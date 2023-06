Leder

Avslørte Putins sårbarhet

Det er blitt sagt om autoritære regimer er at de fremstår svært stabile, inntil de plutselig ikke er det lenger. Slik som i Russland på lørdag.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Flere tusen leiesoldater var på vei mot Moskva. Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, ville ta det endelige oppgjøret med generaler og ledelsen i Forsvarsdepartementet. Han tok samtidig et oppgjør med den offisielle begrunnelsen for å gå til krig mot Ukraina.

UTFORDRET: Vladimir Putin på TV-skjermer i forbindelse med at han talte til folket lørdag morgen, da det våpnede opprøret var igang.

I en dramatisk TV-tale talte Vladimir Putin om forræderi og om å bli dolket i ryggen. I noen timer var verden tilskuere til et historisk drama, det mest spennende i Russland på flere tiår. Ofte er det vanskelig å tolke det som skjer i Kreml. Nå ble alle vitner til åpen maktkamp.

I ellevte time kom det en avklaring. Etter megling fra president Aleksandr Lukasjenko i Belarus ble det inngått en avtale, som innebar at både Prigozjin og hans leiesoldater fikk amnesti. Prigozjin flytter til Belarus. Hans menn trekker seg tilbake til kasernene.

PÅ VEI: Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin forlater hovedkvarteret i Rostov sent lørdag etter at en avtale om amnesti var inngått.

En slags ro og orden er blitt gjenopprettet. Putins regime er ikke i akutt fare for å bli styrtet. Det er mange ubesvarte spørsmål, blant andre om hvilken rolle Prigozjin vil innta og hva som skjer med Wagner-gruppen.

Uansett, sporene etter dette døgnet lar seg ikke vaske bort.

Alle kunne se at Putin ble satt under et voldsomt press. Propagandaapparatet kunne ikke lenger skjule at landet er splittet og at misnøyen med krigen er stor. Putin så mer sårbar ut enn på noe tidspunkt i sin tid som president. Knapt noe er mer ydmykende for en autokrat enn å fremstå sårbar.

Putin ble tvunget til å gi straffefritak til de som han noen timer tidligere hadde anklaget for forræderi. Han måtte stilltiende godta at Prigozjin fortalte russerne sannheten om den falske begrunnelsen for å gå til krig.

I BEDRE TIDER: Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i St. Petersburg i 2010. De besøkte en fabrikk som produserte skolemat.

Ingen vet med sikkerhet hvordan det som har skjedd vil påvirke krigen i Ukraina, Putins styre og forholdene i Russland. Men en såret Putin er ikke mindre farlig enn før, og han leder en atomvåpenmakt. For å gjenopprette autoritet kan Putin forsøke å intensivere krigføringen i Ukraina og øke undertrykkelsen hjemme.

Russerne erfarer at tapstallene i krigen i Ukraina er svært høye. Det blir stadig vanskeligere for Kreml å begrunne og forklare en krig som krever så store ofre. Og som dessuten er basert på falske premisser.

PAKKER SAMMEN: Leiesoldater i Wagner-gruppen forberedte seg på å forlate Rostov sent lørdag kveld.

Leiesoldatenes avbrutte marsj mot Moskva viser hvordan krigen i Ukraina nå hjemsøker russerne.

Putin ville innta Kyiv og innsette et lydig og autoritært regime. Denne helgen var russiske styrker på rask fremmarsj mot Putins bastion, Kreml. Det er vanskelig å tenke seg et tydeligere tegn på hvor dårlig krigen går for Russland.