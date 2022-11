KINA-SANKSJONER: – Vi ber om målrettede sanksjoner. Vi må sikre at norske selskaper ikke driver handel eller transport av teknologi som brukes til masseovervåkning. Ingen produkter vi importerer skal ha vært i nærheten av tvangsarbeid i Xinjiang, skriver kronikkforfatterne.

Uigurene ble endelig hørt i Stortinget

Det er grunnlag for å si at det som skjer i den kinesiske regionen Xinjiang er forbrytelser mot menneskeheten. Å tie er ikke et alternativ.

BERIT LINDEMAN, generalsekretær i Den norske Helsingforskomite

IVAR DALE, senior fagrådgiver i Den norske Helsingforskomite

Det gikk kaldt nedover ryggen på de oppmøtte under en høring på Stortinget nylig, da en røslig mann med sixpence beskrev – i detalj – de nedverdigende, seksualiserte og uhyre smertefulle former for tortur han ble utsatt for i en fangeleir helt vest i Kina.

Xinjiang autonome region, eller Øst-Turkestan, som mange uigurer kaller området, grenser til både Kasakhstan og Kirgisistan. Det er historiske årsaker til at det ikke også finnes et «Uiguristan» i Sentral-Asia, men i dag står selve den rike, uiguriske kulturen i fare for å bli utryddet.

Mannen i 40-årene var ikke den eneste som fikk Stortinget til å lytte. Tre minoritetskvinner ga så sterke vitnesbyrd fra talerstolen at tolken, en sindig bergenser, selv brast i gråt mens han oversatte de uhyrligheter de hadde vært utsatt for. Det gjorde også mange av tilhørerne.

En av kvinnene ble hentet inn som lærer til en såkalt omskoleringsleir. Hun ble møtt av nedkjørte uiguriske menn som måtte krype til klasserommet på alle fire, med lenker på armer og bein. Om kveldene lød skrik fra avhørsrommene, hvor de «omskolerte» ble torturert med elektriske støt, også i genitaliene.

Ofte var kvinnens «elever» ikke i stand til å komme til undervisningen på en uke etterpå. Det var ingen pauser i mishandlingen. Intet sted å flykte til. Toalettbesøk maks ett minutt. Aldri en dusj. Vaktene ble byttet ut, mens fangene var de samme.

Ved åpningen av høringen, som ble organisert av Den norske Uigurkomiteen (NUK) i samarbeid med fire norske politiske partier, sa Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne at han håper Stortinget formelt vil anerkjenne undertrykkelsen av uigurene i Xinjiang som folkemord.

Alvoret i situasjonen synes å ha sunket dypt inn i norske partiledere.

I påfølgende innlegg brukte ikke Dag Inge Ulstein fra Kristelig Folkeparti uttrykket «omskoleringsleirer», men kalte dem konsentrasjonsleirer. Sosialistisk Venstrepartis Andreas Sjalg Unneland påpekte at undertrykkelsen ikke bare skjer innenfor Kinas grenser, men at myndighetene legger press på kritikere som har flyktet utenlands.

Trusler rettes ikke bare mot dem som er villige til å fortelle hva de har opplevd, eller hva de har sett andre bli utsatt for – men mot deres gjenværende familiemedlemmer.

Venstreleder Guri Melby røpte det mange alt antok, nemlig at den kinesiske ambassade i Tuengen allé har forsøkt å forhindre at selve Stortingshøringen ble avholdt. Kina forsøker å skremme uigurer i Norge fra å overhodet diskutere overgrepene mot seg selv. Kanskje er det mange vitnesbyrd vi aldri vil få hørt, fordi ofrene er skremt til taushet. Bare i Norge er det rundt 2500 uigurer.

Vi får helt bestemte assosiasjoner når vi hører ordet folkemord, som ofte ble brukt under høringen: Vi tenker på Kambodsja, Rwanda og Srebrenica. Gasskamrene i Auschwitz. Men forbrytelser mot menneskeheten kan ta mindre åpenbare former.

En av kvinnene på talerstolen fortalte at hun ble hentet til sykestua og tvangssterilisert. Kombinert med stor innflytting av Han-kinesere til tradisjonelle uiguriske byer, er dette hva man kaller målrettet etnisk utvanning.

Etter høringen sendte 10 norske organisasjoner, deriblant Helsingforskomiteen, et brev til utenriksminister Anniken Huitfeldt. Vi oppfordrer norske myndigheter til å fordømme Kinas overgrep mot uigurer og andre tyrkiske minoriteter i Xinjiang.

Vi ber om målrettede sanksjoner. Vi må sikre at norske selskaper ikke driver handel eller transport av teknologi som brukes til masseovervåkning. Ingen produkter vi importerer skal ha vært i nærheten av tvangsarbeid i Xinjiang.

Vi må forhindre at uiguriske flyktninger returneres til Kina, hvor de kan bli utsatt for de samme pinsler det ble gitt vitnesbyrd om på Stortinget denne uken.

I slutten av august la FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, frem en omfattende rapport med beviser for tortur, mishandling og seksualisert vold mot minoriteter i Xinjiang. Rapporten konkluderer med at overgrepene kan kvalifisere som forbrytelser mot menneskeheten.

Kina har stor påvirkningskraft i FN-sammenheng, og i begynnelsen av oktober ble en diskusjon av Bachelets rapport nedstemt i FN Menneskerettighetsråd med svært liten margin: 19 mot og 17 for. 11 nasjoner avsto fra å stemme.

Flere land med stor muslimsk befolkning tok kinesernes side, deriblant De forente arabiske emirater og Qatar. Særlig opprørende for dem som har opplevd undertrykkelsen i Xinjiang var det at også Kasakhstan og Usbekistan stemte mot.

Uigurer er nært beslektet med kasakher og usbekere, både i språk, kultur og religion. Kinas innflytelse på sine naboland er betydelig.

Norge må stå opp mot menneskerettighetsbrudd i Xinjiang. Som tidligere dommer og sjefanklager sir Geoffrey Nice sa under høringen, kan bare en samlet internasjonal protest stanse det som skjer.

Det er grunnlag for å si at det som skjer i Xinjiang er forbrytelser mot menneskeheten. Å tie er ikke et alternativ.