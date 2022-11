DET HASTER: – Jeg ønsker å få vite hva våre politikere tenker om hvordan vi skal forholde oss til Kina i tiden fremover, skriver Anders Magnus.

Ja, vi må endre vårt forhold til Kina

Torbjørn Røe Isaksen skriver at det haster å tenke ut hvordan Norge skal forholde seg til konflikten mellom USA og Kina. Her er noen forslag.

ANDERS MAGNUS, tidligere korrespondent for NRK i Kina og USA

Det er viktig og fortjenestefullt at tidligere næringsminister for Høyre og nå E24-kommentator Torbjørn Røe Isaksen tar opp spørsmålet om hvordan lille Norge skal forholde seg til den konflikten som bygger seg opp mellom USA og Kina. Han understreker også at det haster.

Jeg er enig. Det har skjedd store endringer i forholdet mellom de to stormaktene, og Norge vil bli berørt enten vi ønsker det eller ikke.

I 2010 hadde Norge begynt forhandlingene om en frihandelsavtale. Så kom fredsprisen til Liu Xiaobo, kommunistdiktaturet viste sitt sanne jeg og Norge havnet i fryseboksen. Jeg husker hvor stolt jeg var over at det var mine landsmenn som hadde gitt prisen til denne modige menneskerettighetsforkjemperen i Kina.

Prisen var foreslått av Røe Isaksens tidligere partikollega Jan Tore Sanner, og dette var også en tid der andre Høyre-folk som Erna Solberg, Børge Brende og Olemic Thommessen enten deltok i eller ledet Stortingets uformelle Tibet-komité eller var aktiv i Stortinget med å ta opp brudd på menneskerettighetene i Kina og Tibet.

Som norsk korrespondent havnet jeg også i diktaturets fryseboks. Men mine små problemer var vel verdt søkelyset som fredsprisen satte på menneskerettighetssituasjonen i Kina. Heller ikke handelen mellom Norge og Kina led så mye i den perioden, viste handelsstatistikken.

Sjokket var desto større da nettopp de samme Høyrefolkene sviktet Tibets Dalai Lama da han kom til Norge i 2014. To år senere la daværende utenriksminister Børge Brende og statsminister Erna Solberg seg fullstendig på rygg for det kinesiske kommunistpartiet og undertegnet en såkalt «normaliseringsavtale» for å komme ut av fryseboksen.

Her forplikter Norge seg til å «respektere Kinas territorielle integritet» og ikke gjøre noe som strider mot Kinas «kjerneinteresser». I praksis betyr det at Norge aksepterer Kinas okkupasjon av Tibet – og også deres krav på Taiwan.

Vi har også forpliktet oss til ikke å støtte uigurenes kamp for menneskerettigheter i Xinjiang eller folk i Hongkong som kjemper for demokrati. Å gjøre det vil være å gå mot kommunistpartiets «kjerneinteresser».

I den grad konflikten mellom USA og Kina spisser seg til, blir vi nødt til å velge side. Heldigvis er det få i Norge som mener at vi i den situasjonen skal støtte oss på kineserne – selv om vi i dag er svært avhengige av varestrømmen fra Kina.

Røe Isaksen spør hvordan vi skal forholde oss. Etter min mening bør vi allerede nå begrense vår avhengighet av Kina i størst mulig grad. Her er noen forslag:

Vi kan stanse forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina. På den måten risikerer vi ikke å bli mer avhengig av handel med landet.

Vi bør bygge opp lagre av kritiske varer som medisiner og medisinsk utstyr. I dag får vi svært mye av dette fra Kina.

Vi bør forsøke å erstatte import av kritiske varer med enten å starte egenproduksjon eller gjøre avtaler med demokratiske land som kan forsyne oss med slike varer.

Vi bør dempe handelen med Kina. På den måten unngår vi å bli fullstendig overrumplet den dagen konflikten mellom USA og Kina blir sterkere enn den er i dag. For eksempel hvis Kina angriper Taiwan.

Vi bør si opp «normaliseringsavtalen», slik at vi igjen kan stå fritt til å kritisere og å sanksjonere kommunistdiktaturets brudd på menneskerettigheter eller militære aggresjon.

Jeg har tatt din utfordring, Torbjørn Røe Isaksen, og tenkt videre på hvordan vårt lille land skal forholde seg til disse store spørsmålene. Nå vil jeg gjerne vite hva du selv tenker, også om de forslagene jeg har lansert.

Og ikke minst ønsker jeg å vite hva våre politikere tenker om hvordan vi skal forholde oss i tiden fremover. For – slik Røe Isaken skriver: Det haster.