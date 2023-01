Kommentar

Den store oppmerksomhetskrisen

Det er blitt vanskeligere å lese bøker, følge med på TV-serier og holde en samtale – uten å plukke opp mobilen. Hvem sin skyld er det?

Jeg tenker det er min skyld, som er hektet på mobiltelefonen. Men slik tenker alle som er i et dårlig forhold – uten erkjenne at de er det.

Vanligvis ser en hel verden det du ikke ser. Nemlig at du blir manipulert.

Men i det destruktive forholdet med skjermen – altså mobiltelefonen og sosiale medier – er vi svært mange i samme båt. Det finnes knapt noen som kan riste i oss og si – nå må du komme deg ut.

De som sier det blir ikke hørt. Det er hektet’s vesen.

Fagfolk kaller det oppmerksomhetskrisen.

Det er ikke din skyld. Det er ikke et personlig anliggende, det er en global krise. Det handler mer om manipulasjonen enn graden av selvkontroll.

Hektet

Manipulasjonen går i å lokke folk til de ulike sosiale medier-plattformene – og få dem til å bli.

Vår oppmerksomhet er valutaen.

Jo lenger vi blir, jo mer vi ruller og jo mer vi deler, dess mer informasjon samles inn om våre liv, vaner og personlighet.

Intet er gratis her i livet. Ei heller Facebook, Instagram og TikTok. Når vi ikke abonnerer på tjenestene må pengene hentes på andre måter.

Det er overvåkningen som er inntjeningsmodellen. Det er salg av vår personlige informasjon som har gjort teknologiselskapene styrtrike.

De er avhengig av å holde på vår oppmerksomhet. Derfor brukes alle midler, også manipulasjon. Det være seg liker-knappen, eller algoritmene algoritmeneEnkelt fortalt er en algoritme en dataoppskrift som forteller hvordan noe gjøres. På sosiale medier innebærer det et sett med regler og signaler som automatisk rangerer innholdet basert på hvor sannsynlig det er at hver enkel bruker liker eller samhandler med innholdet. – som viser oss mer av det som får oss til å bli.

Ofte er det ting som opprører og oppildner. Jo sintere dess mer tid på skjermen.

Når det oppstår et drev på nettet mot personligheter som hertuginne Meghan, den amerikanske skuespilleren Amber Heard og den voldsomme oppmerksomheten rundt influenseren Andrew Tate, så er det ikke rene tilfeldigheter.

Tech-elskapene bombarderer brukerne med innhold som skaper furore.

«If it’s enraging, its engaging». Hvis det er opprørende så er det engasjerende, sier Johann Hari, forfatteren av boken Stolen Focus.

Generasjon rastløs

Resultatet av dette profittjaget er alvorlig. En ting er hvordan vi opptrer mot hverandre. Enda mer alvorlig er hva dette gjør med oss som enkeltmennesker og samfunn.

Hektet undergraver en av våre viktigste egenskaper – evnen til å konsentrere oss. Mange klarer ikke lenger å konsentrere seg.

Særlig alvor er det for de yngste.

Norske barn og unge bruker mest tid på nett i Europa. Selv sier de at de har god livskvalitet. Men de sliter med å tilegne seg kunnskap, særlig guttene.

Norske elever og studenter sliter med å lese lengre tekster, for ikke å snakke om bøker. Studenter har for eksempel en «urovekkende lav evne og vilje» til å lese lange og krevende tekster, sier professor Espen Ytreberg.

Vi er blitt generasjon rastløs. Unge som voksne.

Grunnleggende menneskelig

Har vi plutselig blitt mindre smarte, eller fått mindre viljestyrke?

Nei – vi blir kronisk avbrutt.

Hver gang vi blir avbrutt, tar det 23 minutter å få tilbake samme konsentrasjonsevne som vi hadde før vi mistet fokuset og begynte å sjekke mailen, sende melding, trykke like, eller havne bort i enda et kort-video på TikTok.

Hjernen sier at jeg skal skrive ferdig denne teksten. Men hjernen sier også at den trenger å bli sett, trenger å få sin belønning – dopaminen. Det er her sosiale medier og skjermen kommer inn.

Og hektet oppstår når belønningen er uforutsigbar. Slik den er ved pengespill, eller i et ødeleggende kjærlighetsforhold. Du prøver oftere og mer for å vinne manipulatorens gunst, fordi belønningen er så intens.

Dette er grunnleggende atferdspsykologi, gjerne kjent som Humphreys paradoks, eller eksperimentet med psykolog Skinner’s rotter eksperimentet med psykolog Skinner’s rotterPsykolog B.F. Skinner (1956) oppdaget gjennom rotte-eksperimenter at adferd gjerne påvirkes av belønning og straff. En forutsigbar negativ reaksjon reduserer uønsket adferd og en forutsigbar belønning fremmer positiv adferd. Men dersom belønningen er uforutsigbar - altså at du ikke vet når belønningen kommer - oppstår såkalt intermitterende forsterkning. Handlingen som tidligere har gitt belønning gjentas oftere og adferden opprettholdes lenger, i håp om en belønning..

Å bli sett og anerkjent er et helt grunnleggende menneskelig behov. Det er dette behovet sosiale medier utnytter og misbruker i en verden hvor ensomheten brer om seg.

Det handler om et hjerte, et likeklikk, en reaksjon.

En felles kamp

Paradokset er at det som stadig forstyrrer hjernen, plager oss ikke så mye som stillheten.

Mange av oss, særlig barn og unge, klarer ikke lenger å kjede oss, sitte i ro og la hjernen vandre.

Når barn ikke lenger klarer å lese bøker like mye som før, og forklarer det med at bøkene er kjedelige – handler det ikke så mye om bøkene. Det handler om at bøkene konkurrerer med skjermen – og taper.

barn og unge er en håndbevegelse unna en malstrøm av underholdning og informasjon. Gjerne levert gjennom 15 sekunders videoer.

Menneskehetens svekkende konsentrasjonsevne handler ikke utelukkende om sosiale medier, det handler også om at vi blant annet sover mindre, spiser dårligere, og skal produsere mer.

Og vi har selvsagt et individuelt ansvar for vår atferd.

Men slik du ikke blir kvitt en coronapandemi ved å selv bruke munnbind, mens andre går uten. Må oppmerksomhetskrisen løses, ikke bare på et individnivå, men også på et nasjonalt og globalt nivå.

Vi trenger skjermen

Skjermen og sosiale medier er en viktig del av våre liv. Vi skal ikke og kan ikke gå bakvendt inn i fremtiden. Informasjonsrevolusjonen har ført til enorme fremskritt og gjort livet lettere på usannsynlig mange måter.

Tenk bare på hjemmekontoret under nevnte pandemi.

Vi trenger ikke nødvendigvis å bli kvitt skjermen. Vi trenger å bli kvitt misbruket. Vi trenger altså kjærlighetsforholdet, bare ikke fra en manipulator.

Det krever en helt ny inntjeningsmodell for sosiale medier.

Når det er lite sannsynlig må myndighetene stramme kraftig inn i sosiale mediers innhenting, lagring og bruk av personlig informasjon.

Og det krever en innsats fra oss selv.

Slå av varslene på mobilen, bytt om til svart-hvitt skjerm, legg den vekk. I alle fall innimellom, så det blir lettere å lese en bok, se en TV-serie og føre en samtale.

Uten at det rykker i høyrehånden - i retning mobilen.