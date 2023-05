Leder

Kompleks kamp mot volden

Voldsepisoden under en fotballkamp i Oslo er nå anmeldt til politiet.

Fotballen kan ikke løse voldsproblemene på egen hånd. Problemet stikker dypere enn bare det som skjer på banen.

Enda en gang rystes ungdomsfotballen av en brutal voldssak, som nå både er en sak hos politiet og i fotballforbundets organer. Nok en gang er det i hovedstaden det er blitt utøvd vold under en fotballkamp.

Vold og trusler er et betydelig problem spesielt i ungdomsfotballen. I 2022 var det totalt over 600 saker, deriblant 235 voldssaker og drøyt 200 tilfeller av hets og trakassering. Sakene har et stort spenn.

Det skal være en trygg fritidsaktivitet å spille fotball, som skal handle om idrettsglede og fellesskap. Da er det helt uakseptabelt at vi gjentatte ganger ser oppførsel på en fotballbane som er brudd på straffeloven.

Det store spørsmålet er hva som kan gjøres for å få bukt med problemet.

Rett før Norge stengte ned valgte Norges Fotballforbund å forandre hvordan de forholdt seg til de alvorligste sakene.

Før ble disse normalt kun håndtert i fotballens interne kanaler. Siden vinteren 2020 har NFF pålagt seg selv at disse sakene også skal til politiet. Det er åpenbart et riktig veivalg, da en straffbar handling ikke blir mindre straffbar av at voldsutøveren har på seg en fotballdrakt.

Da trengs det reaksjoner med tilstrekkelig handlekraft, også av hensyn til avskrekking for fremtiden.

Men i tillegg er nøkkelen at fotballen samarbeider godt med andre samfunnsaktører. Problemet med fotballvold har en overvekt i områder med sosiale og sosioøkonomiske utfordringer. Det er grunn til å tro at ungdommer som utøver vold på en fotballbane også har atferdsproblemer i andre sammenhenger, for eksempel på skolen. Derfor er det så viktig at det finnes samarbeid og kontaktpunkter mellom idrettslagene og andre arenaer der ungdommer i nærmiljøet ferdes.

Fotballen er en av samfunnets viktigste arenaer for sosialisering, inkludering og integrering. Dermed er det også avgjørende at en fritidsaktivitet som denne får være en positiv kraft for utvikling av unge mennesker.

Trolig er nærvær av voksne helt avgjørende for å bekjempe voldsproblemet. Det trengs tydelige rollemodeller i klubbene, og det er viktig at foreldre tar seg tid til å stille opp og være til stede på kamper. Med økt voksentetthet blir rammene tryggere.

Det er ikke gjort over natten å bli kvitt et problem som dessverre skjemmer landets største idrettsgren, men over år har det blitt tydelig at det ikke er gjort nok for å bekjempe volden. NFF har bedre systemer på plass nå enn de hadde tidligere, men fortsatt er det grunn til å spørre om bevisstheten er tilstrekkelig.

Det er liten tvil om at det trengs sterkere reaksjoner i de verste sakene, samtidig som både kretsene og klubbene må jobbe hardt på den forebyggende siden.

Kampen mot fotballvolden er kompleks og ikke løst over natten. Nå er det i alle fall på tide å løfte temaet høyere på den idrettspolitiske agendaen igjen.

