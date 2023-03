SVARER PÅ KRITIKKEN: – Selv om deler av det jeg publiserer inneholder alkohol, mener jeg Kaski bommer fullstendig på kritikken sin, skriver Oskar Westerlin.

Oskar Westerlin: På tide å komme med et svar

Bare fordi barn digger sjokoladebollene mine, betyr ikke det at alt innholdet jeg lager er rettet mot barn. Tvert imot.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

OSKAR WESTERLIN, podkaster og influenser.

Westerlin har vært med i flere VGTV-produksjoner, sist i Spårtsløpet Norden.

De siste ukene har jeg fått mye kritikk, som jeg frem til nå har latt være å kommentere.

Men etter debatt-innlegget VG publiserte fredag kveld, med overskriften «Viser frem fyll for 11-åringer», synes jeg det er på tide å komme med et svar.

Artikkelen er skrevet av Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovett-organisasjonen Av-og-til.

Hun skriver blant annet at «en voksen mann som lager innhold i stor grad basert på alkohol for gutter i 11-årsalderen er ikke bare flaut, det er også problematisk».

Kaski trekker deretter paralleller mellom det hun omtaler som «bollegate», altså lanseringa av min sjokoladebolle for noen uker siden, og podkasten min, «Kontoret» sitt publikum.

Bare fordi barn digger sjokoladebollene mine, betyr ikke det at alt innholdet jeg lager er rettet mot barn - snarere tvert om.

Kjerne-målgruppa mi er menn mellom 18 og 30 år, og de når jeg ut til ved å daglig skape variert innhold på tvers av alle mine kanaler.

Der hvor det drikkes mest er på podkasten min, hvor samtlige episoder er markert med 18-års grense og kun fem prosent av seerne er under 18 år.

Og selv der mener jeg det drikkes det langt mindre enn hva Kaski fremstiller det som.

Hver dag leses VG.no av 2 millioner nordmenn, hvor kun en brøkdel av disse følger meg på sosiale medier. Kaski etterlater dermed hundretusenvis av nordmenn, som ikke følger meg til daglig, med et skjevt og feilaktig inntrykk av at jeg bare lager «fyll for 11-åringer».

Jeg er klar over at jeg har et ansvar for hva som publiseres og hvordan det påvirker publikum. Sammen med ni ansatte i selskapet mitt gjør vi det vi kan for å lage god og variert underholdning.

Selv om deler av det jeg publiserer inneholder alkohol, mener jeg Kaski bommer fullstendig på kritikken sin.

Når en voksen dame i hennes rolle som generalsekretær bruker faktafeil og snarveier for å få frem poengene sine, er ikke det bare flaut, det er også problematisk.

Det svekker faktisk troverdigheten til en organisasjon med et viktig formål.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.