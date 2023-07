JAKTEN PÅ BRUNFARGEN: Man blir fortalt hvor viktig den perfekte brunfargen er, skriver Isaac Elstad Røssnes.

De tjener på vår usikkerhet

Solarium- og selvbruningsbedriftene tjener på ønsket om å ha en solbrun hud.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ISAAC ELSTAD RØSSNES, tidligere leder i Press - Redd Barna Ungdom.

Hver sommer ser vi det. Sekundet sola kommer til Oslo, fylles strender og parker med personer på jakt etter den perfekte solbrune huden.

Resten av året fylles gatebildet og sosiale medier med tilbud på solarium og diverse selvbruningsprodukter som spør om vi angrer på å ikke ha solt oss nok.

Heldigvis har vi ikke noe å frykte, vi kan bare kjøpe produktene deres, til og med til halv pris.

Unmute video

For det mangler ikke på måter å gjøre seg selv brunere, både med og uten sol.

Selv om å sole seg ute fortsatt er den metoden de fleste foretrekker, er det også flere som får resultatene de ønsker på andre måter. En rapport fra SIFO viser at 1 av 10 mellom 15 og 20 år bruker solarium eller selvbruningsprodukter regelmessig.

Forventningen om å være brun, helst hele året, er med andre ord noe man lærer seg tidlig.

Til tross for at vi har en aldersgrense på 18 år for solarium, vet vi at flere starter tidligere.

Dette er ikke så rart når man har blitt fortalt hvor viktig den perfekte brunfargen er både fra samfunnet og gjennom markedsføring.

Blant annet så fikk 125 000 studenter gavekort på solariumskjeden Brun og Blid ved studiestart i 2022.

Når en kjede gjør seg selv så tilgjengelig for unge mennesker, skjønner jeg godt at de bruker muligheten.

Det å sole seg er heller ikke noe man gjør helt risikofritt.

Det anslås at hudkreft er forårsaket av sol eller solarium i 90% av tilfellene. Hvis du tar solarium så øker risikoen for å få hudkreft jo mer du tar og jo yngre du er når du begynner.

At en bedrift gir ut noe så helsefarlig til studenter er for meg helt ubegripelig.

Det er ikke bare den fysiske helsen som kan påvirkes av dette presset. Forventningen om den perfekte brunfargen kan skape økt kroppspress, som igjen kan forårsake en verre psykisk helse.

Det er heller ikke sånn at kroppspresset minsker hvis man soler seg litt. Idealfargen er uoppnåelig.

Balansen mellom å være «for blek» og «for mørk» er en syltynn linje.

Måten man snakker om egen og andres hudfarge vil også variere basert på hvor mørk du er i huden fra før av.

Selv om mange bleke føler på et press til å sole seg for å bli brunere, er det andre som bruker produkter for å bli lysere.

Problemet er der uansett.

Synes du det er et stort fokus på å være solbrun? Ja, alle snakker om det hele tiden! Nei, jeg synes egentlig ikke det er det.

Selv om du klarer å oppnå hva enn den perfekte brunfargen er, vil ikke problemet stoppe der.

Enten det er snakk om «sommerkroppen», de hviteste tennene, de beste vennene, de beste karakterene, så er det alltid noe mer som gjør at man ikke er «god nok».

Overalt får vi høre hvordan vi skal se ut og oppføre oss fra samfunnet og bedrifter som vil selge oss den enkle løsningen.

Solarium- og selvbruningsbedriftene tjener på våre usikkerheter, akkurat som resten av markedsføringsbransjen.

Vi trenger å ta et oppgjør med det økende kroppspresset i samfunnet vårt. Dette innebærer å gå i oss selv, men vi trenger også et lovverk som beskytter oss mot den aggressive markedsføringen som forsterker vårt dårlige selvbilde kun for å tjene penger.

Vi trenger at lovverket oppdateres i forhold til dagens utfordringer med sosiale medier og influensere som bare blir en større del av hverdagen vår.

Vi trenger at politikerne følger opp lovverket og at det får effekt.