett har påstått at han har «reddet» kreftpasienter, at han har stått opp fra de døde.

Eller som han selv sier: «Jeg er en hybrid art av romøgle og Andromeda, og jeg innehar også eldgamle ånder fra den gamle verden (...) vi er en klynge av vesener, og det betyr at vi har kommet hit for å skape strukturer som hjelper mennesker til frigjøring».

Det er dette nordmenn flest ikke klarer å forsone seg med. Ikke at han er mørkhudet.

Durek Verrett har satt både prinsessen og ikke minst Kongen og Dronningen i både for forlegenhet og skvis.

Særlig sistnevnte navigerer så godt de kan. De har kjærligheten til datteren på den ene siden og kjærligheten til folket på den andre.

Men et sted må grensen settes. Og det er viktig at det tas tydelig avstand fra påstander som er direkte helsefarlige. Det må sjamanen tåle.