Vi trenger en rusreform

Norge trenger en rusreform. Men det er vanskelig å få en god debatt. Venstre har mye av ansvaret for at det har blitt slik.

Forrige gang Venstre satt i regjering, i 2001-2005, var partiets Odd Einar Dørum justisminister. Han fikk i begynnelsen av 2002 overrakt straffelovkommisjonens innstilling til ny straffelov. Her lå det forslag om å halvere maksimumsstraffen for narkotikasaker, fra 21 år til 10 år. Dette var på linje med straffenivået i andre nordiske land. Et flertall i kommisjonen foreslo også avkriminalisering av stoff til eget bruk.

Dørum ville hverken redusere straffenivået eller diskutere avkriminalisering. Han avblåste begge forslagene før han i det hele tatt hadde lest rapporten. Jeg kritiserte ham den gangen for å stenge for en nødvendig debatt. Han lukket døren for noe som kunne endret en feilslått narkotikapolitikk.

Store brukerdoser

Venstre har gått fra den ene ytterligheten til den andre i rusdebatten. Et av Venstres viktigste krav da partiet gikk inn i Erna Solbergs regjering i 2018, var å få en rusreform. Men Venstre forsøkte å presse gjennom en reform som var altfor radikal. Derfor ble den aldri vedtatt.

Venstres ønskede reform innebar avkriminalisering av store såkalte brukerdoser av de fleste narkotiske stoffer. Det skulle altså ikke lenger være straffbart å gå rundt med store mengder narkotika, for eksempel kokain eller heroin, i lomma.

Unge Venstre med daværende leder Sondre Hansmark i spissen satte i april 2021 opp kors utenfor Stortinget for å markere at de som var mot forslaget til rusreform, hadde ansvar for menneskeliv. Her sammen med leder for Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen.

Debatten ble hard. Tilhengerne av reformen beskyldte kritikerne for å ha blod på hendene. De som var mot det radikale forslaget til reform, ble fortalt at deres standpunkt tok menneskeliv. Etter at Venstres reform ble stemt ned i Stortinget, har retorikken blitt enda tøffere. Enda mer uforsonlig. Det er synd.

Feilslått narkotikapolitikk

I dag finnes det knapt noen i Norge som mener at tunge rusavhengige skal straffes. Det mange av oss imidlertid er urolige for, er de unge som risikerer å havne ut i rusavhengigheten.

Jeg tror vi er mange som gjerne ville diskutere en oppmykning av strafferegimet i narkotikasaker, også mulig avkriminalisering av lettere stoffer. Jeg argumenterte allerede på begynnelsen av 2000-tallet for at norsk narkotikapolitikk måtte endres.

Jeg mente den var for moralistisk. Målet om et narkotikafritt samfunn måtte alle forstå at bare var en illusjon. Straffenivået var for høyt, og tunge rusmisbrukere måtte få hjelp, ikke straff. I VG støttet vi også daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssens kontroversielle forslag om å gi heroin til de tyngste misbrukerne.

Men det ble vanskelig å diskutere reform med det utgangspunktet Venstre fikk gjennom i Solberg-regjeringen. Så store endringer må skje gradvis. Det er et gedigent samfunnseksperiment, særlig overfor unge mennesker, å slippe alt løst i samme omgang.

Riksadvokat Jørn Maurud kom med nye retningslinjer som innskrenket politiets etterforskningsmetoder i mindre narkotikasaker.

Der politikerne ikke klarer å enes om en ny politikk, oppstår det gjerne et vakuum som andre kan fylle. Politiets etterforskningsmetoder har blitt et hett tema i debatten. Riksadvokat Jørn Maurud har fått en slags heltestatus blant dem som tapte kampen om rusreformen.

Oppsiktsvekkende

Mauruds var positiv til avkriminalisering da rusreformen var ute til høring. Da reformen ikke ble vedtatt, gikk han ut med et brev der han strammet inn retningslinjene for politiets etterforskningsmetoder i narkotikasaker.

I brevet fastslår han blant annet at det ikke lenger er grunnlag for ransaking basert på funn av små doser narkotika. Det er ikke spesielt kontroversielt. Det oppsiktsvekkende, derimot, som fikk de rusliberale til å juble, var at Maurud også har slått fast at ransaking basert på små funn egentlig ikke hadde vært lovlig tidligere heller.

Politiet hadde altså brutt loven i en årrekke, konkluderte de liberale. Den som sa noe annet, ble anklaget for å snakke usant.

Metoder - i fremtiden

Men så enkelt er det ikke. Loven tillater kroppslig undersøkelse dersom en person mistenkes for noe som kan medføre fengselsstraff. Bruk og besittelse av narkotika kan straffes med fengsel. Selvfølgelig må ikke ransaking fremstå som uforholdsmessig. Det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Over 800 kilo kokain ble nylig funnet i fruktkasser på et Bama-lager i Oslo.

Det er faglig uenighet blant jurister i spørsmålet om hvor langt politiet kan gå i disse sakene. Maurud selv har gitt uttrykk for begge synspunkter. I sitt høringssvar til rusreformen, sommeren 2020, skrev han at politiet hadde adgang til å ransake bolig, selv til en person som ble tatt med en liten mengde cannabis. Motsatt av hva han senere har ment.

Maurud er som riksadvokat i sin fulle rett til å gi politiet beskjed om hvilke metoder de kan bruke. I fremtiden, vel og merke. Ikke med tilbakevirkende kraft. Dette erkjenner han langt på vei i en rapport fra i fjor vinter. Her skriver han at politiets vurderinger i slike saker også beror på til dels subjektive vurderinger som kan endre seg over tid.

De store dilemmaene

Og videre gjentok han at formålet med hans brev som strammet inn metodebruken “var å klargjøre hvilke regler som gjelder for politi og påtalemyndighet i dag."

Altså ikke i går. Eller før han tok over som riksadvokat etter Tor-Aksel Busch.

Det ligger store dilemmaer i narkotikapolitikken. De siste månedene har norsk tollvesen beslaglagt rekordstore mengder kokain. Narkotika er limet i den organiserte kriminaliteten. Den organiserte kriminaliteten er gift inn i samfunnet.

I Stockholm og andre svenske byer kriger gjenger i gatene. Her sikrer politiet spor etter en skyteepisode i Stockholm høsten 2021.

Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se hvor galt det kan gå. I Stockholm og andre byer er det gatekamper med skytevåpen og bomber. Barn blir drept. Politiet har mistet kontrollen mange steder. Sverige er i alvorlig trøbbel.

En ny politikk?

Maurud har som riksadvokat satt en ny retning for politiets metodebruk. Spørsmålet er om endringen er så stor at den må regnes som en annen politikk på området. Mye kan tyde på at justisminister Emilie Enger Mehl ser det slik. Hun har satt ned et utvalg som blant annet skal vurdere politiets metoder i møte med unge som oppbevarer eller bruker narkotika.

Regjeringen har også varslet en ny rusreform neste år. Målet må være å ta vare på de tunge rusmisbrukerne. Samtidig bør vi snakke rolig sammen om hvordan vi kan sørge for at færre ungdommer ender opp i rusavhengighet. Kan vi gi politiet nødvendig handlingsrom, og samtidig sørge for borgernes rettssikkerhet? Det bør være mulig å få til.