Kommentar

På kongelig varieté

Du vet det nærmer seg sesongåpning av «The Crown» når insisterende kritikere av episoder ingen har sett kaller innholdet «ondsinnet vås», og krever at dramaserien merkes som … eh … «drama».

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er november og tid for nye avsnitt i framhaldssoga om storfamilien Windsor.

Onsdag er det premierefest i de 73 millioner hjem som har fulgt de fire tidligere sesongene av TV-historiens dyreste kostymedrama.

Da kan også promo-avdelingen i Netflix løfte glassene.

Suksessoppskriften med å lekke løsrevne scener fra de kongelige fjernsynsgemakker gir et mediedrev som både er selvgående og selvforsterkende. Til forveksling lik symbiosen mellom ethvert kongehus og pressen.

Man trenger hverandres oppmerksomhet.

De rituelle besvergelsene om historieforfalskning og «hun-sa-aldri-dét», gir dermed britiske bladfolk noe å fylle så vel arbeidsdagen som kommentarspaltene med.

Jada, vi bidrar ned vårt, vi også.

Netflix på sin side får elleville mengder gratisreklame på redaksjonell plass, og kan samtidig minne publikum om at «The Crown» er biografisk fiksjon.

Det er et drama hvor to av universets mest berømte kvinner innehar hver sin hovedrolle, men den forvalter ikke ettermælet til dronning Elizabeth og prinsesse Diana.

Ikke alle deler den oppfatningen, som kjent. Og jo nærmere «The Crown» kommer vår tid, jo flere slutter seg til kritikken av hendelser mange har egne minner om.

Mens innsigelsene tidligere ble fremført av lorgnett-tunge historikere som en gang hadde drukket te med dronningmoren, forurettede biografer og profilerte penner med hevdvunnen meningspraksis om kongelig gjøren og laden, målbæres de skarpeste protestene denne gang av folk som ikke har for vane å krangle om hva som går på TV: Dame Judy Dench og sir John Major.

Den ene har vært dronning. Den andre statsminister.

NYTT PAR: Dominic West og Elizabeth Debicki overtar rollene som prins Charles og prinsesse Diana i femte sesong av «The Crown».

Oscar-vinneren Judy Dench, som har spilt både Elisabeth I og den historiske Viktoria, kaller TV-serien «grov sensasjonalisme» og mener Netflix er «grusom» i sin fremstilling av kongefamilien.

I et leserbrev (!) til den konservative storavisen The Times nylig, forlangte hun at strømmetjenesten måtte utstyre hver episode med en presisering om at «The Crown» er fiksjon. Altså oppdiktet.

John Major, britisk statsminister (1990-97) mener TV-serien er «en tønne full av tull». Særlig ille, angivelig, er en scene med ham selv og daværende prins Charles – fremstilt av henholdsvis Angelia Jolies eksmann, Johnny Lee Miller, og «The Wire»-skuespilleren Dominic West – hvor «Charles» og «Major» diskuterer Dronningens mulige abdikasjon.

De treffes i hemmelighet på kongefamiliens landsted i Cornwall. Et faktisk møte, for øvrig.

Charles sukker over tippoldefarens skjebne, Edvard VII, som «ble holdt på venterommet i 60 år» innen han kunne overta kronen etter sin mor, dronning Viktoria.

I dag vet vi at Charles satte rojal rekord som kongelig odelsgutt; i 69 år var han Storbritannias kronprins.

«Hva som gjør Det konservative partiet til den velgersuksess det er?», sier «kronprinsen» til «statsministeren», og svarer selv: «Det er instinktet for fornyelse, og partiets vilje til å gjøre vei for noen yngre».

GAMLE VENNER: Charles og John Major har en langvarig privat relasjon. Den tidligere statsministeren ble oppnevnt som verge for prinsesse Dianas sønner, William og Harry, ved hennes død i 1997. Bildet er fra begravelsen til president George H. W. Bush i Washington, DC i 2018.

Det gode grunner til å tro at den konkrete replikken ikke har falt i virkeligheten. Både fordi den ene av de to til stede, John Major, avviser at Charles sa noe slikt, og fordi manusforfatteren av «The Crown», Peter Morgan, aldri har påstått at serien er en dokumentar.

Den er knapt dokumentarisk, selv om den i det store og hele tilstreber å gjengi ytre rammer korrekt. Historien er lerretet som Morgan maler sine historier på.

Av og til med bred pensel.

«Noen ganger må du forsake nøyaktighet, men aldri sannheten», har han lett koketterende sagt om sin metode.

Den er omstridt, og kan minne om parodien på det journalistiske credo: ikke la fakta komme i veien for sannheten.

Som dramatiker har han likevel et poeng. I kunsten må virkeligheten forstørres og fargelegges for å fremstå virkelig. Dermed er den ikke lenger korrekt, men en representasjon.

Det har Morgan aldri lagt skjul på. Tvert imot har han vedgått å ha diktet opp dialog og hendelser for å kunne fortelle historien om kongefamilien og selve systemet. Det er derfor serien heter «The Crown» og ikke «The Queen».

NYTT PAR: Imelda Staunton og Jonathan Pryce er «det nye kongeparet», dronning Elizabeth og prins Philip, i sesong fem av «The Crown» som har verdenspremiere onsdag.

The Crown: Kroneplagerne Den rituelle debatten om drama basert på historiske hendelser, minner om en klassiker fra barnesidene i humorbladet KOnK.

Oppskriften er vel kjent:

Mot et blendverk av ubestridelige fakta og gode, men ubekreftede rykter, utspilles et tidvis høyspent drama i salonger utilgjengelig for folk flest. Reelle møter celebriteter imellom og historiske hendelser veksler sømløst med begrunnede antakelser og utleverende spekulasjon.

Sånt blir det sitrende TV-drama av. Men også bråk.

Ironisk nok er det den uangripelige presisjon i ytre detaljrikdom som gjør «The Crown» lettangripelig på et indre plan.

Scenene fra Churchills kontor, for eksempel, med fotografisk gjengivelse av sir Winstons rigorøst organiserte skrivebord. Dronningens brosjer ved spesifikke hendelser. Hvilke kongelige kjøretøy som var i bruk ved hvilke anledninger.

Dette skaper en form for troverdighet som kan forveksles med etterrettelighet i det øyeblikk man glemmer at «Lady Di» ikke er lady Di, men den fenomenale skuespilleren Elizabeth Debicki som tolker karakteren Diana.

Eller at sesongens versjonerte «dronning Elizabeth», Imelda Staunton, holder sin berømte tale om kongefamiliens fryktelige år, «annus horribilis», hvor bare et par innledende setninger er identisk med det hun faktisk sa.

Resten er ikke løgn, men det er forbannet dikt, for å låne ord av Ibsen.

Som biografisk kostymedrama er tredje sesong av «The Crown» nok en overdådighet av påkostet tant og fiksjonelt fjas.

Fra tidligere sesonger vet vi at årstall og hendelser ikke følger faktisk kronologi, men er tilpasset dramaturgiens behov for konflikt. Personer som alt var avgått i 1979 er skrevet inn i handlingen anno 1980-tall for å gi fortellingen flyt. Politikere puttes inn i andre allianser enn opprinnelig, så episodens forelegg skal gå opp.

Monarken, i vårt tilfelle dronning Elizabeth, er en offisiell fasade. Som et teater. Men serien gir innkikk, for å holde oss til teaterterminologien, som legemliggjør de portretterte på måter som skaper sympati og forståelse.

At det er skuespill, skaper tilstrekkelig forbehold. At det er godt skuespill, inngir troverdighet.

«The Crown» er realistisk og autentisk, basert på faktiske hendelser og virkelige personer.

Men det er en forestilling.

