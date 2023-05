FÅR STØTTE: – Tusen takk til deg og gjengen din, Else! Jeg synes du og NRK har klart å belyse dette folkehelseproblemet på en god måte, skriver innleggsforfatteren.

Norge trenger flere som deg, Else!

Derfor trengs «Helsekost Furuset» på NRK.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SYLVI-ANN HAUGEN, pedagogisk leder i barnehage

Rødt-politiker Sofie Marhaug skrev nylig om NRK-programmet «Helsekost Furuset» og kritiserte det. Hun mener at det ikke trengs enda en TV-serie om slanking, og at det ikke har noen hensikt, og at det igjen fokuseres på kropp i et spiseforstyrret samfunn.

Jeg som selv har fedme er uenig med henne. Her skal jeg forklare hvorfor.

For i utgangspunktet er jeg heller ingen fan av slanke-TV. Min mening er derimot at Elses serie er viktig. Jeg synes den skiller seg ut fra visse andre programmer der overvektige skal slanke seg.

STØTTER ELSE: Sylvi-Ann Haugen.

Jeg oppfatter ikke «Helsekost Furuset» som ren underholdning, men som en god blanding av underholdning og dokumentar.

Jeg synes Else Kåss Furuseth og NRK har klart å belyse dette folkehelseproblemet på en god måte.

Det er en passe blanding av alvor og humor. Her er det ingen «krig», men personene i serien støtter hverandre i med- og motgang.

Fedme er dessverre fortsatt tabubelagt, og fordommene overvektige møter er mange. De møter dem i helsevesenet, blant familie, venner og bekjente og ikke minst i kommentarfeltene på Facebook.

«Fatshaming» er det mer enn nok av. Det er mange med fedme som kommer til legen med et problem som ikke har noe å gjøre med fedmen, men «alt» blir plassert i «fedmeboksen».

Les også Sofie Marhaug: NRK og Else MÅ ikke lage slanke-TV Samfunnet er spiseforstyrret, og det blir ikke noe bedre av å gjøre kropp og overvekt til underholdning i beste sendetid…

Å slanke seg er liksom en vidunderkur mot alle plager og sykdommer. Hvis de tør å ta opp fedmeproblemet sitt er svaret ofte: «Spis mindre og beveg deg mer.»

Det er fortsatt leger og annet helsepersonell som henger igjen i en sånn tankegang om fedme. Selv om fedme er en kronisk sykdom.

Dette er en av grunnene til at overvektige ikke får den hjelpen de så sårt trenger.

Heldigvis er det noe som er i ferd med å snu.

Elses program belyser flere sider av fedmeproblematikken. Jeg synes hun er veldig modig som tør å vise seg sårbar ved å ta oss med på sin reise sammen med gjengen sin.

FÅR SVAR: Rødt-politiker Sofie Marhaug.

Det er mye kunnskap å hente i serien. Hvem vet om noen tør å oppsøke hjelp fordi denne serien bidro til å senke terskelen så de endelig turte å gå over den?

Jeg er så glad for fagfolkene som er med. Her er det ingen pekefingre tvert imot. Jeg tror at denne serien kan dempe stigmaet ved det er å være tjukk.

Sofie burde sett hele serien før hun dro sin konklusjon, men det virker som om hun allerede hadde bestemt seg før hun så serien. Hun ser det ikke gjennom brillene til en overvektig.

Jeg opplever det overhodet ikke negativt at det fokuseres på kropp slik som i denne serien.

Så tusen takk til deg og gjengen din, Else! Norge trenger flere som deg.